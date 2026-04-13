Donald Trump újabb lépéssorozatot indít a „Hormuzi-sakktáblán”

Az elnök washingtoni idő szerint a késő esti órákban újságírók előtt erősítette meg a kikötőzárlatra vonatkozó szándékát, valamint arról is beszélt, hogy számos olajszállító tankhajó tart az Egyesült Államok felé, hogy onnan szerezze be az energiahordozót, így ezeknek nem lesz szükségük arra, hogy igénybe vegyék a Hormuzi-szorost.

Donald Trump megerősítette, hogy kitűzött célja nem változott, és Irán nem juthat atomfegyverhez.

Egyben kilátásba helyezte, hogy Washington felülvizsgálja a NATO-nak kifizetett pénzeket, és ismét csalódottságát hangoztatta a NATO-val kapcsolatban. Azt mondta: az Egyesült Államok több ezer milliárd dollárral járul hozzá a katonai szervezet működéséhez, ami nem volt ott akkor, amikor az Egyesült Államoknak szükség volt rá.

Donald Trump ugyanakkor elismerte, hogy a NATO országai most már hajlandóak csatlakozni az Egyesült Államokhoz, amivel kapcsolatban jelezte: ezzel már nem vállalnak kockázatot.