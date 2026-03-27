Donald Trump az iráni olajról és az ukrán fegyverszállításokról is meglepőt mondott

Az elnök kabinetjének ülésén kérdésekre válaszolva közölte: általános, hogy a felhasználási cél megváltozzon, és hozzátette, hogy az Egyesült Államok segít Ukrajnának, de csak eladások útján.

Az ukrajnai háborút „kemény helyzetnek” nevezte, és hozzátette, hogy nagyon keményen dolgoznak a megoldáson. Ugyanakkor kifejtette, hogy az ukrajnai háború „gyakorlatilag semmilyen hatással nincs” az Egyesült Államokra, csak annyi, hogy fegyverzetet képes eladni.

Az elnök kijelentette: az egyedüli oka annak, hogy próbálja a katonai konfliktust lezárni az, hogy fiatal emberek halálát megállítsa, akik a harctéren veszítik életüket.

Trump megismételte véleményét, miszerint

„a béke elérését nehezíti az ukrán és az orosz elnök között húzódó hatalmas gyűlölet, amilyenhez hasonlót korábban még nem látott”,

de megállapította, hogy mintha az ellenszenv kis mértékben mérséklődött volna, ami esélyt nyújt a sikerre.

Az elnök keményen bírálta Friedrich Merz német kancellárt amiatt, hogy az iráni konfliktussal kapcsolatban úgy nyilatkozott: „nem a mi háborúnk”. Hozzátette, hogy ő amerikai elnökként azt mondhatja, hogy az ukrajnai háború nem az Egyesült Államok háborúja.

„Nem lehet tudni, hogy Irán elhelyezett-e akár csak néhány aknát is a Hormuzi-szorosban”

– jelentette ki Donald Trump. Kifejtette: annak ellenére, hogy az aknatelepítésre szolgáló iráni hajókat megsemmisítették, lehet néhány robbanóeszköz a hajózási útvonalon, ami önmagában „sok”.

„A kérdés nem az, hogy megsemmisítettük-e a katonaságot. Ha valaki úgy hiszi, hogy lehet ott akna, akkor az egy rossz gondolat, és megállítja a dolgokat” – fogalmazott az elnök a Hormuzi-szoros közlekedését akadályozó tényezőkkel kapcsolatban.

Hozzátette, hogy még ha „nagyszerű munkát” végezve az iráni haderő 99 százalékát kiiktatják, a fennmaradó 1 százalék is elfogadhatatlan, és megjegyezte, hogy ha az 1 százalék egy rakétát fed, amely eltalál egy hajót, akkor az 1 milliárd dollár kárt jelent. „Ha 99 százalékos megsemmisítést érünk el, az nem jó” – jelentette ki Donald Trump, hozzátéve, hogy véleménye szerint hamarosan „tisztáznak mindent”, miközben Irán egyezséget akar.

Az elnök arról is beszélt, hogy az iráni katonai művelet tervezett időkerete 4-6 hét volt, és az időarányosnál jobban áll, mert jelenleg a 25. napjánál tart.

Donald Trump szerint megvan a lehetősége annak, hogy az Egyesült Államok átvegye az ellenőrzést az iráni kőolaj felett, ahogy ez történt Venezuela esetében, bár jelenleg erről nincs szó. Megjegyezte, hogy Venezuela esetében a kőolaj-kitermelés felügyeletének átvétele jól működött.

Marco Rubio külügyminiszter hozzátette, hogy Venezuela az év első két hónapjában több bevételhez jutott kőolaj-eladás révén, mint tavaly az egész évben.

Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy a bevétel egy, az amerikai pénzügyminisztérium felügyelete alatt álló számlára érkezik, így annak felhasználását figyelemmel kísérhetik.