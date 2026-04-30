Infostart.hu
2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
Gyér, haldokló növényzet a szárazságtól kirepedezett földön.
Nyitókép: Unsplash

Riasztó képet mutat itthon az aszály – körkép

Infostart / InfoRádió

Csontszáraz a talaj – derül ki a HungaroMet legújabb agrometeorológiai elemzéséből, amely riasztó képest fest az aszályról. Az InfoRádió az okokról és a közeljövő kilátásairól beszélt az elemzés szerzőjével, Erdődiné Molnár Zsófiával, a HungaroMet meteorológusával.

Egy-egy tél során fel kellene töltődnie nedvességgel a talaj mélyebb rétegeinek is, azonban ez az elmúlt télen az Alföldön, illetve a Dunántúl keleti, északkeketi térségében elmaradt. A talajban már fél méter mélységben is hiányzott a nedvesség, a telítettséghez képest 6-8 centi víz hiányzott, és mivel nincs vízutánpótlás, megmaradt a szárazság ezeken a területeken.

Mint Erdődiné Molnár Zsófia, a HungaroMet meteorológusa az InfoRádió megkeresésére elmondta, február vége óta már az egész országban kevesebb csapadék hullik, mint ilyenkor szokott. Különösen az április szárazabb, ami azt eredményezte, hogy a talajok felszínközeli rétege kiszáradt, de már a középső talajréteg – a 20-50 centiméteres mélységű – is egyre inkább veszít a nedvességtartalmából.

Pedig télen sok hó esett, az mégsem volt elegendő ahhoz, hogy a talaj feltöltődjön. Ráadásul a „sok hó” fogalma is relatív, hisz csak januárban volt ez érvényes. Vagyis nem tudta országszerte feltölteni legalább a talajoknak a felső, egyméteres rétegét – ez csak a Dunántúl délnyugati felén, illetve az északi országrészben történt meg, valamint helyenként a keleti határ mentén, de az Alföld nagy részén, illetve a Mezőföldön a tél során nem telítődtek a talajok.

Ez egyébként azért fontos, mert

a telített mélyebb talajréteg nagyon jó tartalékot biztosítana a nyári aszályok idején a növények számára.

Nem is minden növényt érint egyformán a helyzet.

„Az őszi vetésű növények, az őszi búza, a repce gyökérzete ilyenkor a mélyebb talajrégiót is eléri, onnan is tudnak nedvességet felszívni, tehát őket relatíve kevésbé érinti ez az aszály, ami jelenleg elsősorban a talaj felső 30-50 centis rétegére terjed ki. Ezzel szemben a tavaszi vetésű növények, amelyek épp el lettek ültetve, gyökérzetükben most alakulnának, csíráznának, kelnének. Ezeknek a felső talajréteg nedvességtartalma az, ami számít, ahonnan vizet tudnak felszívni. Ilyen a kukorica, a napraforgó és a tavaszi árpa is” – sorolta.

Az előrejelzések szerint eső nem nagyon lesz a napokban. Ahol esik majd, ott is nagyon kevés csapadékkal kell beérni, az ország túlnyomó részén azonban gyakorlatilag esély sincs az előttünk álló egy hétben arra, hogy javuljon a helyzet. A jövő hét második felében nő meg a csapadék esélye, erről azonban egyelőre csak azt tudják a meteorológusok, hogy az esély növekszik, de hogy mennyi és hol fog esni, arról nem lehet jósolni most, csak később.

A cikk Herczeg Zsolt interjúja alapján készült.

Csontszáraz a talaj – derül ki a HungaroMet legújabb agrometeorológiai elemzéséből. Az InfoRádió az okokról és a közeljövő kilátásairól beszélt az elemzés szerzőjével, Erdődiné Molnár Zsófiával, a HungaroMet meteorológusával.
Egyre nagyobb hullámokat vet az osztrák bányákból származó rákkeltő azbeszt-tartalmú kőzúzalék ügye, miután egyre több helyen derül ki, hogy ilyet alkalmaztak útépítéshez Nyugat-Magyarországon. Az utak az egészségre rendkívül ártalmas anyagtól való mentesítése ráadásul várhatóan milliárdokba kerül majd, és kérdés, hogy mennyi időbe telik majd egy esetleges jogi procedúra, ha netán nem sikerül megegyeznie az érintett feleknek. Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy hol tart az ügy, mik a legfontosabb tudnivalók, és egy ügyvédet is megszólaltatunk a kártérítési lehetőségekkel kapcsolatban.

Egy teljesen "spermahiányosnak" diagnosztiszált páciensnél talált mégis spermát egy AI-alapú orvosi robot.

The Joint Terrorism Analysis Centre raises the threat from "substantial", meaning an attack is likely, to "severe", meaning an attack is highly likely in next six months.

