ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.11
usd:
319.91
bux:
132888.2
2026. április 12. vasárnap
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Ház James Brady sajtószobájában Iránról tartott tájékoztatón 2026. április 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Donald Trump döntött: megindul a haditengerészet a Hormuzi-szorosba és hajtóvadászat is kezdődik

Infostart

A hetek óta tartó iráni-izraeli-amerikai háború reménysugara volt J. D. Vance amerikai alelnök pakisztáni látogatása, ahol az amerikai és iráni delegációk igyekeztek megállapodásra jutni. Donald Trump szavai szerint az amerikai haditengerészet hamarosan „végez azzal a kevéssel, ami Iránból maradt”.

Az Egyesült Államok alelnöke vasárnap reggel elhagyta az országot, miután bejelentette, hogy nem született megállapodás. Irán szerint senki sem számított arra, hogy ez megtörténik.

Az amerikai elnök a kudarcos tárgyalás után közölte: 28 iráni aknatelepítő hajót semmisítettek meg, és megkezdik a Hormuzi-szoros megtisztítását. Donald Trump helyi idő szerint vasárnap délelőtt a Truth Social közösségi oldalán bejelentette, hogy az amerikai haditengerészet blokád alá veszi a Hormuzi-szorost, és feltartóztatnak minden hajót, amely át akar kelni rajta. Mint ismert, az elmúlt időszakban Irán a „baráti” országok egyes hajóinak szabad áthaladást biztosított.

Trump szerint Irán megígérte, hogy megnyitja a Hormuzi-szorost, de ezt szándékosan nem tette meg, mert pénzt és nukleáris fegyvert akar.

„Jobban teszik, ha, ahogy ígérték, elkezdik a nemzetközi vízi útvonal gyors megnyitásának folyamatát. Minden törvényt megsértenek” – írta azután, hogy J. D. Vance alelnök, Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner részletesen tájékoztatta az iszlámábádi, 20 órán át tartó találkozóról.

„Nagyon részletesen tudnék beszélni, és sok mindenről beszélhetnék, de csak egy dolog számít – Irán nem hajlandó feladni nukleáris ambícióit! Amikben megállapodtunk, azok sok szempontból jobbak annál, mint hogy a katonai műveleteinket tovább folytassuk, de ezek a pontok nem számítanak, ha hagyjuk, hogy az atomenergia ilyen ingatag, nehéz és kiszámíthatatlan emberek kezébe kerüljön” – érvelt Donald Trump, megismételve:

„Iránnak soha nem lesz nukleáris fegyvere”.

Úgy összegzett, hogy bár a „találkozó jól ment” és a legtöbb pontban megegyeztek, de az egyetlen pontban, ami igazán számított, a nukleáris fegyverek ügyében, nem volt előrehaladás.

Pokolba kerül

„Az Egyesült Államok Haditengerészete, a világ legjobbja, azonnali hatállyal megkezdi a Hormuzi-szorosba belépni vagy onnan kilépni próbáló összes hajó blokádjának végrehajtását. Valamikor el fogunk jutni oda, hogy mindenki szabadon közlekedhet, de Irán nem tette ezt lehetővé azzal, hogy csak annyit mondott, »Lehet, hogy valahol van egy akna«, amiről senki sem tud, csak ők. Ez globális szintű zsarolás, és az országok vezetőit, különösen az Amerikai Egyesült Államokét, soha nem fogják zsarolni. Utasítottam a haditengerészetünket, hogy keressen meg és állítson le minden olyan hajót a nemzetközi vizeken, amely vámot fizetett Iránnak. Senki, aki illegális vámot fizet, nem utazhat biztonságosan a nyílt tengeren. Megkezdjük az irániak által a szorosban lerakott aknák megsemmisítését is. Bármely iráni, aki ránk vagy békés hajókra tüzel, a pokolba repül!” – fogalmazott bejegyzésében az amerikai elnök.

Hangsúlyozta: az irániak haditengerészete, légiereje megsemmisült, a légvédelmi eszközeik és a radarjaik használhatatlanok, Ali Hamenei és az „iráni vezetés nagy része” halott, mindez a nukleáris ambícióik miatt. Szavai szerint az amerikai haditengerészet hamarosan „végez azzal a kevéssel, ami Iránból maradt”.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump döntött: megindul a haditengerészet a Hormuzi-szorosba és hajtóvadászat is kezdődik

egyesült államok

donald trump

izrael

tárgyalás

irán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választás 2026: itt a friss 17 órás eredmény, óriási rekord születik

Választás 2026: itt a friss 17 órás eredmény, óriási rekord születik

Ma reggel elkezdődött a 2026-os országgyűlési választás, ami alapján eldől, ki vezetheti az országot a következő négy évben. A 17 órás részvételi adat rekord magas, ez alapján minden korábbit meghaladó részvétel lehet a választáson, akár 80% feletti is. A szavazás reggel 6-tól 19 óráig tart, kövesd velünk élőben az eseményeket!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Mit tudsz a magyar hungarikumokról, a hazai büszkeségeinkről? Lássuk, szerzel-e 10 pontot!

Kvíz: Mit tudsz a magyar hungarikumokról, a hazai büszkeségeinkről? Lássuk, szerzel-e 10 pontot!

Te mennyire ismered a magyar hagyományokat, kultúrát meghatározó értékeket? Teszteld legújabb kvízünkkel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US to 'blockade' Strait of Hormuz after talks failed over Iran's 'nuclear ambitions'

Trump says US to 'blockade' Strait of Hormuz after talks failed over Iran's 'nuclear ambitions'

The US president's comments come after delegations from Washington and Tehran failed to reach a deal following lengthy talks in Islamabad.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 12. 14:46
Veszélyben egy fontos fegyverszünet
2026. április 12. 12:17
Újra ömlik az olaj Szaúd-Arábiából
×
×