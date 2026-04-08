2026. április 8. szerda Dénes
Orosz dróntámadásban lerombolt lakóház a dél-ukrajnai Odesszában 2026. április 6-án. Ukrán fprrások szerint legalább három ember, köztük egy gyermek életét vesztette.
Nyitókép: MTI/EPA/Igor Maszlov

Ukrajna tűzszünetre készül

Ukrajna kész arányosan válaszolni, ha az oroszok beszüntetik a támadásaikat, mivel a tűzszünet megteremtheti a megfelelő feltételeket a megállapodásokhoz – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán a Telegramon.

„Ukrajna folyamatosan tűzszünetre szólított fel abban a háborúban, amelyet Oroszország folytat itt, Európában, államunk és népünk ellen, és támogatjuk a fegyvernyugvást a Közel-Keleten és az Öböl térségében is, amely utat nyit a diplomáciának. Ukrajna ismételten jelzi Oroszországnak: készek vagyunk arányosan válaszolni, ha leállítják támadásaikat. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy a tűzszünet megteremtheti a megfelelő feltételeket a megállapodásokhoz” – mutatott rá az államfő.

Hozzátette, hogy a Közel-Keleten zajló tárgyalási folyamatba különböző országokat vontak be, és hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az Egyesült Államok megtette ezt a diplomáciai lépést. Ezekben a hetekben Ukrajna segíti az élet védelmét a Közel-Keleten és az Öböl térségében. Az ukrán katonai szakértők dolgoznak a régióban a biztonsági képességek továbbfejlesztése érdekében – tette hozzá az elnök.

Zelenszkij szavai szerint minden, a Közel-Kelet és az Öböl térségének biztonságát és stabilitását fenyegető veszély növeli a gazdasági kihívásokat és a megélhetési költségeket minden országban. „Éppen ezért garantálni kell a biztonságot, és minden nép érdekeit figyelembe kell venni a háború utáni feltételek meghatározásakor. Ugyanilyen alapvető a hajózás szabadságának védelme a Hormuzi-szorosban. Az ezzel kapcsolatos határozottságnak szintén globális jelentősége van” – hangsúlyozta.

Kiemelte, hogy aktív és összehangolt nemzetközi fellépésre van szükség a megfelelő eredmény eléréséhez. „A háború után a biztonságnak növekednie kell, nem csökkennie. Ukrajna a jövőben is konstruktívan fog együttműködni minden partnerrel” – szögezte le.

Az elnök előző esti videoüzenetében közölte, hogy Ukrajna megállapodásokat kötött az üzemanyag-szállításokról, és jelenleg – márciusban és áprilisban – a szükséges mennyiségeket importálják az országba.

Hozzátette, hogy a megállapodások mind állami, mind magánvállalatokat érintenek, valamint európai partnerekkel és a Közel-Kelet országaival közös szállításokat is magukban foglalnak.

Kiemelte, hogy ez az együttműködés új megállapodások része, amelyek keretében Ukrajna biztonságot exportál, és cserébe megkapja a belső stabilitáshoz és az energetikai biztonsághoz szükséges erőforrásokat.

Zelenszkij jelezte, hogy a kormány hamarosan kidolgozza az ukrajnai lakosság támogatásának rendszerét, amivel az árak emelkedését kompenzálják.

Orbán Viktor Sopronban: „ez már a befutó, a kampányban csendes többségből hangos többséggé váltunk”

J. D. Vance amerikai alelnök látogatása után Sopronban folytatta országjárását Orbán Viktor miniszterelnök, akinek a vasárnapi országgyűlési választások előtt a kampányzáró gyűlése szombat este lesz Budapesten, a Szentháromság téren.
 

Súlyos izraeli légitámadások a Hezbollah ellen Libanonban, több mint kétszázan meghaltak

Az izraeli légierő előzetes értesítés nélkül légitámadásokat hajtott végre szerdán Libanon-szerte, és ezekben 254 ember életét vesztette, valamint 837 megsebesült. Izrael közölte: Libanonra nem vonatkozik az iráni tűzszünet.
 

Trump tűzszünetet kötött Iránnal, megnyitják a Hormuzi-szorost - Száguldanak a tőzsdék!

Trump tűzszünetet kötött Iránnal, megnyitják a Hormuzi-szorost - Száguldanak a tőzsdék!

Az utolsó pillanatban jött a fordulat az iráni konfliktusban, Donald Trump két hétre felfüggesztette a tervezett amerikai támadásokat, miután körvonalazódott egy megállapodás a Hormuzi-szoros megnyitásáról. A lépés azonnali piaci reakciót váltott ki, az olajárak meredeken esnek, miközben a részvénypiacokon nagy rali bontakozott ki. A hangulat javulása ellenére a befektetők továbbra is árazzák a kockázatokat, az arany és az állampapírok iránti kereslet is nőtt, ami azt jelzi, hogy a piac egyszerre árazza a feszültség enyhülését és a bizonytalanság fennmaradását. A felek közben már tárgyalásra készülnek, de továbbra is kérdés, hogy a törékeny fegyverszünetből valódi béke lesz-e.

Ingyenes európai vonatbérlet jár ezeknek a magyar fiataloknak: már elindult a regisztráció

Idén is visszatér a DiscoverEU program, amelynek keretében több mint 40 ezer európai fiatal utazhat ingyen vonattal a kontinensen.

Iran warns it will respond if Israeli attacks on Lebanon don't stop immediately

Israel and the US say Lebanon is not included in a two-week ceasefire deal with Iran. PM Benjamin Netanyahu says Israel struck "the greatest blow" to Hezbollah in strikes today.

