Bill Gates vallomást tesz az amerikai kongresszus előtt az Epstein-ügyben

Amerikai törvényhozóktól származó értesüléseire hivatkozva a BBC azt írja, hogy a milliárdos is beleegyezett, hogy tanúskodni fog az Epstein törvénysértéseit vizsgáló Képviselőház Felügyeleti Bizottsága előtt. Bill Gates elmondása alapján alig várja, hogy megválaszolhassa a bizottság összes kérdését, és ezzel támogassa munkájukat – nyilatkozta egy szóvivő. A meghallgatás június 10-én lesz.

A Microsoft társalapítóját egyetlen Epstein-áldozat sem vádolta visszaéléssel, és az, hogy szerepel a nyomozati aktákban, nem jelenti azt, hogy bűncselekményt követett volna el.

Korábban, ahogy arról az Infostart is beszámolt, Bill Gates az alapítványa munkatársainak tartott vállalati fórumon vállalta a felelősséget a tetteiért a Jeffrey Epstein ügyben. A 70 éves milliárdos azt is kijelentette, hogy hatalmas hiba volt a részéről időt tölteni Epsteinnel, valamint a Gates Alapítvány vezetőit is bevonni ezekbe a találkozókba, ezért most bocsánatot kért mindenkitől. Elismerte továbbá, hogy viszonya volt két orosz nővel, de ők nem Epstein áldozatai voltak.

„Nem tettem semmi illegálisat. Nem láttam semmi illegálisat” – hangsúlyozta Gates, aki akkor nyomatékosan kijelentette azt is, hogy soha nem töltött időt Epstein áldozataival, a körülötte lévő nőkkel.

A Képviselőház Felügyeleti Bizottsága március 3-án, nem sokkal Bill Clinton és Hillary Clinton tanúskodását követően indítványozta Bill Gates meghallgatását. Az elkövetkezendő hetekben várható Howard Lutnick kereskedelmi miniszter és Pam Bondi volt igazságügyi miniszter meghallgatása is.