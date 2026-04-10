ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
374.75
usd:
319.7
bux:
132888.2
2026. április 10. péntek Zsolt
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
hadihajó
Nyitókép: Pixabay

Milliárdokból alakítja át haditengerészetét az Egyesült Államok

Infostart

Az Egyesült Államok haditengerészete a 2027-es pénzügyi évre 65,8 milliárd dolláros hajóépítési költségvetést kér. Ebből az összegből 34 hadihajó beszerzését tervezik. A haditengerészeti programmal egyszerre próbálják orvosolni a nukleáris elrettentést, és a kísérőhajók számát.

A 2026 áprilisában közzétett költségvetési anyagok szerint a haditengerészet 60,2 milliárd dollár diszkrecionális, valamint 5,6 milliárd dollár kötelező kiadást irányoz elő. Ezeket a forrásokat hadihajók és támogató egységek beszerzésére fordítják. Reálértéken számolva ez az egyik legnagyobb amerikai haditengerészeti fejlesztési igény a hidegháború első évtizedei óta – írja a Portfolio az Army Recognition alapján.

Az összefoglaló szerint a tervezett 34 hajó között szerepel egy Columbia osztályú ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjáró (SSBN), két Virginia osztályú vadásztengeralattjáró, és egy Flight III-as változatú Arleigh Burke osztályú romboló. Ezen felül megrendelnek egy FF(X) fregattot, több kétéltű hadihajót, valamint nagyszámú logisztikai hajót is. Az összetétel jól tükrözi az elosztott tengeri hadműveletek doktrínája felé történő elmozdulást. Ennek lényege, hogy a csapásmérő képességet megfelelő utánpótlási kapacitással párosítsák.

A cikkbben kiemelik, hogy a források elosztásából kiderül, hol látja a legnagyobb kockázatokat a haditengerészet. A ballisztikusrakéta-hordozó flotta 15,2 milliárd, az egyéb hadihajók 28,4 milliárd, a kétéltű hajók pedig 8,29 milliárd dollárt kapnak. Ezen felül a segédhajókra és a korábbi programok kiadásaira 13,92 milliárd dollárt fordítanak.

A haditengerészeti programmal egyszerre próbálják orvosolni a nukleáris elrettentést, a kísérőhajók számát, az expedíciós mobilitást, valamint a tengeri szállítási ellenálló képesség terén fennálló hiányosságokat.

Kezdőlap    Külföld    Milliárdokból alakítja át haditengerészetét az Egyesült Államok

egyesült államok

haditengerészet

columbia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Figyelmezteti a szavazókat a választási iroda

Figyelmezteti a szavazókat a választási iroda

A választási szervek felkészültek mind a hazai, mind a külképviseleti szavazás lebonyolítására, a levélszavazás a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik. Viszont figyelmeztetést tettek közzé: ne hagyják az utolsó pillanatokra a voksolást, mert sorok alakulhatnak ki, és senki ne felejtse otthon az igazolványát.
 

inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Giró-Szász András politikai tanácsadó
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kamala Harris újra elindulna az elnöki székért az Egyesült Államokban

Kamala Harris újra elindulna az elnöki székért az Egyesült Államokban

Kamala Harris volt amerikai alelnök, a Demokrata Párt 2024-es elnökjelöltje pénteken egy new york-i rendezvényen bejelentette, hogy fontolgatja az indulást a 2028-as elnökválasztáson.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Alattomos válság gyűrűzik be a magyar agráriumba: egy távoli feszültség miatt fizethetünk sokkal többet a kasszáknál

Alattomos válság gyűrűzik be a magyar agráriumba: egy távoli feszültség miatt fizethetünk sokkal többet a kasszáknál

A közel-keleti konfliktus hatására drasztikusan megemelkedtek a műtrágyaárak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump tells Iran to negotiate as Vance heads to Pakistan for peace talks

Trump tells Iran to negotiate as Vance heads to Pakistan for peace talks

The Iranian delegation is yet to arrive in Islamabad - Iran's parliament speaker says there must be a ceasefire in Lebanon "before negotiations begin".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 10. 19:37
Ismeretlen drónok repkedtek kiemelten érzékeny holland épületek felett
2026. április 10. 18:28
Plafonon vannak Németországban az üzemanyagok emelkedő árai miatt
×
×