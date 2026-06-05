Rendkívüli vendége lesz a „Kormányinfónak”

Délelőtt 10 órától a kormányszóvivők mellett rendkívüli vendégként Vitézy Dávid is ott lesz a kormányzati tájékoztatón, amelyet Vitézy Dávid „lendületből” Kormányinfónak nevezett, igaz, a Tisza-kormány alatt ezt a tájékoztatási formát már nem így hívják.

A közlekedési és beruházásügyi miniszter részletes beszámolót ígért a Facebookon az uniós források hazahozataláról, illetve a csütörtök délutáni-esti kormányülésen meghozott, a közlekedési és beruházási tárca feladatait érintő döntésekről.

Vitézy Dávid miniszterként egyébként igen aktív, a héten beszámolt már a HÉV-beszerzésről, de egyéb vasúti vásárlások előkészítéséről is bejelentést tett már, ezek részleteiről is szólhat.

Korábban a kormányszóvivő Szondi Vanda arról posztolt, hogy késő estig tartott a csütörtöki kormányülés, a három kormányszóvivő közös felkészülési munkája pedig csak ezután vette kezdetét.

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