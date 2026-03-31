Újfajta módon védenék a segesvári várat

A 13 kilométeres terelőút Fehéregyháza (Albesti) és Hétúr (Hetiur) települések között haladva kerülné meg az épített öröksége miatt világhírű Maros megyei várost, megszabadítva ezáltal az áthaladó gépkocsi- és teherforgalomtól. Segesvárt átszeli ugyanis az E60-as európai út és ezáltal a Marosvásárhely és Brassó közötti gépkocsiforgalom jelentős része. Egy tanulmány szerint naponta ötezer kamion hajt el a világörökség részét képező vár alatt, jelentős kárt okozva az évszázados épületekben.

A menetirányonként egysávos terelőút áfa nélkül közel 260 millió lejes (mintegy 20 milliárd forint) beruházás révén valósul meg. Megépítéshez talajmegerősítési és esővízelvezetési munkálatokra is szükség van a dombos domborzat miatt. A 13 kilométeres útszakaszon egy felüljáró, egy híd és egy viadukt is épül, két végén pedig egy-egy parkolót is kialakítanak.

A kivitelezőnek 31 hónap alatt kell elkészülnie a munkálatokkal.

A segesvári terelőút a lakosság életkörülményeinek javítása mellett a középkori vár védelme miatt is fontos a hatóságoknak. Ioan Iulian Sirbu polgármester a napokban jelentette be, hogy három szakaszon is zajlik a várfal restaurálása, miután annak különböző szakaszai az elmúlt években többször is leomlottak.

Az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretében finanszírozott restaurálási munkálatokkal a tervek szerint áprilisra készülnek el. A döntéshozók azt remélik, hogy az áthaladó forgalom városból való kizárásával az évszázados falakra is kisebb nyomás nehezedik.