„Radikálisan mérsékelt” frakciót ígér a KDNP

Rétvári Bence a kereszténydemokrata frakciót úgy jellemezte, hogy radikálisan mérsékelt lesz és szélsőségesen a józan észre fog támaszkodni. Az ígérte, hogy az Országgyűlés elé kerülő javaslatokat nem a beterjesztője, hanem a tartalma szerint ítélik majd meg.

Az elmúlt 16 évben a parlamenti és azon kívüli ellenzéki pártok egyrészt mindent „élből elutasítottak”, amit a kormány javasolt, másrészt külföldön keltették rossz hírét az országnak. Az ellenzéki pártok versenye arról szólt, hogy ki utálja jobban a kormányt, ki dühösebb, ki mond durvábbakat, amiben végül a Tisza nyert – írta.

A KDNP az ellenzéki stílust másként képzeli el, a „Mocskos Fidesz!”-re nem a „Mocskos Tisza!” a válasza, hanem a „Hajrá, Magyarország!” – közölte Rétvári Bence.

A politikus azt írta, hogy sok seb esett a nemzet testén a választási kampányban, amelyek még nem gyógyultak be az emberi, családi viszonyokban.

„Mi nem a feszültség fenntartásán fogunk dolgozni, hanem az ország építésén” – fogalmazott.