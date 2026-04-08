Bill Gates, a Microsoft amerikai számítástechnikai társaság alapító elnöke a Világgazdasági Fórum 48. davosi találkozóján 2018. január 25-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Gian Ehrenzeller

Bill Gates vallomást tesz az amerikai kongresszus előtt az Epstein-ügyben

A Microsoft társalapítója, Bill Gates júniusban tanúskodni fog az amerikai kongresszus előtt az elítélt szexuális bűnözővel, Jeffrey Epsteinnel fennállt kapcsolatairól.

Amerikai törvényhozóktól származó értesüléseire hivatkozva a BBC azt írja, hogy a milliárdos is beleegyezett, hogy tanúskodni fog az Epstein törvénysértéseit vizsgáló Képviselőház Felügyeleti Bizottsága előtt. Bill Gates elmondása alapján alig várja, hogy megválaszolhassa a bizottság összes kérdését, és ezzel támogassa munkájukat – nyilatkozta egy szóvivő. A meghallgatás június 10-én lesz.

A Microsoft társalapítóját egyetlen Epstein-áldozat sem vádolta visszaéléssel, és az, hogy szerepel a nyomozati aktákban, nem jelenti azt, hogy bűncselekményt követett volna el.

Korábban, ahogy arról az Infostart is beszámolt, Bill Gates az alapítványa munkatársainak tartott vállalati fórumon vállalta a felelősséget a tetteiért a Jeffrey Epstein ügyben. A 70 éves milliárdos azt is kijelentette, hogy hatalmas hiba volt a részéről időt tölteni Epsteinnel, valamint a Gates Alapítvány vezetőit is bevonni ezekbe a találkozókba, ezért most bocsánatot kért mindenkitől. Elismerte továbbá, hogy viszonya volt két orosz nővel, de ők nem Epstein áldozatai voltak.

„Nem tettem semmi illegálisat. Nem láttam semmi illegálisat” – hangsúlyozta Gates, aki akkor nyomatékosan kijelentette azt is, hogy soha nem töltött időt Epstein áldozataival, a körülötte lévő nőkkel.

A Képviselőház Felügyeleti Bizottsága március 3-án, nem sokkal Bill Clinton és Hillary Clinton tanúskodását követően indítványozta Bill Gates meghallgatását. Az elkövetkezendő hetekben várható Howard Lutnick kereskedelmi miniszter és Pam Bondi volt igazságügyi miniszter meghallgatása is.

kongresszus

bill gates

jeffrey epstein

Orbán Viktor Sopronban: „ez már a befutó, a kampányban csendes többségből hangos többséggé váltunk”

J. D. Vance amerikai alelnök látogatása után Sopronban folytatta országjárását Orbán Viktor miniszterelnök, akinek a vasárnapi országgyűlési választások előtt szombat este lesz a kampányzáró gyűlése Budapesten, a Szentháromság téren.
 

Szlovákiában Orbán Viktor nyerné a választásokat

Újabb közvélemény-kutatások a kampányhajrában

Orbán Viktor: az előny megtartására koncentrálunk

Kormányinfó lesz a választások előtt – részletek

J. D. Vance Budapestről Pakisztánba tart az iráni békéről tárgyalni

Szombaton Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban tárgyal az Egyesült Államok és Irán a háború lezárásáról. A most Budapesten tartózkodó J. D. Vance amerikai alelnök is részt vesz a tárgyalásokon – jelentette be Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára.
 

Súlyos izraeli légitámadások a Hezbollah ellen Libanonban, több mint kétszázan meghaltak

Irán: Donald Trump súlyos büntetéseket jelentett be

VIDEÓ
Nincs megállás, új két és féléves csúcsra húzták a forintot

A forint egy csapásra ledolgozta a háború során elszenvedett gyengülését az iráni tűzszünet hírére a hajnali órákban. Reggel viszont oldalazott, minimálisan visszakorrigált a magyar deviza árfolyama az euróval és a dollárral szemben. A magyar gazdasági adatok, így például a friss inflációs számok nem hoztak nagy mozgásokat. Érezhető, hogy a piacok a fegyvernyugvással kapcsolatos fejleményeket figyelik az első hurráoptimista reakciók után. Emellett a magyar devizára egyre nagyobb hatással vannak a vasárnapi választással kapcsolatos fejlemények.

Gyermek örökbefogadás feltételei és menete 2026-ban: minden tudnivaló és változás egy helyen

Gyermek örökbefogadás feltételei és menete 2026-ban: minden változás, a nyílt és titkos eljárás részletei, valamint az örökbefogadói díj egy helyen.

Iran warns it will respond if Israeli attacks on Lebanon don't stop immediately

Israel and the US say Lebanon is not included in a two-week ceasefire deal with Iran. PM Benjamin Netanyahu says Israel struck "the greatest blow" to Hezbollah in strikes today.

