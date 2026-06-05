Autóból lövöldözött a járókelőkre szórakozásból egy hevesi férfi

Gyorsított eljárásban állították bíróság elé azt a férfit, aki veszélyes játékot űzött a járókelőkkel Hatvan belvárosában. A húszéves férfi szórakozásból egy autó ablakából sétáló emberekre lövöldözött – írja a heol.hu.

A férfi 2026 májusának végén az esti órákban az édesapja autójával Hatvan belvárosában kocsikázott a barátaival. A posta előtti útszakaszon a jármű lehúzott ablakán keresztül a járdán sétáló gyalogosok felé több lövést is leadott a nála lévő – gázzal működtethető – airsoft fegyverrel, ami műanyag golyók kilövésére szolgál. Az egyik lövedék egy arra járó személy hasát találta el – írja a megyei lap a Heves Vármegyei Főügyészség közlése alapján.

Ezt követően a fiatal férfi a gépkocsival tovább haladt a városban, és egy kereszteződésben az autóból ismét lövéseket adott le a járókelők irányába. Az egyik lövés ekkor egy férfi kezét találta el. A meglőtt személyek 8 napon belül gyógyuló zúzódásos jellegű sérülést szenvedtek, emiatt azonban csak az egyikük élt magánindítvánnyal.

A vádlott kihívóan közösségellenes, erőszakos cselekménye alkalmas volt arra, hogy másokban riadalmat keltsen.

A járási ügyészség fegyveresen elkövetett garázdaság bűntette és könnyű testi sértés vétsége miatt a bűncselekmény elkövetése után két nappal bíróság elé állította a férfit. A Hatvani Járásbíróság a vádlottat felfüggesztett szabadságvesztés büntetésre és pénzbüntetésre ítélte, az ügyészi indítvánnyal egyezően – közölte a portállal az Egri Járási Ügyészség sajtószóvivő ügyésze.