ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.02
usd:
317.63
bux:
127083.87
2026. február 25. szerda Géza
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bill Gates amerikai milliárdos, a Microsoft szoftvervállalat társalapítója az 51. Világgazdasági Fórumon a svájci Davosban 2022. május 25-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Laurent Gillieron

Bill Gates alapítványának szóvivője kitálalt az Epstein-aktákkal kapcsolatban

Infostart

A Microsoft alapítója elnézést kért az alapítványának azon vezetőitől, akiket miatta vontak bele a botrányba. Emellett arról is beszélt, hogy két orosz nővel volt viszonya.

Bill Gates amerikai milliárdos filantróp felelősséget vállalt tetteiért a néhai szexuális bűnöző Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt. A világ leggazdagabb emberei közé tartozó Gates az alapítványa alkalmazottaival tartott közmeghallgatáson beszélt erről – írja a Reuters híradása nyomán a 24.hu.

Az alapítvány szóvivője a Wall Street Journal riportjára reagált, amely szerint Gates a közmeghallgatáson bocsánatot kért a munkatársaitól Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt.

A közzétett dokumentumokból kiderült, hogy Bill Gates és Jeffrey Epstein az utóbbi börtönbüntetése után is többször találkozhatott, hogy megbeszéljék a Microsoft alapítója jótékonysági tevékenységének bővítését.

A WSJ cikke szerint Bill Gates a munkatársainak azt mondta: hatalmas hiba volt időt tölteni Epsteinnel és a Gates Alapítvány vezetőit bevonni a szexuális bűnelkövetővel való találkozókba. A riport idézett egy felvételt, amelyen Gates az említett gyűlésen elhangzott megjegyzései hallhatók. Ebben elnézést kér azoktól, akiket miatta vontak bele az ügybe.

A lap hozzátette, Bill Gates elismerte, hogy két orosz nővel volt viszonya, amit Jeffrey Epstein később felfedezett, de ők nem a szexuális ragadozó áldozatai voltak. Gates hangsúlyozta: nem tett és nem is látott semmi illegálisat, soha nem töltött időt az áldozatokkal, a körülötte lévő nőkkel.

Az alapítvány szóvivője azt mondta a Reutersnek, hogy Bill Gates tervezett gyűlést tartott az alkalmazottakkal, és válaszolt a különböző kérdésekre, többek között az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan.

A hónap elején a Gates Alapítvány kijelentette, hogy soha nem fizetett Jeffrey Epsteinnek és soha nem alkalmazta őt. A milliárdos a múlt héten, néhány órával a tervezett előadása előtt visszalépett az indiai AI Impact Summit konferencián való részvételtől.

Kezdőlap    Külföld    Bill Gates alapítványának szóvivője kitálalt az Epstein-aktákkal kapcsolatban

microsoft

viszony

milliárdos

bill gates

epstein-botrány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: az oroszoknak az Ukrajna feletti kontroll kell, erről nem fognak letenni

Bendarzsevszkij Anton: az oroszoknak az Ukrajna feletti kontroll kell, erről nem fognak letenni
Bizonyos gumifogalmak segíthetnek Oroszországnak győzelemként eladni bizonyos megegyezéseket, Ukrajnának pedig egy írott garanciarendszer lehet a reménye arra, hogy az orosz nyomás legalább katonailag csökken – értékelt az InfoRádió Aréna című műsorában Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője. Értékelte a magyar-ukrán kapcsolatok rendezésének, a magyar érdekek képviseletének lehetőségeit is.
Orbán Viktor: Ukrajna készül, ezért katonákat és védelmi eszközöket telepítünk az energetikai infrastruktúra védelmére

Orbán Viktor: Ukrajna készül, ezért katonákat és védelmi eszközöket telepítünk az energetikai infrastruktúra védelmére

A Védelmi Tanács ülése után számolt be a friss döntésekről a miniszterelnök, miután olyan jelzéseket kapott, hogy Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében.
 

Tovább bonyolódik a Barátság kőolajvezeték körüli helyzet, Ukrajna nem ígért semmit

„A magyarok küldjenek katonákat Ukrajnába” – Szijjártó Péter szerint új elvárás hangzott el Brüsszelben

Megegyezett a Mol és a Janaf: most kiderül, mennyit bír az Adria kőolajvezeték

VIDEÓ
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.26. csütörtök, 18:00
Győri Enikő
a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bekövetkezett, amitől sokan féltek: a 2008-as válság óta nem volt ilyen az Egyesült Államokban

Bekövetkezett, amitől sokan féltek: a 2008-as válság óta nem volt ilyen az Egyesült Államokban

A mesterséges intelligencia térhódítása miatt elsősorban a magasabb keresetű munkavállalók féltik munkájukat - írta meg a CNBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új ország csatlakozhat az Európai Unióhoz: már minden feltétel adott - hamarosan népszavaznak róla

Új ország csatlakozhat az Európai Unióhoz: már minden feltétel adott - hamarosan népszavaznak róla

Bár a népszavazás pontos időpontjáról még nem született végleges döntés, a tervek szerint a választók a közeljövőben az urnák elé járulhatna.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Fear is everywhere': BBC reports from Mexican city turned into war zone by drug cartel feud

'Fear is everywhere': BBC reports from Mexican city turned into war zone by drug cartel feud

Culiacán in northern Mexico has seen a surge in violence as rival factions of the Sinaloa cartel battle for control.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 25. 20:25
Az ukrajnai háború jelentős éghajlatkárosító következményekkel jár egy tanulmány szerint
2026. február 25. 19:46
A vártnál rosszabb jegyet kapott fizikából, kiugrott az iskola ablakán a diák
×
×