2026. március 24. kedd Gábor, Karina
CAPE CANAVERAL, FLORIDA - NOVEMBER 13: The Blue Origin New Glenn rocket lifts off at Launch Complex 36 in its second launch attempt at Cape Canaveral Space Force Station on November 13, 2025 in Cape Canaveral, Florida. New Glenns second mission, NG-2, sends the NASA twin ESCAPADE spacecraft to Mars. Also aboard is a Viasat technology demonstrator in support of the NASA Communications Services Project. (Photo by Miguel J. Rodriguez Carrillo/Getty Images)
Nyitókép: Getty Images/Miguel J. Rodriguez

Elképesztő, mi lesz az űrben: a Blue Origin 50 ezer műholdat akar fellőni

A Blue Origin űripari cég engedélyt kért az amerikai kormánytól több mint 50 ezer műholdból álló hálózat felbocsátására, amelyek adatközpontként működnének a pályán.

50 ezer műholdból álló hálózat indítására kért engedélyt az amerikai kormánytól a Jeff Bezos-féle Blue Origin. Az új konstelláció egyfajta űrbéli adatközpont lenne az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottságnak benyújtott dokumentum szerint. A cég Project Sunrise-nak nevezi a terveket, és egy olyan hálózatként hivatkozik rá, amely Föld körüli pályán fogja elvégezni a számítási feladatokat. Ez segíthetne csökkenteni az adatközpontok igencsak súlyos energia- és vízigényét.

A hvg.hu cikke szerint a Blue Origin beadványa nem részletezi a műholdak terveit, így nem tudni, hogy mekkora számítási teljesítményt terveznek az űrben létrehozni. Annyi azonban kiderül a dokumentumból, hogy egy másik, kiépítés alatt álló, TeraWave nevű műhold-konstelláció gerinchálózatként fog funkcionálni a Föld körüli adatközponthoz.

A hatalmas számítási kapacitás űrbe költöztetése azért vonzó a technológiai cégeknek, mert a napenergia lényegében ingyen van. Nemcsak a Blue Origin szeretne ilyen konstellációt építeni, a cikk szerint az OpenAI, a Google és a SpaceX is mérlegeli a lehetőséget.

Gazdasági szempontból hazánknak van még fejlődési tere, de Kelet- és Közép-Európában Magyarország megelőzi például Romániát, Lengyelországot, Horvátországot, Görögországot, Törökországot, Lettországot és Szlovákiát is az adatok alapján – mondta az InfoRádióban Pásztor Szabolcs. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója kiemelte: ha egy kiemelt kereskedelmi partner rosszul teljesít, azt megérzi a magyar export is.
Gyűlöletre, dühre nem lehet sem jövőt, sem hazát építeni – mondta a miniszterelnök országjárásának hétfői esti állomásán Kecskeméten. „Aközött kell választanunk, hogy ki alakítson kormányt: én vagy Zelenszkij" – fogalmazott Orbán Viktor.
 

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Komoly rakéta- és dróneső zúdult az éjszaka folyamán Ukrajnára: Herszonból cirkálórakétát, Zaporizzsjából ballisztikus rakétákat jelentettek, Poltavában legalább ketten meghaltak egy légicsapásban, de dolgozott az orosz légierő Szumi északi része fölött is. Moszkva a legendás Tu-95-ös és Tu-160-as bombázókat is felküldte, a Kaszpi-tenger térségéből indítottak fegyvereket. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

