Afrikai hírek Szabics Imréről

Szabics Imre távozott az egyiptomi al-Ahli labdarúgócsapatának másodedzői posztjáról. A magyar szakember tavaly október óta segítette a dán Jess Thorup vezetőedző munkáját az afrikai klubnál.

„Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy ennél a fantasztikus klubnál dolgozhattam, és részese lehettem ennek a különleges közösségnek” – írta távozása megerősítésekor a közösségi oldalán Szabics Imre.

„Nagyszerű embereket ismerhettem meg, és egy csodálatos országot is a szívembe zárhattam. A Szuperkupa-győzelem örökre különleges emlék marad számomra, akárcsak az a szeretet és szenvedély, amelyet a szurkolóktól nap mint nap tapasztalhattam” – folytatta a magyar tréner, aki korábban az Augsburgnál, az FC Zürichnél, a Fehérvár FC-nél, az osztrák és a magyar válogatottnál, illetve a Sturm Graznál is dolgozott.

Az al-Ahli novemberben a Zamalek 2–0-s legyőzésével nyerte meg az egyiptomi Szuperkupát, az élvonalban pedig bronzérmes lett.