Norvégiába viszik az ukrán dróngyártás egy részét

A két állam között kötött megállapodás értelmében Norvégia támogatni fogja a dróntermelést Ukrajnában, míg utóbbi adatokat, információkat és műszaki tudást oszt meg a skandináv országgal. Mindemellett Norvégia területén is fognak ukrán drónokat gyártani.

„Tanulhatunk az ukrán tapasztalatokból, amelyeket az orosz agresszorral vívott súlyos harcokban szereztek” – hangoztatta Jonas Gahr Störe norvég kormányfő a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közös sajtótájékoztatóján.

„Kulcsfontosságú, hogy tanuljunk ezekből a tapasztalatokból” – fűzte hozzá.

A norvég kormány hosszú távú támogatási tervet indított Ukrajna számára, mintegy 28 milliárd dollárt (8600 milliárd forint) különítve el erre a célra 2023 és 2030 között.