Súlyos csapást mértek Odessza kikötővárosára

A támadásban további 10-en megsebesültek, ketten súlyosan, több épület pedig megrongálódott – tette hozzá Szerhij Liszak.

A tájékoztatás szerint a támadás gyermekáldozata egy két és fél éves kislány.

Orosz támadást jelentett Vjacseszlav Csausz, az észak-ukrajnai Csernihiv megye katonai kormányzója is, aki a Telegramon közzétett tájékoztatásában azt közölte, a művelet célpontja a térség energetikai infrastruktúrája volt.

Kijev megye hatóságai is támadásokról számoltak be, amelyek nyomán áramkimaradást jelentettek a régióban található Szlavutics városából.

(Nyitóképünk illusztráció: Egy orosz dróntámadásban súlyosan megrongálódott épület törmelékét takarítják munkások a dél-ukrajnai Odesszában 2026. március 19-én.)