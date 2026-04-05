Isztambulban tárgyalt Volodimir Zelenszkij, majd Donald Trump veje érkezhet Kijevbe

Zelenszkij Telegram-bejegyzésében hangsúlyozta: az együttműködés elsősorban azokra a területekre terjed ki, ahol Ukrajna „szakértelemmel, technológiával és tapasztalattal” tudja támogatni Törökországot. Az ukrán elnök szerint a megbeszélésen energetikai együttműködési lehetőségekről is szó esett, köztük közös gázinfrastruktúra-projektekről és gázmezők közös fejlesztésének lehetőségeiről.

A török elnöki hivatal közleményében azt írta: a török elnök megerősítette, hogy Ankara továbbra is támogatja az Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalásokat az ukrajnai háború lezárása érdekében. Törökország kiemelt jelentőséget tulajdonít a fekete-tengeri hajózás biztonságának és az energiaellátás védelmének – írták.

Törökország NATO-tagként a háború kezdete óta Ukrajnával és Oroszországgal is egyaránt kapcsolatban áll, 2022-ben a béketárgyalásoknak is házigazdája volt.

Ukrajna az utóbbi időben biztonsági együttműködési megállapodásokat írt alá Szaúd-Arábiával, az Egyesült Arab Emírségekkel és Katarral,

és további közel-keleti államokkal is tárgyal hasonló egyezményekről.

A közel-keleti háború kitörése után Kijev igyekszik nemzetközileg hasznosítani az Oroszország elleni, immár négy éve tartó háborúban szerzett tapasztalatait, különösen a drónok elleni védekezés terén. Moszkva az ukrajnai háború kezdete óta iráni tervezésű drónokat vet be ukrán célpontok ellen.

Zelenszkij szóvivője közölte, hogy az ukrán elnök isztambuli látogatása során találkozik I. Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárkával, az ortodox világ egyik legmagasabb rangú egyházi vezetőjével.