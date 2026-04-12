Tömegmészárlást hozó légicsapás Nigériában

A nigériai légierő azt közölte, hogy a Borno állambeli Jilli-tengelynél a Boko Haram terrorszervezet fegyvereseit ölték meg, de a Reuters hírügynökséghez vasárnap eljuttatott közlemény nem említi a piac elleni támadást.

A támadást a lázadók erősségének számító Bornóval határos Yobe állam egyik falujában követték el.

Lawan Zanna Nur Geidam, a helyi önkormányzat tagja, Fuchimeram körzet közösségi vezetője elmondta a Reutersnek, hogy a sebesülteket Yobe és Borno kórházaiba szállították.

"Jilliben több mint kétszáz ember halt meg a piacon történt légitámadásban"

– mondta telefoninterjúban.

Másik három lakos és egy nemzetközi segélyszervezet illetékese megerősítette a támadást és az áldozatok számát.