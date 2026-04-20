2026. április 20. hétfő Tivadar
ARÉNA - PODCASTOK
A 2023. július 21-i képen frissen szüretelt pálmagyümölccsel megrakott teherautónál megy el egy olajpálma-ültetvény dolgozója a Selangor állambeli Sabak Bernamban. Az olajpálma (Elaeis guineensis) fürtökben termő gyümölcséből sajtolt növényi zsiradék az élelmiszeripar fontos alapanyaga. 2021-ben 70 millió tonna pálmaolajat állítottak elő a világon, ami több mint triplája ugyanazon év globális napraforgóolaj-termelésének. Az Európai Unió  a pálmaolaj harmadik legnagyobb felvevőpiaca  2022. decemberben jogszabályt fogadott el az esőerdők védelméről. Malajzia és Indonézia, a világ két legnagyobb pálmaolaj-exportőre ellenzi az erdőirtás szabályozásáról szóló uniós törvényt, arra hivatkozva, hogy már jelenleg is alkalmaznak  a monokultúrák esetében kötelező  fenntarthatósági tanúsítási szabványt az erdőpusztulás megelőzésére.
Nyitókép: MTI/EPA/Fazry Ismail

Indonézia elköszön a dízelolajtól

Infostart / MTI

Július 1-jétől Indonézia leállítja a dízelüzemanyag importját, amit pálmaolajat is tartalmazó üzemanyaggal helyettesít – jelentette be Amran Suleiman mezőgazdasági miniszter hétfőn.

A miniszter, aki szerint a lépésre az ország energiafüggetlenségének megerősítése érdekében kerül sor. Megjegyezte: pálmaolajból nemcsak a dízel alternatíváját lehet előállítani, hanem benzint és etilalkoholt is.

Prabowo Subianto indonéz elnök korábban bejelentette, hogy a következő három évben fokozatosan megszűntetik az üzemanyag-importot, felgyorsítják a villamosítást, és áttérnek a megújuló energiaforrásokra, így például a hulladék növényi olajra.

Ezt megelőzően az államfő tilalmat rendelt el a hulladék pálmaolaj exportjára.

Brutális átalakítást jelentettek be: gyilkos drónrajt és robotrepülőket indíthat a raktérből az új repülő anyahajó

Brutális átalakítást jelentettek be: gyilkos drónrajt és robotrepülőket indíthat a raktérből az új repülő anyahajó

Az Airbus nagy hatótávolságú csapásmérő platformmá fejleszti az A400M szállítógépet. A repülőgép a rakteréből indítható manőverező robotrepülőgépeket és rajokban bevethető drónokat egyaránt hordozhat majd. Ezzel a hagyományos harci repülőgépekre épülő csapásmérő kötelékek alternatívájává válhat - tudósított az Army Recognition.

Telekom ügyfél vagy, és nálad is lehalt a telefonhálózat? Most elárulta a cég, milyen trükkel orvoslható a probléma

Telekom ügyfél vagy, és nálad is lehalt a telefonhálózat? Most elárulta a cég, milyen trükkel orvoslható a probléma

Azoknak az ügyfeleknek, akiknél még mindig nem állt helyre a kapcsolat, a szolgáltató egy egyszerű lépést javasol.

US attacks and seizes Iranian cargo ship, as Iran says 'no decision' yet on joining peace talks

US attacks and seizes Iranian cargo ship, as Iran says 'no decision' yet on joining peace talks

Donald Trump says after the Iranian ship ignored warnings, the US navy "blew a hole" in its engine room. The US has released footage of the attack.

