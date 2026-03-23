2026. március 23. hétfő Emőke
Tûzoltók küzdenek a lángok megfékezésén egy autóalkatrész-gyárban, a Dél-Korea középsõ részén fekvõ Tedzsonban 2026. március 20-án. A tragédiában legkevesebb ötvenhárman megsebesültek, huszonnégy ember sérülése súlyos.
Nyitókép: MTI/EPA/YNA

Engedély nélküli edzőteremben lelte halálát kilenc dolgozó – videó

Infostart / MTI

Tizennégy munkás vesztette életét és további hatvanan megsérültek a Dél-Korea középső régiójában fekvő Tedzson egyik autóalkatrész-gyárában pénteken pusztító tűzben – közölték hétfőn a helyi hatóságok, amelyek szerint engedély nélküli szerkezeti átalakítások miatt volt ennyi áldozata a tűznek.

A tűzoltóknak csaknem 11 órányi megfeszített munkájába telt a tűz megfékezése. A 14 halálos áldozat közül kilencet a gyár pihenőjeként is szolgáló edzőteremben találtak meg holtan. Ez a helyiség nem szerepelt az épület alaprajzán, ezért a hatóságok szerint valószínűleg engedély nélkül épült.

A tedzsoni rendőrség és a munkaügyi hatóságok hétfőn reggel nagy erőkkel kezdték meg az Anjun Industrial Co. telephelyén a vizsgálatot.

A helyszínre kiszálló mintegy 60 nyomozó a vállalat székházában, a gyárban és a vezérigazgató lakásán is begyűjtötték a vállalat működésével és biztonsági előírásaival kapcsolatos dokumentumokat. Az érintett vállalati vezetők számítógépeit, mobiltelefonjait is lefoglalták, hogy megvizsgálják, megfelelően hajtották-e végre a tűzmegelőzéssel és az evakuálással kapcsolatos intézkedéseket.

A vizsgálat az edzőterem kialakításának kérdésével is foglalkozik, mivel az áldozatok jelentős száma azt mutatja, hogy a tűz kitörésekor a pihenőben tartózkodó munkások nem tudták időben elhagyni a helyiséget.

A pénteken keletkezett tűz akkora pusztítást végzett az épületben, hogy a tűzoltók az omlásveszélytől tartva sokáig nem tudtak bejutni a romok közé, hogy megkeressék az áldozatokat.

A budapesti 13. egyéni választókerületben a fideszes Németh Balázs parlamenti frakciószóvivő és a tiszás Müller Anna ellen a DK-s Barkóczi Balázs próbálja megvédeni mandátumát az áprilisi országgyűlési választásokon. Herczeg Sándor politológus szerint ebben a kampányban a helyi problémák sokkal kisebb súllyal esnek latba, mint az országos problémák, és különösen Budapesten sokat számít, hogy milyen pártszínekben indulnak az egyéni jelöltek.
 

