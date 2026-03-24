Elképesztő, mi lesz az űrben: a Blue Origin 50 ezer műholdat akar fellőni

50 ezer műholdból álló hálózat indítására kért engedélyt az amerikai kormánytól a Jeff Bezos-féle Blue Origin. Az új konstelláció egyfajta űrbéli adatközpont lenne az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottságnak benyújtott dokumentum szerint. A cég Project Sunrise-nak nevezi a terveket, és egy olyan hálózatként hivatkozik rá, amely Föld körüli pályán fogja elvégezni a számítási feladatokat. Ez segíthetne csökkenteni az adatközpontok igencsak súlyos energia- és vízigényét.

A hvg.hu cikke szerint a Blue Origin beadványa nem részletezi a műholdak terveit, így nem tudni, hogy mekkora számítási teljesítményt terveznek az űrben létrehozni. Annyi azonban kiderül a dokumentumból, hogy egy másik, kiépítés alatt álló, TeraWave nevű műhold-konstelláció gerinchálózatként fog funkcionálni a Föld körüli adatközponthoz.

A hatalmas számítási kapacitás űrbe költöztetése azért vonzó a technológiai cégeknek, mert a napenergia lényegében ingyen van. Nemcsak a Blue Origin szeretne ilyen konstellációt építeni, a cikk szerint az OpenAI, a Google és a SpaceX is mérlegeli a lehetőséget.