Az RMDSZ vezetése tárgyalni szeretne Magyar Péterrel

Az erdélyi érdekvédelmi szervezet vezető testületének ülésén nem merült fel, hogy Kelemen Hunor szövetségi elnöknek és a szövetség vezetőségének le kellene mondania, vagy hátra kellene lépnie, miután a magyarországi választásokon a Fidesz-KDNP-t támogatta, és bizalmi szavazást sem kért senki - mondta rövid sajtónyilatkozatában újságírói kérdésre válaszolva a szóvivő. Hozzátette: a SZÁT egyöntetű döntést hozott, amikor Kelemen Hunor felhatalmazásáról döntött.

Magyar Péterrel szemben az az elvárás, hogy Magyarország leendő miniszterelnökeként támogassa az erdélyi magyar közösséget - mondta Csoma az MTI kérdésére. Reményének adott hangot, hogy a budapesti találkozón kiderül, milyen elképzelései vannak a győztes párt elnökének az erdélyi magyarokkal való kapcsolatról. Az RMDSZ és a Tisza Párt elnökének feszültségtől sem mentes múltbéli kapcsolatáról újságírói kérdésre elmondta: Magyar Péter eddigi kijelentéseiből azt látni, hogy azt mondja,

„borítsunk leplet arra, ami volt, próbáljunk a jövő felé tekinteni".

„Én ebből azt a következtetést vontam le, hogy nem kell feltétlenül a múltban ragadni. A jövőre lehet úgy tekinteni - még hogyha a tüskék nem is múlnak el teljesen -, hogy nem hozzuk fel állandóan azt, mi volt a múltban" - mondta Csoma Botond.

Közölte, hogy a magyarországi országgyűlési választásokon részt vevő erdélyi magyarok 91 százalékban a Fidesz-KDNP-t támogatták. Arra is felhívta a figyelmet, hogy egy felmérés szerint a teljes erdélyi magyar közösség 74 százaléka Orbán Viktort és a Fideszt támogatja. Rámutatott, ha egy közösségben ekkora konszenzus van egy kérdésben, nem látja, hogy mire hivatkozva tudna a szövetség ellenállni a közösségi akaratnak.

Felidézte, hogy Markó Béla, a szövetség korábbi elnöke egy elemzést kért arra vonatkozóan, hogy az RMDSZ a jövőben minként viszonyuljon a magyarországi belpolitikai helyzethez. Csoma úgy vélte, erre szükség van, mivel jelenleg teljesen más a belpolitikai helyzet Magyarországon, mint eddig volt.

A SZÁT-ülésen a Fidesszel való jövőbeli kapcsolatról nem esett szó - mondta Csoma.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az RMDSZ-nek nagyon jó kapcsolata volt az Orbán Viktor vezette párttal, és a szövetség nem felejtette el, hogy az mit tett az elmúlt 16 évben az erdélyi magyarságért, miként viszonyult hozzá különböző kérdésekben. Ezért nem hinné, hogy a jövőben ne legyen kapcsolatuk az ellenzékbe kerülő párttal - mondta. Felidézte, hogy az RMDSZ akkor is tartotta vele a kapcsolatot, amikor ellenzékben volt.

„Egyrészt az erdélyi magyarok érdeke az, hogy az RMDSZ jó viszonyt ápoljon a magyar kormánnyal. Másrészt ennek a jó viszonynak az ápolása semmiképpen nem jelenti azt, hogy elfelejtenénk, mit tett a Fidesz az utóbbi 16 évben a nemzetpolitikában és az erdélyi magyarok irányában" - fogalmazott Csoma Botond. Közölte: téved, aki azt gondolja, hogy a Fidesz és Orbán Viktor csak azért volt népszerű Erdélyben, mert tudtak pénzt küldeni, hiszen 2002 és 2010 között is népszerű volt, amikor az SZDSZ és az MSZP kormányozta Magyarországot.

Csoma Botond arról is szólt, hogy „nem volt elegáns kijelentés" Vlad Gheorghe, Ilie Bolojan román kormányfő tiszteletbeli tanácsosa részéről, amikor

azt kérte Magyar Pétertől, hogy a Romániába érkezett magyar kormánypénzeket is vizsgálja ki.

„Tehát azt feltételezi, hogy mi törvénytelenséget követtünk el azokkal a pénzekkel, amelyeket nem az RMDSZ-nek adott a magyar kormány, hanem a közösségnek" - mondta. Hozzátette: Gheorghe kérésével beavatkozott a magyar belpolitikába, csatlakozott az ottani hasonló hangokhoz, amit „nem tart helyesnek".

Csoma Botond bejelentette: a SZÁT arra is felhatalmazta Kelemen Hunort, hogy az épp kialakulóban lévő koalíciós válságot is kezelje Bukarestben. Emlékeztetett: a kormánykoalíció legnagyobb pártja, a Szociáldemokrata Párt (PSD) hétfőn dönt arról, megvonja-e a támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől, és kilátásba helyezheti, hogy visszavonja minisztereit, kormányválságot idézve elő.

Az RMDSZ álláspontja szerint a stabilitás érdekében a kormánykoalíciónak folytatni kellene a munkát, mivel egy politikai válság rossz hatással lenne az országra - mondta Csoma. Közölte: bár ezt nem akarja „személyhez kötni", de a koalíciós kormánynak Ilie Bolojan a miniszterelnöke.

„De azt is hangsúlyozni szeretném, hogy mi nem vagyunk hozzákötve sem a Nemzeti Liberális Párthoz, sem a Szociáldemokrata Párthoz. Egy önálló politikai alakulat vagyunk, önálló gondolatokkal, tervekkel és elképzelésekkel, és az az önálló elképzelésünk, hogy stabilitásra lenne szükség" - fogalmazott.

Aláhúzta: az RMDSZ nem vonja vissza a minisztereit a bukaresti kormányból.

De egy kisebbségi kormányt nagyon nehezen tart kivitelezhetőnek, míg a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) semmilyen fajta együttműködést nem tud elképzelni - húzta alá.

A szóvivő a Román-Magyar Fórum levélszavazatokkal kapcsolatos, több RMDSZ-tisztviselő ellen tett romániai és magyarországi ügyészségi feljelentéseire is reagált, közölve: ezek alaptalanok, a szövetség törvényesen járt el, és amennyiben vizsgálat indulna, állnak elébe.