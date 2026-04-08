A hírhedt sorozatgyilkos nyolc ember megölését vallotta be, a parton rejtette el a maradványokat

A 62 éves Rex Heuermann a Suffolk megyei bíróságon beismert egy nyolcadik gyilkosságot is, amellyel nem vádolták. A gyilkosságokat 1993 és 2010 között követte el. Életfogytiglani börtönnel sújthatják.

A New York-i építész, családapa, akinek 2023-ban történt őrizetbe vételéig nem volt dolga az igazságszolgáltatással, szerdáig ártatlannak vallotta magát.

2010 és 2011 között összesen tizenegy emberi maradványt - kilenc nőét, egy férfiét és egy kislányét - találták meg a Gilgo Beach mentén, egy órányi autóútra New Yorktól, a homokpart és út között, a dűnéken.

A felfedezések rémületben tartották a helyi lakosságot, a rendőrség és az igazságszolgáltatás évekig kudarcot vallott.

A nyomozás akkor irányult a mérnökre, amikor felfedezték, hogy a jármű, amelyben az egyik áldozatot eltűnésekor látták, az ő nevén van.

Ettől kezdve a nyomozók DNS- és telefonos bizonyítékot találtak a gyanúsított ellen, egyebek mellett Massapequa Park-i házában, és a strandok közelében, ahol az áldozatok maradványaira rábukkantak.

A nyomozók, akik keresik a szálakat Heuermann és az összes áldozat között, a vádlott számítógépein a gyilkosságait módszeresen rögzítő fájlokat találtak.