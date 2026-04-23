2026. április 23. csütörtök Béla
Refugees and immigrants looking for a new life. Column of migrants near the state borders. Fence and barbed wire. Surveillance, supervised. Abandon their lands for a better future. 3d render. Silhouette
Nyitókép: Getty Images

A Németországban élők körülbelül ötöde bevándorló, de van egy érdekes változás

A német lakosság sokszínűségének erősödéséről tanúskodnak a legilletékesebb hatóság, a szövetségi statisztikai hivatal adatai. A számok szerint 2025-ben a német lakosság 26,3 százaléka bevándorlói háttérrel rendelkezett. Az is kiderült, milyen országokból érkeztek a felmenők.

Az adatok szerint az országban minden negyedik ember rendelkezik bevándorlói háttérrel. Az elmúlt esztendőben konkrét számuk mintegy 21,8 milliót tett ki. Százalékokra „lefordítva” a teljes népességen belüli arányuk 0,5 százalékponttal nőtt a megelőző évhez képest, és ezzel 26,3 százalékot ért el.

A hivatalos felmérés „követelménye” szerint bevándorlói múlttal rendelkezőknek azok számítanak, akik vagy maguk vándoroltak be Németországba, vagy akiknek szülei 1950 óta tették ezt. Az adatok egyfajta mikrocenzuson, azaz mintavételes felmérésen alapulnak, amelynek keretében a német lakosság körülbelül egy százalékát kérdezik meg.

A hivatal az adatokat úgy összegezte, hogy a Németországban élők körülbelül ötöde bevándorló. Abszolút számokban a múlt évben 16,4 millió első generációs bevándorló élt Németországban, 1,7 százalékkal több, mint egy esztendővel korábban.

A szakértők ebből arra következtettek, hogy a bevándorlók száma jóval kisebb mértékben nőtt, mint a korábbi években.

Ezen első generációs bevándorlók közül a legtöbben Lengyelországból (1,5 millió), Törökországból (1,5 millió), Ukrajnából (1,3 millió), Oroszországból (1,0 millió) és Szíriából (1,0 millió) érkeztek.

Az adatok szerint 5,4 milliót tett ki a bevándorlók közvetlen, már az országban született leszármazottjainak a száma. Az úgynevezett második generáció nagysága három százalékkal haladta meg a 2024-es vonatkozó adatot.

Összességében Németországban 2025-ben 67 százalékkal több bevándorló élt, mint 2005-ben.

Azaz konkrét számokban: a migrációs hátterű lakosság száma a 2005-ös 13 millióról 2025-re 21,8 millióra emelkedett.

A migrációs hátterűek aránya a népességen belül 2005 és 2025 között körülbelül 10 százalékkal nőtt.

Kiderült az is, hogy a külföldi felmenőkkel rendelkező lakosság tagjainak többsége fiatal. 2025-ben a 25 és 34 év közöttiek több mint egyharmada migráns hátterű volt, míg a 65 év felettiek körében csak minden hetedik ember.

A 25 és 34 év közötti fiatal felnőttek közül, akik maguk is bevándoroltak, egyharmaduk rendelkezett egyetemi diplomával. Nagyjából ugyanennyien azonban nem rendelkeztek szakképesítéssel, és sem oktatásban, sem képzésben nem vettek részt.

Elemző: a Tisza-kormánynak be kell avatkoznia a költségvetésbe

Többéves csúcsra erősödött a forint az országgyűlési választásokat követően, és ezzel párhuzamosan évek óta nem látott mélypontra estek a magyar hosszú hozamok, vagyis egyelőre piaci sikere van a rövidesen megalakuló Magyar Péter-kormánynak – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Beke Károly.
 

Kapitány István: csökkenti a mediánbér alattiak személyi jövedelemadóját a Tisza-kormány

Egyeztetés Magyar Péterrel: a pedagóguskar elnöke szerint pontosan meg kell határozni az oktatás céljait

Az ügynökaktákkal és a vagyonvisszaszerzési hivatallal kezd Ruff Bálint, a jövendő kancelláriaminiszter

Ruff Bálint lesz a leendő Tisza-kormány kancelláriaminisztere, Lőrincz Viktória a terület- és vidékfejlesztési miniszter.

A 2010-es kormányváltás után ez volt a közjogi méltóságok sorsa

Csizmadia Ervin: a magyar politikatörténetben különleges helyzet állt elő

Kijev felvette a kapcsolatot a Tisza-kormány leendő külügyminiszterével

Így tiltatták volna be a Fideszt

VIDEÓ
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Nagy a bizonytalanság az iráni fronton - Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények rángatják a piacokat. Jelenleg elég nagy a bizonytalanság; eredetileg kedden járt volna le a tűzszünet határideje, amelyet Donald Trump végül meghosszabbított, időt adva a tárgyalásoknak, de az iráni fél egyelőre nem akar újabb egyeztetésen részt venni, vagyis jelenleg nem igazán látni az előrelépést. A hangulatot rontja, hogy az amerikai blokád az iráni kikötők ellen továbbra is érvényben van. Ami a fontosabb gazdasági adatokat illeti, a befektetők a nap első felében a nyugat-európai konjunktúramutatókra figyelhetnek Franciaországból, Németországból és az eurózónából, majd délután az amerikai statisztika is megjelenik. A határidős részvényindexek állása alapján esés jöhet Európában, míg az ázsiai tőzsdék oldalaztak ma.

Váratlan fordulat a befagyasztott pénzek ügyében: Magyar Péterék kezébe került Orbán Viktor gigantikus védelmi terve

Magyar Péter leendő kormánya felülvizsgálja az Orbán Viktor hivatali ideje alatt benyújtott nemzeti védelmi tervet.

US says 'no time frame' for ending war, as Iran says reopening Strait of Hormuz 'not possible'

The White House says Donald Trump is "satisfied" with the blockade of Iran's ports, which Tehran's top negotiator calls a violation of the ceasefire.

