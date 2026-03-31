Uszty-Luga a legnagyobb, építés alatt álló orosz kikötő a Balti-tengeren, és az országban a második Novorosszijszk után.

A szentpétervári Pulkovo repülőtéren több mint hatvan járat fogadását és indítását halasztották el, ami más régiókban is befolyásolta a légiforgalmat.

? Fire at Ust-Luga intensifies as Novatek loses two more large fuel tanks



A 30,000-ton fuel oil tank was damaged, and two additional 30,000-ton tanks caught fire at the Novatek terminal.



A Portenergo berth was also hit.



Ops at the port have been suspended AGAIN!



6/7 pic.twitter.com/0zGD3UqpdL — ???? ????? ?????? (@Tweet4AnnaNAFO) March 31, 2026

Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka folyamán a légvédelem 92 ukrán drónt semmisített meg 12 régió légterében.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak a "kijevi rezsim háborús bűnei" ügyében illetékes nagykövete kedden közölte, hogy a múlt héten Oroszországban húsz civil vesztette életét ukrán támadások következtében, 137 pedig megsebesült. A sérülések mintegy 80 százalékát pilóta nélküli repülőszerkezetek okozták.