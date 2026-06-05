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Vízibicikli a hejőcsabai Debreceni-tónál.
Nyitókép: Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat/Facebook

Új részletek a hejőkeresztúri tragédiáról, súlyos mulasztások történtek

Infostart

A Debreceni-tóban vízibicikliző három fiatal közül ketten kiúsztak a partra, miután a vízibicikli süllyedni kezdett, társuk viszont vízbe fulladt.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a hét elején belefulladt egy fiatal a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hejőkeresztúrnál található Debreceni-tóba. A Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat beszámolója szerint három fiatalkorú fiú indult a hejőkeresztúri tópartra fürdőzni, ahol használatba vettek egy ott kikötött vízibiciklit, amely a parttól mintegy 60-70 méterre süllyedni kezdett. Ketten kiúsztak a partra, harmadik társuk azonban elmerült a vízben.

A szakemberek hosszú keresés után szerdán szonártechnika segítségével megtalálták és azonosították a holtestet.

A tragédia híre gyorsan elterjedt Hejőkeresztúron. A helyiek szerint nagy számban érkeztek rendőrök és mentőegységek a tóhoz, ezért sokan először azt hitték, valamilyen bűncselekmény vagy üldözés miatt vonultak ki a hatóságok – írja a boon.hu.

A Tények úgy értesült, hogy a három fiú közül egyik sem viselt mentőmellényt, ráadásul a vízibicikli műszaki állapota nem volt megfelelő. A szakemberek felhívták a figyelmet, hogy a természetes vizek különösen veszélyesek lehetnek. Egy váratlan műszaki hiba, egy rossz döntés vagy a vízmélység helytelen felmérése is könnyen tragédiához vezethet. A rendőrség és az illetékes hatóságok vizsgálják a tragédia pontos körülményeit.

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Kezdőlap    Belföld    Új részletek a hejőkeresztúri tragédiáról, súlyos mulasztások történtek

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