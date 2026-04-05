Amerikában őrizetbe vették az iráni kormány felső vezetésének rokonait

Az amerikai külügyminisztérium szombati keltezésű közleménye szerint Kászem Szolejmáni unokahúgáról, Hámideh Szolejmáni Afsarról és lányáról van szó. „Szolejmáni Afsar nyílt támogatója az iráni totalitárius, terrorista rezsimnek” – olvasható az amerikai külügyminisztérium indoklásában, amelyben azt is hangsúlyozzák, hogy az Egyesült Államokban élve az iráni rezsim propagandáját terjesztette, és „ünnepelte az amerikai katonák és katonai létesítmények elleni közel-keleti támadásokat, valamint éltette Irán új legfelső vezetőjét”.

Az amerikai adminisztráció egyben intézkedett arról, hogy Hámideh Szolejmáni Afsar férjétől megtagadják a belépést az Egyesült Államokba.

Ezt megelőzően az amerikai külügyminisztérium már megvonta az állandó tartózkodási engedélyt Ali Laridzsáni, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács egykori vezetőjének lányától és vejétől, akiket eltávolítottak az országból.

Ali Laridzsáni márciusban egy légicsapásban vesztette életét.