2026. április 8. szerda Dénes
Férfi árnyéka egy börtönben.
Nyitókép: Irkham Khalid , Getty Images

A hírhedt sorozatgyilkos nyolc ember megölését vallotta be, a parton rejtette el a maradványokat

Infostart / MTI

A vádlott számítógépein a gyilkosságait módszeresen rögzítő fájlokat találtak: bűnösnek vallotta magát szerdán az az amerikai férfi, akit azzal vádolnak, hogy hét nőt megkínzott, meggyilkolt, feldarabolt, és a testrészeket egy divatos New York-i tengerparton rejtette el.

A 62 éves Rex Heuermann a Suffolk megyei bíróságon beismert egy nyolcadik gyilkosságot is, amellyel nem vádolták. A gyilkosságokat 1993 és 2010 között követte el. Életfogytiglani börtönnel sújthatják.

A New York-i építész, családapa, akinek 2023-ban történt őrizetbe vételéig nem volt dolga az igazságszolgáltatással, szerdáig ártatlannak vallotta magát.

2010 és 2011 között összesen tizenegy emberi maradványt - kilenc nőét, egy férfiét és egy kislányét - találták meg a Gilgo Beach mentén, egy órányi autóútra New Yorktól, a homokpart és út között, a dűnéken.

A felfedezések rémületben tartották a helyi lakosságot, a rendőrség és az igazságszolgáltatás évekig kudarcot vallott.

A nyomozás akkor irányult a mérnökre, amikor felfedezték, hogy a jármű, amelyben az egyik áldozatot eltűnésekor látták, az ő nevén van.

Ettől kezdve a nyomozók DNS- és telefonos bizonyítékot találtak a gyanúsított ellen, egyebek mellett Massapequa Park-i házában, és a strandok közelében, ahol az áldozatok maradványaira rábukkantak.

A nyomozók, akik keresik a szálakat Heuermann és az összes áldozat között, a vádlott számítógépein a gyilkosságait módszeresen rögzítő fájlokat találtak.

Orbán Viktor Sopronban: „ez már a befutó, a kampányban csendes többségből hangos többséggé váltunk”

J. D. Vance amerikai alelnök látogatása után Sopronban folytatta országjárását Orbán Viktor miniszterelnök, akinek a vasárnapi országgyűlési választások előtt szombat este lesz a kampányzáró gyűlése Budapesten, a Szentháromság téren.
 

Szombaton Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban tárgyal az Egyesült Államok és Irán a háború lezárásáról. A most Budapesten tartózkodó J. D. Vance amerikai alelnök is részt vesz a tárgyalásokon – jelentette be Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára.
 

Nincs megállás, új két és féléves csúcsra húzták a forintot

A forint egy csapásra ledolgozta a háború során elszenvedett gyengülését az iráni tűzszünet hírére a hajnali órákban. Reggel viszont oldalazott, minimálisan visszakorrigált a magyar deviza árfolyama az euróval és a dollárral szemben. A magyar gazdasági adatok, így például a friss inflációs számok nem hoztak nagy mozgásokat. Érezhető, hogy a piacok a fegyvernyugvással kapcsolatos fejleményeket figyelik az első hurráoptimista reakciók után. Emellett a magyar devizára egyre nagyobb hatással vannak a vasárnapi választással kapcsolatos fejlemények.

Gyermek örökbefogadás feltételei és menete 2026-ban: minden tudnivaló és változás egy helyen

Gyermek örökbefogadás feltételei és menete 2026-ban: minden változás, a nyílt és titkos eljárás részletei, valamint az örökbefogadói díj egy helyen.

Iran warns it will respond if Israeli attacks on Lebanon don't stop immediately

Israel and the US say Lebanon is not included in a two-week ceasefire deal with Iran. PM Benjamin Netanyahu says Israel struck "the greatest blow" to Hezbollah in strikes today.

