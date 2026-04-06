2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Egy orosz dróntámadásban súlyosan megrongálódott épület törmelékét takarítják munkások a dél-ukrajnai Odesszában 2026. március 19-én. A várost ért éjszakai támadásokban legkevesebb négy ember megsebesült, tucatnyi épületben keletkezett kár.
Nyitókép: MTI/EPA/Igor Maszlov

Súlyos csapást mértek Odessza kikötővárosára

Infostart / MTI

Orosz dróntámadás érte a dél-ukrajnai Odessza kikötővárosát hétfőre virradóra, legkevesebb három ember, köztük egy gyerek meghalt – jelentette be a város katonai közigazgatásának vezetője.

A támadásban további 10-en megsebesültek, ketten súlyosan, több épület pedig megrongálódott – tette hozzá Szerhij Liszak.

A tájékoztatás szerint a támadás gyermekáldozata egy két és fél éves kislány.

Orosz támadást jelentett Vjacseszlav Csausz, az észak-ukrajnai Csernihiv megye katonai kormányzója is, aki a Telegramon közzétett tájékoztatásában azt közölte, a művelet célpontja a térség energetikai infrastruktúrája volt.

Kijev megye hatóságai is támadásokról számoltak be, amelyek nyomán áramkimaradást jelentettek a régióban található Szlavutics városából.

(Nyitóképünk illusztráció: Egy orosz dróntámadásban súlyosan megrongálódott épület törmelékét takarítják munkások a dél-ukrajnai Odesszában 2026. március 19-én.)

oroszország

ukrajna

dróntámadás

drón

háború

Hol lesz a „következő Dubaj”? – az Irán elleni háború megtépázta a metropolisz hírnevét

Vaskézzel csapnak le Dubajban a hatóságok a közösségi médiában rakétatámadásokat posztolókra. Elköltöznek az „ex-pat"-ek (a gazdagabb országok migránsait hívják így) Dubajból, az Egyesült Arab Emírségek pénzügyi központjából. A luxusvárost az adómentességet kereső külföldi dolgozók, az életmódjukkal kérkedő influenszerek és – erről kevesebb szó esik – az ázsiai országokból érkezett kétkezi dolgozók népesítették be. Az Irán ellen indított amerikai–izraeli háború azonban Teherán célpontjává tette. Máris megjelentek a lehetséges jelöltek az „Új Dubaj" helyére.
Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat magyarországi szakaszát

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

Török Áramlat gázvezeték: szabotázs gyanújával nyomoz a szerb ügyészség Magyarkanizsán

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Leleplezte az ukrán hírszerzés a pusztító orosz fegyvert: meglepő titkokat tártak fel

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) nyilvánosságra hozta az orosz Krasznopol-M2 irányított lövedék részletes műszaki adatait. A megszerzett információk között szerepel a lőszer belső felépítése és a gyártásában részt vevő vállalatok listája is - számolt be a RBK.

Végre kiderült, melyik használt autót éri meg valójában megvenni: mutatjuk a listát, ami megvédi a pénztárcádat

A használt autók piacán eligazodni egyre nehezebb, miközben az árak emelkedése miatt a jó ár-érték arány megtalálása különösen felértékelődött.

Iran says intelligence chief killed by US-Israeli strike, as Trump threatens 'hell' if deal not made

Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps said Majid Khademi was killed on Monday morning. The US president has set Iran a deadline of Tuesday evening (US eastern time) to make a deal.

