Ukrajna tűzszünetre készül

„Ukrajna folyamatosan tűzszünetre szólított fel abban a háborúban, amelyet Oroszország folytat itt, Európában, államunk és népünk ellen, és támogatjuk a fegyvernyugvást a Közel-Keleten és az Öböl térségében is, amely utat nyit a diplomáciának. Ukrajna ismételten jelzi Oroszországnak: készek vagyunk arányosan válaszolni, ha leállítják támadásaikat. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy a tűzszünet megteremtheti a megfelelő feltételeket a megállapodásokhoz” – mutatott rá az államfő.

Hozzátette, hogy a Közel-Keleten zajló tárgyalási folyamatba különböző országokat vontak be, és hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az Egyesült Államok megtette ezt a diplomáciai lépést. Ezekben a hetekben Ukrajna segíti az élet védelmét a Közel-Keleten és az Öböl térségében. Az ukrán katonai szakértők dolgoznak a régióban a biztonsági képességek továbbfejlesztése érdekében – tette hozzá az elnök.

Zelenszkij szavai szerint minden, a Közel-Kelet és az Öböl térségének biztonságát és stabilitását fenyegető veszély növeli a gazdasági kihívásokat és a megélhetési költségeket minden országban. „Éppen ezért garantálni kell a biztonságot, és minden nép érdekeit figyelembe kell venni a háború utáni feltételek meghatározásakor. Ugyanilyen alapvető a hajózás szabadságának védelme a Hormuzi-szorosban. Az ezzel kapcsolatos határozottságnak szintén globális jelentősége van” – hangsúlyozta.

Kiemelte, hogy aktív és összehangolt nemzetközi fellépésre van szükség a megfelelő eredmény eléréséhez. „A háború után a biztonságnak növekednie kell, nem csökkennie. Ukrajna a jövőben is konstruktívan fog együttműködni minden partnerrel” – szögezte le.

Az elnök előző esti videoüzenetében közölte, hogy Ukrajna megállapodásokat kötött az üzemanyag-szállításokról, és jelenleg – márciusban és áprilisban – a szükséges mennyiségeket importálják az országba.

Hozzátette, hogy a megállapodások mind állami, mind magánvállalatokat érintenek, valamint európai partnerekkel és a Közel-Kelet országaival közös szállításokat is magukban foglalnak.

Kiemelte, hogy ez az együttműködés új megállapodások része, amelyek keretében Ukrajna biztonságot exportál, és cserébe megkapja a belső stabilitáshoz és az energetikai biztonsághoz szükséges erőforrásokat.

Zelenszkij jelezte, hogy a kormány hamarosan kidolgozza az ukrajnai lakosság támogatásának rendszerét, amivel az árak emelkedését kompenzálják.

Nyitókép: Orosz dróntámadásban lerombolt lakóház a dél-ukrajnai Odesszában 2026. április 6-án.