Új irányból érte támadás Izraelt

A ballisztikus rakétát a tájékoztatás szerint a levegőben sikerült megsemmisíteni, áldozatok nincsenek.

Megszólaltak a légvédelmi szirénák az ország északi részén lévő Szafed és más városok környékén is, ahol a libanoni Hezbollah által kilőtt rakétákra figyelmeztettek, valamint a középső részén, amelyet Irán vont támadás alá.

??????? BREAKING: The Houthis just entered the war.



Ballistic missile fired from Yemen at southern Israel, intercepted over Beersheba.



First attack from Yemen in this conflict.



The phone call from Tehran to Sanaa that everyone feared may have just happened.



Source:… https://t.co/LBHF38GGfe pic.twitter.com/SRTULpIVEK — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 28, 2026

Mindeközben az iráni állami média szombatra virradóra azt közölte, öten meghaltak az északnyugat-iráni Zandzsán egyik lakónegyedét érő támadásban.