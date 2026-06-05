Eljött a magyar-finn napja – sport a tévében

M4 Sport
11.00: Autósport, Forma-3, Monacói Nagydíj, időmérő
13.25: Autósport, Forma-1, Monacói Nagydíj, 1. szabadedzés
15.05: Autósport, Forma-2, Monacói Nagydíj, időmérő
19.00: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Magyarország-Finnország
Sport 1
15.30: Küzdősport, ONE Friday Fights, Bangkok
Sport 2
19.00: Darts, Nordic Masters, Koppenhága
Eurosport 1
14.30 és 19.00: Tenisz, Roland Garros, férfi elődöntők
Eurosport 2
15.00: Kerékpár, Giro d'Italia, nők, 7. szakasz
20.00: Golf, PGA Tour, The Memorial Tournament, 2. nap, Ohio
Spíler 2
18.20: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Szlovákia-Montenegró
Arena 4
8.45: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, Moto3, 1. szabadedzés
9.45: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, Moto2, 1. szabadedzés
10.45: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, MotoGP, 1. szabadedzés
13.00: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, Moto3, edzés
14.00: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, Moto2, edzés
15.00: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, MotoGP, edzés
18.45: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Moldova-Bulgária