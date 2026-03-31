ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.52
usd:
337.97
bux:
121308.97
2026. március 31. kedd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Üzemanyaggyártás - dróncsapás az üzemanyag-infrastruktúrára
Nyitókép: Getty Images / Anton Petrus

Újabb ukrán dróncsapás érte a legnagyobb balti-tengeri orosz kikötőt – videó

Infostart / MTI

Harmincnyolc ukrán drónt lőttek le keddre virradóra a leningrádi régió felett, az uszty-lugai kikötőben károk keletkeztek, három ember, köztük két gyermek, megsebesült - közölte Alekszandr Drozgyenko kormányzó a Max-csatornáján.

Uszty-Luga a legnagyobb, építés alatt álló orosz kikötő a Balti-tengeren, és az országban a második Novorosszijszk után.

A szentpétervári Pulkovo repülőtéren több mint hatvan járat fogadását és indítását halasztották el, ami más régiókban is befolyásolta a légiforgalmat.

Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka folyamán a légvédelem 92 ukrán drónt semmisített meg 12 régió légterében.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak a "kijevi rezsim háborús bűnei" ügyében illetékes nagykövete kedden közölte, hogy a múlt héten Oroszországban húsz civil vesztette életét ukrán támadások következtében, 137 pedig megsebesült. A sérülések mintegy 80 százalékát pilóta nélküli repülőszerkezetek okozták.

Kezdőlap    Külföld    Újabb ukrán dróncsapás érte a legnagyobb balti-tengeri orosz kikötőt – videó

oroszország

dróncsapás

uszty-luga

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Szakértő: közel a plafon, lassabban nőnek az árak az ingatlanpiacon

2026 első negyedévében mérséklődött az áremelkedés üteme az ingatlanpiacon országosan és Budapesten is. A fővárosban a tavalyi utolsó negyedévi 23 százalékról 17 százalékra lassult az éves drágulás, míg országosan 21-ről 18 százalékra – mondta az InfoRádióban Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.
A Hormuzi-szoros lezárása miatt jelenleg hélium és alumínium sem jut ki a térségből. Tatár Mihály, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője az InfoRádióban elmondta: a válság nagyon sok alaptermék árát befolyásolja – a vegyipar különösen érintett –, Európának pedig ázsiai beszerzőkkel kell versenyeznie ugyanazokért a szállítmányokért.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.31. kedd, 18:00
Dobrev Klára
a Demokratikus Koalíció elnöke, a párt választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Alig indult el a nap, máris ütnek egy magyar részvényt!

Ázsiában negatív hangulatban telt a kereskedés ma reggel, Európában pedig szintén többnyire negatív a hangulat, noha nemrég olyan hírek érkeztek, hogy már a Hormuzi-szoros újranyitása nélkül is befejezné a háborút az USA. Eközben a magyar tőzsdén ütik a CIG Pannóniát, miután kiderült, hogy a vállalat nem fizet osztalékot. Ma kifejezetten sűrű lesz a menetrend: itthon a februári ipari termelői árak és a januári kereseti adatok jelennek meg.  Európában a német kiskereskedelem, a francia infláció, a német munkanélküliség és az eurózóna infláció lesz fókuszban. Az Egyesült Államokból az FHFA házárindex, a chicagói beszerzésimenedzser-index és a Conference Board fogyasztói bizalmi mutató érkezik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva, mi derült ki az amerikai védelmi miniszterről: az iráni háborún akarhatott milliókat kaszálni

A kiszemelt alap olyan cégekbe fektet, amelyek kifejezetten a geopolitikai feszültségek növekedéséből profitálhatnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu says military aims in Iran 'beyond halfway' complete, as Kuwaiti oil tanker hit in Dubai

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 31. 08:48
2026. március 31. 08:37
×
×