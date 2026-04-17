Mégsem fognak fejek hullani Mianmarban

„A halálra ítélt személyek büntetését életfogytiglani börtönbüntetésre változtatják” – közölte a 69 éves extábornok.

Emberi jogi aktivisták szerint a 2021-ben hatalomra került katonai junta több évtizedes szünet után újraindította a hatalom ellen fellépők kivégzését. Az ENSZ szerint a következő évben több mint 130 embert ítéltek halálra, de a pontos számokat nehéz megállapítani a polgárháború sújtotta országban, ahol átláthatatlan az igazságszolgáltatási rendszer működése.

A pénteki intézkedést szélesebb körű amnesztia keretében jelentették be a mianmari újév alkalmából; több mint 4 300 embert kell szabadon engedni, köztük mintegy 180 külföldi állampolgárt. Emellett minden 40 év alatti büntetést egyhatodával csökkenteni kell.

Az ország leghíresebb politikai foglya, a Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Kji 27 éves börtönbüntetését egy titokban tartott helyen tölti.

Min Aung Hlaingot a múlt héten iktatták be az elnöki posztra, ami a rezsim bírálói szerint nem más, mint a katonai diktatúra meghosszabbítása civil álruhában.