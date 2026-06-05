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Nyitókép: Pixabay

Az FBI nem viccel: lelőtték a banki túszejtőt

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Eredetileg bombariadó miatt érkezett a rendőrség a helyszínre, azonban a dolgok hamar elfajultak.

A Bakersfield-i rendőrség közlése szerint az FBI-al kialakult tűzharcban halt meg a férfi, aki éjjel több embert túszul ejtett egy kaliforniai bankban – írja a BBC beszámolója alapján a 24.hu.

A férfi elbarikádozta magát a Chase Bank többszintes épületében, a kaliforniai Bakersfieldben. A rendőröket eredetileg egy bombariadó miatt riasztották a helyszínre. Több utcát és épületet is lezártak az akció idejére, a tárgyalók telefonon vették fel a kapcsolatot a gyanúsítottal.

A helyszínre kivonultak a SWAT kommandósai, bombaszakértők, dróncsapat és kutyás egységek is, hogy minden eshetőségre fel legyenek készülve. Az FBI túszmentő egysége is kiszállt az esethez a CNN szerint.

Két túszt még kedden, a tárgyalások során szabadon engedett a támadó, a többiek szerdán szabadultak ki, az ügynökség embereivel kialakult halálos tűzpárbajt követően. Minden túsz sértetlenül távozott.

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Kezdőlap    Külföld    Az FBI nem viccel: lelőtték a banki túszejtőt

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