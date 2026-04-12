Donald Trump döntött: megindul a haditengerészet a Hormuzi-szorosba és hajtóvadászat is kezdődik

Az Egyesült Államok alelnöke vasárnap reggel elhagyta az országot, miután bejelentette, hogy nem született megállapodás. Irán szerint senki sem számított arra, hogy ez megtörténik.

Az amerikai elnök a kudarcos tárgyalás után közölte: 28 iráni aknatelepítő hajót semmisítettek meg, és megkezdik a Hormuzi-szoros megtisztítását. Donald Trump helyi idő szerint vasárnap délelőtt a Truth Social közösségi oldalán bejelentette, hogy az amerikai haditengerészet blokád alá veszi a Hormuzi-szorost, és feltartóztatnak minden hajót, amely át akar kelni rajta. Mint ismert, az elmúlt időszakban Irán a „baráti” országok egyes hajóinak szabad áthaladást biztosított.

Trump szerint Irán megígérte, hogy megnyitja a Hormuzi-szorost, de ezt szándékosan nem tette meg, mert pénzt és nukleáris fegyvert akar.

„Jobban teszik, ha, ahogy ígérték, elkezdik a nemzetközi vízi útvonal gyors megnyitásának folyamatát. Minden törvényt megsértenek” – írta azután, hogy J. D. Vance alelnök, Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner részletesen tájékoztatta az iszlámábádi, 20 órán át tartó találkozóról.

„Nagyon részletesen tudnék beszélni, és sok mindenről beszélhetnék, de csak egy dolog számít – Irán nem hajlandó feladni nukleáris ambícióit! Amikben megállapodtunk, azok sok szempontból jobbak annál, mint hogy a katonai műveleteinket tovább folytassuk, de ezek a pontok nem számítanak, ha hagyjuk, hogy az atomenergia ilyen ingatag, nehéz és kiszámíthatatlan emberek kezébe kerüljön” – érvelt Donald Trump, megismételve:

„Iránnak soha nem lesz nukleáris fegyvere”.

Úgy összegzett, hogy bár a „találkozó jól ment” és a legtöbb pontban megegyeztek, de az egyetlen pontban, ami igazán számított, a nukleáris fegyverek ügyében, nem volt előrehaladás.

Pokolba kerül

„Az Egyesült Államok Haditengerészete, a világ legjobbja, azonnali hatállyal megkezdi a Hormuzi-szorosba belépni vagy onnan kilépni próbáló összes hajó blokádjának végrehajtását. Valamikor el fogunk jutni oda, hogy mindenki szabadon közlekedhet, de Irán nem tette ezt lehetővé azzal, hogy csak annyit mondott, »Lehet, hogy valahol van egy akna«, amiről senki sem tud, csak ők. Ez globális szintű zsarolás, és az országok vezetőit, különösen az Amerikai Egyesült Államokét, soha nem fogják zsarolni. Utasítottam a haditengerészetünket, hogy keressen meg és állítson le minden olyan hajót a nemzetközi vizeken, amely vámot fizetett Iránnak. Senki, aki illegális vámot fizet, nem utazhat biztonságosan a nyílt tengeren. Megkezdjük az irániak által a szorosban lerakott aknák megsemmisítését is. Bármely iráni, aki ránk vagy békés hajókra tüzel, a pokolba repül!” – fogalmazott bejegyzésében az amerikai elnök.

Hangsúlyozta: az irániak haditengerészete, légiereje megsemmisült, a légvédelmi eszközeik és a radarjaik használhatatlanok, Ali Hamenei és az „iráni vezetés nagy része” halott, mindez a nukleáris ambícióik miatt. Szavai szerint az amerikai haditengerészet hamarosan „végez azzal a kevéssel, ami Iránból maradt”.