2026. március 31. kedd Árpád
A segesvári vár bejárata.
Nyitókép: Wikipédia

Újfajta módon védenék a segesvári várat

Infostart / MTI

Segesváron jövő héten elkezdődik a terelőút építése – jelentette be szerdán a román útügyi hatóság brassói regionális igazgatósága. A dél-erdélyi beruházástól az UNESCO Világörökség-listáján szereplő középkori vár fokozottabb védelmét is remélik.

A 13 kilométeres terelőút Fehéregyháza (Albesti) és Hétúr (Hetiur) települések között haladva kerülné meg az épített öröksége miatt világhírű Maros megyei várost, megszabadítva ezáltal az áthaladó gépkocsi- és teherforgalomtól. Segesvárt átszeli ugyanis az E60-as európai út és ezáltal a Marosvásárhely és Brassó közötti gépkocsiforgalom jelentős része. Egy tanulmány szerint naponta ötezer kamion hajt el a világörökség részét képező vár alatt, jelentős kárt okozva az évszázados épületekben.

A menetirányonként egysávos terelőút áfa nélkül közel 260 millió lejes (mintegy 20 milliárd forint) beruházás révén valósul meg. Megépítéshez talajmegerősítési és esővízelvezetési munkálatokra is szükség van a dombos domborzat miatt. A 13 kilométeres útszakaszon egy felüljáró, egy híd és egy viadukt is épül, két végén pedig egy-egy parkolót is kialakítanak.

A kivitelezőnek 31 hónap alatt kell elkészülnie a munkálatokkal.

A segesvári terelőút a lakosság életkörülményeinek javítása mellett a középkori vár védelme miatt is fontos a hatóságoknak. Ioan Iulian Sirbu polgármester a napokban jelentette be, hogy három szakaszon is zajlik a várfal restaurálása, miután annak különböző szakaszai az elmúlt években többször is leomlottak.

Az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretében finanszírozott restaurálási munkálatokkal a tervek szerint áprilisra készülnek el. A döntéshozók azt remélik, hogy az áthaladó forgalom városból való kizárásával az évszázados falakra is kisebb nyomás nehezedik.

unesco világörökség

segesvár

segesvári vár

Olaj, gáz? – Más fontos nyersanyagok is a Közel-Keleten rekednek most

A Hormuzi-szoros lezárása miatt jelenleg hélium és alumínium sem jut ki a térségből. Tatár Mihály, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője az InfoRádióban elmondta: a válság nagyon sok alaptermék árát befolyásolja – a vegyipar különösen érintett –, Európának pedig ázsiai beszerzőkkel kell versenyeznie ugyanazokért a szállítmányokért.
Hortay Olivér: nem okoz fennakadást a hazai gázellátásban a Török Áramlat nyári leállítása

A földgázszállító a protokoll szerint már több hónappal korábban bejelenti, mikor hajtják végre a szükséges karbantartási munkálatokat, így a júniusi, nyolc napi leállásból fakadó kiesésre a kereskedők és a tárolók is előre fel tudnak készülni – mondta az InfoRádióban a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője. A szakértő arra is kitért, milyen következményei lehetnek annak, hogy a magyar állam júliustól megtiltaná a földgázszállítást Ukrajnába.
Dubajnál horgonyzó tankerhajót ért támadás, amerikai katonák érkeztek a Közel-Keletre – Híreink az iráni háborúról kedden

Valószínűleg iráni dróntámadás ért egy Dubaj közelében horgonyzó tankerhajót. A támadás után tűz ütött ki, amelyet sikerült eloltani, de mivel a hajó tele volt kőolajjal, félő, hogy olajszivárgás lesz. Az Egyesült Államok elit és legendás 82. légideszant-hadosztályának több ezer katonája megérkezett a Közel-Keletre. Eközben Donald Trump elnök az Irán elleni háború következő lépéseit mérlegeli, beleértve a szárazföldi erők esetleges bevetését is iráni területen. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Ezeket a konyhai robotgépeket legtöbben megbánják vásárlás után: hamar kiderül, hogy csak kidobott pénz

A kínálat óriási, ezért mielőtt a kosarunkba emelünk egy darabot, jobb átgondolni, hogy valóban ki tudjuk-e használni a sok funkciót.

Netanyahu says military aims in Iran 'beyond halfway' complete, as Kuwaiti oil tanker attacked in Dubai

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

