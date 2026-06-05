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Szabics Imre székesfehérvári vezetőedző a labdarúgó OTP Bank Liga 31. fordulójában játszott MOL Fehérvár FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a székesfehérvári Mol Aréna Sóstó stadionban 2021. április 25-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Afrikai hírek Szabics Imréről

Infostart / MTI

2025 októbere óta dolgozott az al-Ahli labdarúgócsapatánál.

Szabics Imre távozott az egyiptomi al-Ahli labdarúgócsapatának másodedzői posztjáról. A magyar szakember tavaly október óta segítette a dán Jess Thorup vezetőedző munkáját az afrikai klubnál.

„Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy ennél a fantasztikus klubnál dolgozhattam, és részese lehettem ennek a különleges közösségnek” – írta távozása megerősítésekor a közösségi oldalán Szabics Imre.

„Nagyszerű embereket ismerhettem meg, és egy csodálatos országot is a szívembe zárhattam. A Szuperkupa-győzelem örökre különleges emlék marad számomra, akárcsak az a szeretet és szenvedély, amelyet a szurkolóktól nap mint nap tapasztalhattam” – folytatta a magyar tréner, aki korábban az Augsburgnál, az FC Zürichnél, a Fehérvár FC-nél, az osztrák és a magyar válogatottnál, illetve a Sturm Graznál is dolgozott.

Az al-Ahli novemberben a Zamalek 2–0-s legyőzésével nyerte meg az egyiptomi Szuperkupát, az élvonalban pedig bronzérmes lett.

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