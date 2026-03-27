2026. március 27. péntek Hajnalka
Robert Marc Lehmann tengerbiológus próbál segíteni, miközben partra vetõdött bálna megmentésén dolgozik egy kotrógép a Balti-tenger partján, a németországi Timmendorfer Strandban 2026. március 26-án. A március 23-án a parton felfedezett hosszúszárnyú bálna megmentésére irányuló eddigi kísérletek eredménytelennek bizonyultak, most fenékkotrással próbálnak az állat számára úszható vízmélységet kialakítani.MTI/EPA/Selim Sudheimer
Nyitókép: Selim Sudheimer, MTI/MTVA

Kiszabadult a német partoknál bajba jutott bálna – videó

Infostart / MTI

Több kudarcba fulladt mentési kísérlet után csütörtök éjszaka kiszabadult a hosszúszárnyú bálna, amely hétfőn esett csapdába a Balti-tenger német partvidékének sekély vizében a Timmendorfer Strandon – számolt be róla Robert Marc Lehmann biológus, a mentőcsapat egyik tagja.

A bálna azon a csatornán tudott kijutni a mély vízbe, amelyet egy úszó kortógép vájt számára. A biológus csütörtökön merült le a bajba jutott bálnához, hogy a csatorna felé terelgesse.

A mentésen dolgozó szakemberekkel együtt Lehmann azt reméli, hogy a több mint 10 méteres bálna a mély vízben marad, és az Északi-tenger felé veszi az irányt.

A biológus hangsúlyozta, hogy a tengeri emlős még koránt sincs biztonságban, a homokpadról való kiszabadulása egyelőre csak az első kis lépés volt a helyes irányba. Csak akkor lesz otthon, ha eléri az Atlanti-óceánt - fűzte hozzá.

Csiki Varga Tamás az Arénában: Törökország felemelkedése következhet az iráni háború után

Több környező állam, például Törökország szerepe is megnőhet a térségben az iráni háború után – véli a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője. Csiki Varga Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a részletekről.
 

Csiki Varga Tamás az Arénában az iráni háborúról: a politikai támogatás előbb fogy el a pénznél Amerikában

Megmenekülhetnek Irán erőművei, Donald Trump bejelentést tett

Izrael: felrobbantottuk a Hormuzi-szoros bombázásáért felelős embert

Kockázatos hadműveletre készülhet Washington – itt vannak a részletek

Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából" világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest 2. oevk.
 
Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken

Donald Trump - állítása szerint iráni kérésre - tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, ugyanazon a napon, amikor a perzsa állam Izrael atomerőművét próbálta meg támadni. A tágabb tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, Washington 15 pontos békeajánlatát Teherán nem fogadta el. Izrael folytatja a libanoni szárazföldi műveleteket. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.

Erstések, figyelem! Komoly leállás jön a banknál, eddig fog tartani

A banknál a George applikáció, az átutalás és az online vásárlás is ideiglenesen elérhetetlenné válik.

Trump says Iran talks going 'very well' as he extends pause on striking Iranian energy plants

Iran says it is waiting for Washington to respond to its conditions for a ceasefire, as Israel launches new strikes on Tehran and Beirut.

2026. március 27. 10:13
A migrációt nevezte az erőszak fő okának a német kancellár
2026. március 27. 09:49
Az EP feltételekhez kötné az amerikai termékekre kivetett uniós vámok csökkentését
