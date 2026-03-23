Engedély nélküli edzőteremben lelte halálát kilenc dolgozó – videó

A tűzoltóknak csaknem 11 órányi megfeszített munkájába telt a tűz megfékezése. A 14 halálos áldozat közül kilencet a gyár pihenőjeként is szolgáló edzőteremben találtak meg holtan. Ez a helyiség nem szerepelt az épület alaprajzán, ezért a hatóságok szerint valószínűleg engedély nélkül épült.

A tedzsoni rendőrség és a munkaügyi hatóságok hétfőn reggel nagy erőkkel kezdték meg az Anjun Industrial Co. telephelyén a vizsgálatot.

At least 46 fire vehicles & 115 personnel were deployed to contain the flames.

A helyszínre kiszálló mintegy 60 nyomozó a vállalat székházában, a gyárban és a vezérigazgató lakásán is begyűjtötték a vállalat működésével és biztonsági előírásaival kapcsolatos dokumentumokat. Az érintett vállalati vezetők számítógépeit, mobiltelefonjait is lefoglalták, hogy megvizsgálják, megfelelően hajtották-e végre a tűzmegelőzéssel és az evakuálással kapcsolatos intézkedéseket.

A vizsgálat az edzőterem kialakításának kérdésével is foglalkozik, mivel az áldozatok jelentős száma azt mutatja, hogy a tűz kitörésekor a pihenőben tartózkodó munkások nem tudták időben elhagyni a helyiséget.

A pénteken keletkezett tűz akkora pusztítást végzett az épületben, hogy a tűzoltók az omlásveszélytől tartva sokáig nem tudtak bejutni a romok közé, hogy megkeressék az áldozatokat.