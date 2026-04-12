2026. április 12. vasárnap
19 December 2022, Nigeria, Ngarannam: Women from Ngarannam sit on the ground while security forces stand on their cars as Foreign Minister Baerbock visits the village of Ngarannam. Ngarannam was rebuilt after being almost completely destroyed by Boko Haram, partly with German funds. Photo: Annette Riedl/dpa (Photo by Annette Riedl/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: picture alliance

Tömegmészárlást hozó légicsapás Nigériában

Infostart / MTI

Feltehetően legkevesebb kétszáz ember meghalt, amikor egy iszlamista fegyvereseket üldöző nigériai katonai gép légicsapást mért egy falusi piacra az ország északkeleti részén szombat éjjel – közölték vasárnap helyiek.

A nigériai légierő azt közölte, hogy a Borno állambeli Jilli-tengelynél a Boko Haram terrorszervezet fegyvereseit ölték meg, de a Reuters hírügynökséghez vasárnap eljuttatott közlemény nem említi a piac elleni támadást.

A támadást a lázadók erősségének számító Bornóval határos Yobe állam egyik falujában követték el.

Lawan Zanna Nur Geidam, a helyi önkormányzat tagja, Fuchimeram körzet közösségi vezetője elmondta a Reutersnek, hogy a sebesülteket Yobe és Borno kórházaiba szállították.

"Jilliben több mint kétszáz ember halt meg a piacon történt légitámadásban"

– mondta telefoninterjúban.

Másik három lakos és egy nemzetközi segélyszervezet illetékese megerősítette a támadást és az áldozatok számát.

terrorista szervezet

nigéria

légitámadás

Választott az ország, már számolják a szavazatokat: íme a nap mérlege, mit tudunk eddig?

Vannak körzetek, ahol még sorban állnak, de alapvetően országszerte befejeződött a választás, bezártak a szavazókörzetek nagy többsége. Soha nem látott részvételi rekordot hoztak az országgyűlési választások. Az utolsó, 18.30-as adatok szerint a jogosultak már 77,8 százaléka szavazott, ami több, mint bármelyik eddigi választáson ebben az időpontban. Megkezdődött a szavazatok számlálása.
 

Kijött az este fél 7-es részvételi adat

Egy falu, ahol mindenki leszavazott

A szavazás helyett aludt a kunhegyesi férfi - választási hírek folyamatosan

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
Választás 2026: megjöttek az első becslések, kétharmad határán lenne a Tisza Párt?

19 órakor hivatalosan véget ért a 2026-os országgyűlési választás. A rekord magas, közel 80%-os részvételt hozó szavazásról hamarosan érkeznek az első hivatalos részadatok. A választás előtt készült utolsó, most nyilvánosságra hozott felmréések szerint a Tisza a kétharmad, a Mi Hazánk a bejutás határán billeg.  Kövesd velünk élőben az eseményeket!

Mélyült a gödör a Spurs alatt: semmi se menti meg őket a kizúgástól?

Hat fordulóval a bajnokság vége előtt a Spurs továbbra is a kiesőzónában vesztegel, míg az újonc Sunderland a tizedik helyre lépett előre.

Trump says US to 'blockade' Strait of Hormuz after talks failed over Iran's 'nuclear ambitions'

The US president's comments come after delegations from Washington and Tehran failed to reach a deal following lengthy talks in Islamabad.

2026. április 12. 18:39
Az ukránok megsértették a tűzszünetet - mondják az oroszok
2026. április 12. 16:45
Donald Trump döntött: megindul a haditengerészet a Hormuzi-szorosba és hajtóvadászat is kezdődik
