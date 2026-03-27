Kiszabadult a német partoknál bajba jutott bálna – videó

A bálna azon a csatornán tudott kijutni a mély vízbe, amelyet egy úszó kortógép vájt számára. A biológus csütörtökön merült le a bajba jutott bálnához, hogy a csatorna felé terelgesse.

A mentésen dolgozó szakemberekkel együtt Lehmann azt reméli, hogy a több mint 10 méteres bálna a mély vízben marad, és az Északi-tenger felé veszi az irányt.

In a race against time, rescue teams at Timmendorfer Strand beach in northern Germany have been trying to refloat a 10-meter-long humpback whale since it became stranded in shallow water on Monday. pic.twitter.com/yCAyOolkxN — The Associated Press (@AP) March 25, 2026

A biológus hangsúlyozta, hogy a tengeri emlős még koránt sincs biztonságban, a homokpadról való kiszabadulása egyelőre csak az első kis lépés volt a helyes irányba. Csak akkor lesz otthon, ha eléri az Atlanti-óceánt - fűzte hozzá.