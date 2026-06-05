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Szoboszlai Dominik és Marco Rossi szövetségi kapitány a Magyarország - Portugália labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzés után a Puskás Arénában 2025. szeptember 9-én. Magyarország - Portugália 2-3.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Eljött a magyar-finn napja – sport a tévében

Infostart / MTI

A válogatott meccsét a monacói rongyrázós F1-futam felvezetése előzi meg, de mutatjuk a teljes pénteki tévés sportkínálatot is!

M4 Sport

11.00: Autósport, Forma-3, Monacói Nagydíj, időmérő

13.25: Autósport, Forma-1, Monacói Nagydíj, 1. szabadedzés

15.05: Autósport, Forma-2, Monacói Nagydíj, időmérő

19.00: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Magyarország-Finnország

Sport 1

15.30: Küzdősport, ONE Friday Fights, Bangkok

Sport 2

19.00: Darts, Nordic Masters, Koppenhága

Eurosport 1

14.30 és 19.00: Tenisz, Roland Garros, férfi elődöntők

Eurosport 2

15.00: Kerékpár, Giro d'Italia, nők, 7. szakasz

20.00: Golf, PGA Tour, The Memorial Tournament, 2. nap, Ohio

Spíler 2

18.20: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Szlovákia-Montenegró

Arena 4

8.45: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, Moto3, 1. szabadedzés

9.45: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, Moto2, 1. szabadedzés

10.45: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, MotoGP, 1. szabadedzés

13.00: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, Moto3, edzés

14.00: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, Moto2, edzés

15.00: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, MotoGP, edzés

18.45: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Moldova-Bulgária

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Az Országgyűlés ismét tárgyalni fogja a devizahitelesek ügyét, így végül az érvénytelenség jogkövetkezményéről is a jogalkotó fog dönteni. Az érintettek szemében csalódást keltő lehet, hogy a helyzetet rendező jogszabály nem most fog megszületni, az minden bizonnyal további időt fog igénybe venni az uniós jognak való megfelelés biztosítása miatt is. A jelenlegi törvényjavaslat azonban mégis fontos lépés az érintett devizahitelesek számára, mivel elfogadása nyomán a vonatkozó peres eljárásokat felfüggesztik, a folyamatban lévő végrehajtásokban pedig nem lesz foganatosítható végrehajtási cselekmény – összegzi a devizahiteles jogalkotás helyzetét a BDO Legal.

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