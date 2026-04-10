Milliárdokból alakítja át haditengerészetét az Egyesült Államok

A 2026 áprilisában közzétett költségvetési anyagok szerint a haditengerészet 60,2 milliárd dollár diszkrecionális, valamint 5,6 milliárd dollár kötelező kiadást irányoz elő. Ezeket a forrásokat hadihajók és támogató egységek beszerzésére fordítják. Reálértéken számolva ez az egyik legnagyobb amerikai haditengerészeti fejlesztési igény a hidegháború első évtizedei óta – írja a Portfolio az Army Recognition alapján.

Az összefoglaló szerint a tervezett 34 hajó között szerepel egy Columbia osztályú ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjáró (SSBN), két Virginia osztályú vadásztengeralattjáró, és egy Flight III-as változatú Arleigh Burke osztályú romboló. Ezen felül megrendelnek egy FF(X) fregattot, több kétéltű hadihajót, valamint nagyszámú logisztikai hajót is. Az összetétel jól tükrözi az elosztott tengeri hadműveletek doktrínája felé történő elmozdulást. Ennek lényege, hogy a csapásmérő képességet megfelelő utánpótlási kapacitással párosítsák.

A cikkbben kiemelik, hogy a források elosztásából kiderül, hol látja a legnagyobb kockázatokat a haditengerészet. A ballisztikusrakéta-hordozó flotta 15,2 milliárd, az egyéb hadihajók 28,4 milliárd, a kétéltű hajók pedig 8,29 milliárd dollárt kapnak. Ezen felül a segédhajókra és a korábbi programok kiadásaira 13,92 milliárd dollárt fordítanak.

A haditengerészeti programmal egyszerre próbálják orvosolni a nukleáris elrettentést, a kísérőhajók számát, az expedíciós mobilitást, valamint a tengeri szállítási ellenálló képesség terén fennálló hiányosságokat.