2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A török elnöki sajtóiroda felvételén Recep Tayyip Erdogan török államfõ (j) fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Isztambulban 2026. április 4-én.
Nyitókép: Török elnöki sajtóiroda

Isztambulban tárgyalt Volodimir Zelenszkij, majd Donald Trump veje érkezhet Kijevbe

Infostart / MTI

Ukrajna fokozza a biztonsági együttműködést Törökországgal – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton Isztambulban, Recep Tayyip Erdogan török elnökkel folytatott találkozója után. Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai különmegbízott (Donald Trump veje) április 12-én Kijevbe látogathat.

Zelenszkij Telegram-bejegyzésében hangsúlyozta: az együttműködés elsősorban azokra a területekre terjed ki, ahol Ukrajna „szakértelemmel, technológiával és tapasztalattal” tudja támogatni Törökországot. Az ukrán elnök szerint a megbeszélésen energetikai együttműködési lehetőségekről is szó esett, köztük közös gázinfrastruktúra-projektekről és gázmezők közös fejlesztésének lehetőségeiről.

A török elnöki hivatal közleményében azt írta: a török elnök megerősítette, hogy Ankara továbbra is támogatja az Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalásokat az ukrajnai háború lezárása érdekében. Törökország kiemelt jelentőséget tulajdonít a fekete-tengeri hajózás biztonságának és az energiaellátás védelmének – írták.

Törökország NATO-tagként a háború kezdete óta Ukrajnával és Oroszországgal is egyaránt kapcsolatban áll, 2022-ben a béketárgyalásoknak is házigazdája volt.

Ukrajna az utóbbi időben biztonsági együttműködési megállapodásokat írt alá Szaúd-Arábiával, az Egyesült Arab Emírségekkel és Katarral,

és további közel-keleti államokkal is tárgyal hasonló egyezményekről.

A közel-keleti háború kitörése után Kijev igyekszik nemzetközileg hasznosítani az Oroszország elleni, immár négy éve tartó háborúban szerzett tapasztalatait, különösen a drónok elleni védekezés terén. Moszkva az ukrajnai háború kezdete óta iráni tervezésű drónokat vet be ukrán célpontok ellen.

Zelenszkij szóvivője közölte, hogy az ukrán elnök isztambuli látogatása során találkozik I. Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárkával, az ortodox világ egyik legmagasabb rangú egyházi vezetőjével.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben". A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

