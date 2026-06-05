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Múzeumi tárgyak a Deák téren
Nyitókép: BKV / Facebook

Nosztalgikus „mókatárrá” alakítják a Deák téri aluljáró-múzeumot – képek

Infostart / MTI

Budapesti mesék címmel új időszaki kiállítás nyílik a BKV Deák téri Földalatti Vasúti Múzeumában. A péntektől látogatható tárlat a fővárosi közösségi közlekedés izgalmas, nosztalgikus, humoros vagy éppen szomorkásabb epizódjaiból mutat be válogatást – közölte a BKV Zrt. pénteken.

A tárlat számos tárgyi emlék, közlekedéstörténeti relikvia, utastájékoztatási anyag, fotó, plakát, dokumentum segítségével mutatja be a főváros múltját és közösségi közlekedésének történetét. A tíz tematikus egységben tíz történet elevenedik meg. Budapest több mint 150 éves múltjának „meséi” a fővárosi közlekedéstörténet ismert és kevésbé ismert fejezetei, olyan epizódok, amelyek jelentős hatással voltak a város fejlődésére, kultúrájára, mindennapi életére. Találkozhatunk bennük a főváros arcát meghatározó egykori járművekkel és közlekedési szereplőkkel, hétköznapi és különleges utasokkal, mára már teljesen megszokott közlekedési szabályok és jelzések eredetével, valamint egészen rendhagyó kezdeményezésekkel is – áll a közleményben.

A tárlat látogatói megtudhatják, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, valamint, hogy milyen fővárosi közlekedési eszköz technikai újdonságait csodálta meg a brazil császár is, továbbá azt is, hogy hogyan jelölték a számozás előtt a villamosviszonylatokat.

A kiállításon kiderül, hogy mikor vállaltak munkát először nők a budapesti közlekedésben, hogy milyen óvintézkedéseket vezettek be a budapesti járműveken a spanyolnátha idején, valamint hogy milyen lépések előzték meg a fővárosban a jobboldali közlekedésre való áttérést.

Egyebek között azokra a kérdésekre is választ kaphatnak a látogatók, hogy miért kezdték hetventől a trolibuszok viszonylatainak számozását, és hogy hogyan segítették a villamoskönyvtárak a kultúra terjesztését.

A tárlat egész évben látogatható az állandó kiállítás megtekintésére is érvényes belépőjeggyel. Akik még több érdekességet szeretnének felfedezni Budapest 150 éves történetéről, a helyszínen és a BKV webshopjában megvásárolhatják a kiállítás anyagából készült, azonos címmel megjelent könyvet is – emelik ki a közleményben.

A Budapesti mesék kiállítás történetei megjelennek a BKV új, tematikus, magyar és angol nyelvű Facebook-oldalán, a BKV tour & gift felületén is – írják, kiemelve: a június 1-jén elindított közösségi média oldal a közlekedés, a turizmus és az értékmegőrzés találkozási pontja: itt találhatók meg a legfrissebb információk a Budavári Siklóról, a Zugligeti Libegőről, a dunai sétahajókról, a legújabb ajándéktárgyakról, az aktuális relikvia-árverésekről, a nosztalgiajáratokról, valamint a Földalatti Vasúti Múzeumról és a szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeumról.

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Kezdőlap    Kultúra    Nosztalgikus „mókatárrá” alakítják a Deák téri aluljáró-múzeumot – képek

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