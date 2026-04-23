A Németországban élők körülbelül ötöde bevándorló, de van egy érdekes változás

Az adatok szerint az országban minden negyedik ember rendelkezik bevándorlói háttérrel. Az elmúlt esztendőben konkrét számuk mintegy 21,8 milliót tett ki. Százalékokra „lefordítva” a teljes népességen belüli arányuk 0,5 százalékponttal nőtt a megelőző évhez képest, és ezzel 26,3 százalékot ért el.

A hivatalos felmérés „követelménye” szerint bevándorlói múlttal rendelkezőknek azok számítanak, akik vagy maguk vándoroltak be Németországba, vagy akiknek szülei 1950 óta tették ezt. Az adatok egyfajta mikrocenzuson, azaz mintavételes felmérésen alapulnak, amelynek keretében a német lakosság körülbelül egy százalékát kérdezik meg.

A hivatal az adatokat úgy összegezte, hogy a Németországban élők körülbelül ötöde bevándorló. Abszolút számokban a múlt évben 16,4 millió első generációs bevándorló élt Németországban, 1,7 százalékkal több, mint egy esztendővel korábban.

A szakértők ebből arra következtettek, hogy a bevándorlók száma jóval kisebb mértékben nőtt, mint a korábbi években.

Ezen első generációs bevándorlók közül a legtöbben Lengyelországból (1,5 millió), Törökországból (1,5 millió), Ukrajnából (1,3 millió), Oroszországból (1,0 millió) és Szíriából (1,0 millió) érkeztek.

Az adatok szerint 5,4 milliót tett ki a bevándorlók közvetlen, már az országban született leszármazottjainak a száma. Az úgynevezett második generáció nagysága három százalékkal haladta meg a 2024-es vonatkozó adatot.

Összességében Németországban 2025-ben 67 százalékkal több bevándorló élt, mint 2005-ben.

Azaz konkrét számokban: a migrációs hátterű lakosság száma a 2005-ös 13 millióról 2025-re 21,8 millióra emelkedett.

A migrációs hátterűek aránya a népességen belül 2005 és 2025 között körülbelül 10 százalékkal nőtt.

Kiderült az is, hogy a külföldi felmenőkkel rendelkező lakosság tagjainak többsége fiatal. 2025-ben a 25 és 34 év közöttiek több mint egyharmada migráns hátterű volt, míg a 65 év felettiek körében csak minden hetedik ember.

A 25 és 34 év közötti fiatal felnőttek közül, akik maguk is bevándoroltak, egyharmaduk rendelkezett egyetemi diplomával. Nagyjából ugyanennyien azonban nem rendelkeztek szakképesítéssel, és sem oktatásban, sem képzésben nem vettek részt.