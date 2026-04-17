2026. április 17. péntek Rudolf
Fából készült bírói kalapács egy asztalon, háttérben egy mérleggel, ami a mérlegelés, bíráskodás, megítélés, kiegyensúlyozás, a kiegyensúlyozottság, az igazságosság és az okos belátás jelképe
Nyitókép: Getty Images/David Talukdar

Mégsem fognak fejek hullani Mianmarban

Infostart / MTI

Min Aung Hlaing mianmari államfő pénteken elrendelte minden halálos ítélet hatályon kívül helyezését; ez az egyik első hivatalos intézkedése azóta, hogy öt évvel a puccs után nemrég elnökké választották.

„A halálra ítélt személyek büntetését életfogytiglani börtönbüntetésre változtatják” – közölte a 69 éves extábornok.

Emberi jogi aktivisták szerint a 2021-ben hatalomra került katonai junta több évtizedes szünet után újraindította a hatalom ellen fellépők kivégzését. Az ENSZ szerint a következő évben több mint 130 embert ítéltek halálra, de a pontos számokat nehéz megállapítani a polgárháború sújtotta országban, ahol átláthatatlan az igazságszolgáltatási rendszer működése.

A pénteki intézkedést szélesebb körű amnesztia keretében jelentették be a mianmari újév alkalmából; több mint 4 300 embert kell szabadon engedni, köztük mintegy 180 külföldi állampolgárt. Emellett minden 40 év alatti büntetést egyhatodával csökkenteni kell.

Az ország leghíresebb politikai foglya, a Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Kji 27 éves börtönbüntetését egy titokban tartott helyen tölti.

Min Aung Hlaingot a múlt héten iktatták be az elnöki posztra, ami a rezsim bírálói szerint nem más, mint a katonai diktatúra meghosszabbítása civil álruhában.

mianmar

büntetés

kivégzés

Kis-Benedek József: kormányfőként jelenleg nincs mód lemondani a személyi védelemről

A jelenleg hatályos törvények szabályozzák, hogy kik azok a közjogi méltóságok, akiknek a rendvédelmi szerveknek védelmet kell biztosítaniuk, a miniszterelnök is kiemelt védelmet kell hogy kapjon – mondta Kis-Benedek József címzetes egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő, az MTA doktora, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök azt mondta, nem kér rendőri védelmet.
 

Kiss Róbert Richard: padlón Dubaj turizmusa, de könnyeket nem kell hullajtani

Miközben az üzemanyagárak emelkedése miatt ritkítja járatait a KLM holland légitársaság, amely 160 európai járatának törlését jelentette be, az iráni háború eszkalálódása padlóra küldte a dubai turizmust. Kiss Róbert Richard turisztikai szakértőt, az InfoRádió Világszám című utazási magazinjának szerkesztő-műsorvezetőjét kérdeztük.
 

Masszív támadás érte Ukrajnát, elérték az oroszok Szofiivkát - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Az elmúlt 24 órában nagyon feltekrte a támadások intenzitását az orosz haderő: több mint 600 drónt és több tucat rakétát indítottak Ukrajna ellen. Az észak-donyecki fronton elérték a támadók Szofiivkát, így alig 25 kilométerre vannak Kramatorszktól, a megye de facto adminisztratív központjától. A béketárgyalások közben teljesen leálltak, Trump Iránnal foglalkozik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel pénteken.

Lakhatási engedély feltételei 2026-ban: itt a szükséges kérelem és a kivitelezői nyilatkozat

Milyen dokumentumok kellenek az lakhatási engedély beszerzéséhez? Mutatjuk a sikeres használatbavételi engedély kérelem és a kivitelezői nyilatkozat 2026-os szabályait.

Iran says Strait of Hormuz is 'open' as Trump says US blockade will continue until deal reached

Oil prices drop after Iran's announcement. Meanwhile, the US president says on social media that Israel is "prohibited" from "bombing Lebanon".

