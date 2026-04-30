Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a Kereszténydemokrata Néppárt delegációjának vezetõje az Országgyûlés alakuló ülését elõkészítõ újabb tárgyaláson az Országházban 2026. április 28-án.
„Radikálisan mérsékelt” frakciót ígér a KDNP

Mérsékelt, a józan észre támaszkodó KDNP-frakciót ígért a képviselőcsoport vezetője csütörtöki Facebook-bejegyzésében.

Rétvári Bence a kereszténydemokrata frakciót úgy jellemezte, hogy radikálisan mérsékelt lesz és szélsőségesen a józan észre fog támaszkodni. Az ígérte, hogy az Országgyűlés elé kerülő javaslatokat nem a beterjesztője, hanem a tartalma szerint ítélik majd meg.

Az elmúlt 16 évben a parlamenti és azon kívüli ellenzéki pártok egyrészt mindent „élből elutasítottak”, amit a kormány javasolt, másrészt külföldön keltették rossz hírét az országnak. Az ellenzéki pártok versenye arról szólt, hogy ki utálja jobban a kormányt, ki dühösebb, ki mond durvábbakat, amiben végül a Tisza nyert – írta.

A KDNP az ellenzéki stílust másként képzeli el, a „Mocskos Fidesz!”-re nem a „Mocskos Tisza!” a válasza, hanem a „Hajrá, Magyarország!” – közölte Rétvári Bence.

A politikus azt írta, hogy sok seb esett a nemzet testén a választási kampányban, amelyek még nem gyógyultak be az emberi, családi viszonyokban.

„Mi nem a feszültség fenntartásán fogunk dolgozni, hanem az ország építésén” – fogalmazott.

Tudósítónktól

Uniós pénzek, jogállamiság – Most Szlovákiát veszi célba az Európai Parlament
Az Európai Parlament felszólította az Európai Bizottságot, hogy fontolja meg az uniós támogatások befagyasztását Szlovákia számára. Az uniós képviselők aggodalmukat fejezik ki a szlovákiai jogállamiság helyzete és az uniós pénzek felhasználása miatt. A most elfogadott állásfoglalás ennek részeként kéri, hogy az Európai Bizottság indítson eljárást Szlovákiával szemben.
„Lesz egy fontos alapelv” – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

Cseh Gergő Bendegúz az InfoRádióban elmondta, mi volt az egyik fő kikötés, amely elhangzott a Magyar Péterrel való egyeztetésen. A történész-levéltáros egyebek mellett beszélt arról, hogy kik jogosultak az akták megtekintésére, még hányan élhetnek az egykori ügynökök közül, továbbá arra is kitért, milyen feladataik lesznek még az októberre tervezett nyilvánosságra hozatalig.
 

Átvizsgálás jöhet az egészségügyben a kormányváltás után

Új, határon túli magyar párt? – A Tisza Párt leendő minisztere bejelentést tett

Fontos fejlesztési projektekről is egyeztetett Magyar Péter Brüsszelben

Miért egy év? – Lázár János a jövőjéről ír

„Radikálisan mérsékelt” frakciót ígér a KDNP

VIDEÓ
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
A cseh jegybank nem siet kamatot emelni az iráni háború dacára

A cseh jegybank vezetése egyelőre nem tervez azonnali kamatemelést, annak ellenére, hogy a közel-keleti háború nyomán megugró olajárak miatt a piacok már több szigorítást áraznak egy éven belül. Az infláció továbbra is a kétszázalékos cél alatt maradt, így a testület úgy ítéli meg, ráér a beavatkozással.

Nagyon durva, mivel kell még Ukrajnának szembenéznie a háború miatt: százezrek halhatnak még meg

Emberek, a gépek és a mesterséges intelligencia együttes erővel dolgoznak a háború által hátrahagyott robbanószerkezetek eltávolításán.

Mother of Jewish stabbing victim tells BBC she's 'horrified these things could happen on London's streets'

The mother of Shloime Rand, 34, says she hopes her son will be home from hospital for Shabbat on Friday. The other victim has been named as Moshe Shine, 76.

