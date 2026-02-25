Bill Gates alapítványának szóvivője kitálalt az Epstein-aktákkal kapcsolatban

Bill Gates amerikai milliárdos filantróp felelősséget vállalt tetteiért a néhai szexuális bűnöző Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt. A világ leggazdagabb emberei közé tartozó Gates az alapítványa alkalmazottaival tartott közmeghallgatáson beszélt erről – írja a Reuters híradása nyomán a 24.hu.

Az alapítvány szóvivője a Wall Street Journal riportjára reagált, amely szerint Gates a közmeghallgatáson bocsánatot kért a munkatársaitól Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt.

A közzétett dokumentumokból kiderült, hogy Bill Gates és Jeffrey Epstein az utóbbi börtönbüntetése után is többször találkozhatott, hogy megbeszéljék a Microsoft alapítója jótékonysági tevékenységének bővítését.

A WSJ cikke szerint Bill Gates a munkatársainak azt mondta: hatalmas hiba volt időt tölteni Epsteinnel és a Gates Alapítvány vezetőit bevonni a szexuális bűnelkövetővel való találkozókba. A riport idézett egy felvételt, amelyen Gates az említett gyűlésen elhangzott megjegyzései hallhatók. Ebben elnézést kér azoktól, akiket miatta vontak bele az ügybe.

A lap hozzátette, Bill Gates elismerte, hogy két orosz nővel volt viszonya, amit Jeffrey Epstein később felfedezett, de ők nem a szexuális ragadozó áldozatai voltak. Gates hangsúlyozta: nem tett és nem is látott semmi illegálisat, soha nem töltött időt az áldozatokkal, a körülötte lévő nőkkel.

Az alapítvány szóvivője azt mondta a Reutersnek, hogy Bill Gates tervezett gyűlést tartott az alkalmazottakkal, és válaszolt a különböző kérdésekre, többek között az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan.

A hónap elején a Gates Alapítvány kijelentette, hogy soha nem fizetett Jeffrey Epsteinnek és soha nem alkalmazta őt. A milliárdos a múlt héten, néhány órával a tervezett előadása előtt visszalépett az indiai AI Impact Summit konferencián való részvételtől.