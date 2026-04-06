2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Capri szigete, Olaszország.
Megvették a diktátor villáját, hogy ne legyen emlékhely

Egy olasz város megvette Benito Mussolini egykori villáját, hogy ne kerüljön „fasiszta nosztalgiázók” kezébe. De a neve – Villa Mussolini – megmarad.

Riccione baloldali önkormányzata árverésen vásárolta meg a villát, amelyben Benito Mussolini a nyári vakációit töltötte – írja az Index a Guardian híre alapján. Az ingatlanra egy neofasiszta párt egykori tagja is licitált. A polgármester szerint a villa neve marad, mert a történelmet nem eltörölni, hanem elmesélni kell, de azt is garantálta, hogy az épület soha nem válhat fasiszta zarándokhellyé.

A Rimini melletti adriai-tenger-parti város baloldali polgármestere, Daniela Angelini a vásárlást „a szeretet és a jövőbe tekintés aktusának” nevezte, és úgy fogalmazott, hogy az ingatlan köztulajdonba visszakerülése az egész város győzelme.

Az önkormányzatnak az árverésen le kellett győznie egy magánvevőt, aki az Olasz Szociális Mozgalom (MSI) egykori tagja volt. Az MSI-t 1946-ban Mussolini egykori támogatói alapították.

A tengertől néhány lépésre fekvő villát 1893-ban építették, 1934-ben pedig Mussolini második felesége vásárolta meg. A történetek szerint

Mussolini, aki a szintén Emilia-Romagna régióbeli Predappióban született, hidroplánnal érkezett a villához, és nyaralásai alatt gyakran kormányzati ügyeket is intézett a nyaralóból.

A Mussolini család az ingatlant húszszobásra bővítette, egy harmadik emeletet és teniszpályát is hozzáépítettek.

A villa sorsa a háború után hányatott volt. Köztulajdonba került, az ötvenes-hatvanas évek gazdasági fellendülése idején állatorvosi rendelőként és étteremként is működött. A hetvenes évek végén Riccione kommunista polgármestere le akarta buldózerezni.

Az épület évekig üresen állt, mígnem a kilencvenes évek végén a riminii Cassa di Risparmio takarékpénztár megvásárolta, felújította és 2005-ben kiállítótérként nyitotta meg a közönség előtt. Az épületben művészeti tárlatokat, rendezvényeket és polgári esküvőket tartottak.

A villa Mussolini-kötődése régóta megosztja Riccionét. A vita tavaly lángolt fel újra, amikor a takarékpénztár alapítványa árverésre bocsátotta az ingatlant. Giorgia Meloni miniszterelnök szélsőjobboldali pártja, az Olasz Testvérek képviselői követelték, hogy a vásárló ne változtassa meg a Villa Mussolini nevet.

olaszország

történelem

benito mussolini

rimini

Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

A honvédség hat alakulata őrzi a Török Áramlat hazai szakaszát

Der Spiegel: az Északi Áramlat mellett a Török Áramlat is célpont lehetett 2022-ben

Erős üzenet: a Török Áramlat elleni szabotázsakció nem politikai színjáték

Itt a Kreml bejelentése a Török Áramlat elleni szabotázsakció kapcsán

VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
Váratlan fordulat a Hormuzi-szorosnál: hiába a megállapodás, megállítottak két hatalmas tankerhajót

Az iráni Forradalmi Gárda hétfőn feltartóztatott két katari LNG-szállító tankert a Hormuzi-szorosnál. A lépés azért meglepő, mert egy friss iráni-amerikai megállapodás értelmében a hajók szabadon áthaladhattak volna a tengerszoroson.

Megdöbbentő állítást tett a neves történész: ez a sötét örökség az oka, amiért az oroszok némán tűrik az ukrajnai háborút

A történész úgy véli, Oroszország a saját múltjának foglya, ami megakadályozza a társadalmi változásokat.

Artemis astronauts travel further from Earth than any humans before - watch live

The four astronauts beat a previous record of 248,655 miles set in 1970, as they travel on a looping path around the far side of the Moon.

