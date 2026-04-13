2026. április 13. hétfő Ida
Franciaország partnereivel kíséretet biztosítana a hajóforgalomnak a Hormuzi-szorosban.
Nyitókép: Marine nationale

Donald Trump újabb lépéssorozatot indít a „Hormuzi-sakktáblán”

Infostart / MTI

Életbe lép hétfőn az iráni kikötők amerikai blokádja, miközben további országok dolgoznak azon, hogy Irán ne legyen képes olajat értékesíteni – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök vasárnap.

Az elnök washingtoni idő szerint a késő esti órákban újságírók előtt erősítette meg a kikötőzárlatra vonatkozó szándékát, valamint arról is beszélt, hogy számos olajszállító tankhajó tart az Egyesült Államok felé, hogy onnan szerezze be az energiahordozót, így ezeknek nem lesz szükségük arra, hogy igénybe vegyék a Hormuzi-szorost.

Donald Trump megerősítette, hogy kitűzött célja nem változott, és Irán nem juthat atomfegyverhez.

Egyben kilátásba helyezte, hogy Washington felülvizsgálja a NATO-nak kifizetett pénzeket, és ismét csalódottságát hangoztatta a NATO-val kapcsolatban. Azt mondta: az Egyesült Államok több ezer milliárd dollárral járul hozzá a katonai szervezet működéséhez, ami nem volt ott akkor, amikor az Egyesült Államoknak szükség volt rá.

Donald Trump ugyanakkor elismerte, hogy a NATO országai most már hajlandóak csatlakozni az Egyesült Államokhoz, amivel kapcsolatban jelezte: ezzel már nem vállalnak kockázatot.

Történelmi rekord és felhatalmazás – Orbán Viktor 16 év után adja át a kormányzást
Minden idők legmagasabb részvételével zajlott le a vasárnapi országgyűlési választás, amely a Tisza Párt óriási fölényével zárult, Magyar Péter listavezetőként akár kétharmados parlamenti többséggel a háta mögött is kormányt alakíthat néhány hét múlva. A miniszterelnök este gratulál a Tisza-elnöknek, de Orbán Viktor azt is megígérte, soha nem adja fel, és a sebek gyógyulása után 2,5 milliós tábora élén azonnal újra munkához fog látni.
 

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
Blokádolja Trump a Hormuzi-szorost, úgy néz ki, folytatódik a háború, kilőtt az olajár - Híreink az iráni háborúról hétfőn

A hétvégén eredménytelenül zárultak a béketárgyalások Irán és az USA közt. Donald Trump amerikai elnök a hétvégén blokádot jelentett be a Hormuzi-szoroson és az amerikai haditengerészet nekiállt lezárni Irán kikötőit. A szoroson lassan meginduló teherforgalom teljesen leállt, sok hajó visszafordult. A libanoni fronton tovább támad az izraeli haderő, de más szektorban egyelőre nem újultak ki a harcok. Trump elnök közölte: neki "megfelel," ha nem sikerül folytatni a béketárgyalást Iránnal. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői eseményeivel.

Választás 2026: még mindig nem végleges az eredmény - hétfőn két újabb mandátumot is veszíthet a Fidesz

A 2026-os országgyűlési választások hétfő hajnalra sem zárultak le teljes bizonyossággal: három választókerületben továbbra is rendkívül szoros az állás.

Orbán era swept away by Péter Magyar's Hungary election landslide

Viktor Orbán's 16-year rule is over, defeated by a 45-year-old ex-party insider who convinced a majority of Hungarians to oust him.

