2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
A Volkswagen német járműgyártó wolfsburgi székháza 2024. szeptember 4-én hajnalban. A Volkswagen 2026-ig 10 milliárd euró megtakarítást célzott meg, miközben megpróbálja racionalizálni a kiadásokat. A vállalat két napja bejelentette, hogy a költségcsökkentési program keretében azt sem zárják ki, hogy németországi üzemek bezárására fog sor kerülni. Az autógyártó emellett kénytelen megfontolni az 1994 óta érvényben lévő munkahelyvédelmi program leállítását is, amely 2029-ig megakadályozná a leépítéseket, de erről egyeztetnek az üzemi tanáccsal is.
A Volkswagen nem számol az iráni háború eszkalálódásával

A konszern elkeserítő pénzügyi adatokat tett közzé, előrejelzéseibe pedig nem árazza bele a konfliktust.

Minden téren csalódást keltő első negyedévet produkált Európa legnagyobb autógyártó csoportja – fogalmaz a VG cikke. A Volkswagen üzemi nyeresége ugyanis 14 százalékkal, 2,46 milliárd euróra esett. A Visible Alpha elemzői konszenzusa közben stagnálásra számított.

A vállalat bevétele is csökkent, bár kisebb mértékben. 2,5 százalékkal, 75,65 milliárd euróra esett vissza, ez kétmilliárd eurós elmaradást jelent a piaci várakozásokhoz képest. Habár az autógyártás haszonkulcsa a tavalyi 2,8 százalékról 3,3 százalékra javult, de messze van az idei üzleti évre előirányzott 4-5,5 százalékos sávtól – olvasható a cikkben.

Az első negyedévben kiszállításaik 4 százalékkal, 2,049 millió autóra csökkentek. Az értékesített autók darabszáma 6,9 százalékkal zsugorodott, 1,954 millió darabra. A gyártás jóval kisebb, 1,7 százalékos mértékben csökkent. A konszern gyáraiban egyébként 2,157 millió autó készült, a keresletet 200 ezerrel múlta felül a raktárkészlet mérete.

A VW nem számol az iráni háború eszkalálódásával. Mint a cikkben fogalmaznak, lehet, nem kívánták sokkolni a piacot egy újabb profitfigyelmeztetéssel. A konszern ugyanis története legnagyobb válságán van túl, gyárbezárásokkal, 50 ezer fős leépítésekkel igyekszik azon túllépni.

Számos okra vezetik vissza a Volkswagen, az Audi, a Porsche, a Škoda, a SEAT, a Cupra, a Bentley és a Lamborghini márkákat magába foglaló konszern gyengélkedését. Első helyen említik a vámköltségek megugrását, amelyet Donald Trumpnak „köszönhetnek”. Megcsappantak a Porsche eladásai, illetve bővebb értelemben Kínában is vesztettek a térből. Ugyanakkor új kínai Audi-modelljük kasszasikernek tűnik – írja a VG.

Repedések a jólétben – 20 jel, hogy ez a Németország már nem az a Németország
Repedések a jólétben – 20 jel, hogy ez a Németország már nem az a Németország
Németország hosszú ideig a kiszámíthatóság országa volt. Stabil árak, erős ipar, növekvő életszínvonal. 2019 óta azonban egy új korszak kezdődött, amelyben ezek az alapok meginogtak. A változás nem egyetlen válság eredménye, hanem több, egymást erősítő folyamat következménye. Ez a cikk húsz konkrét példán keresztül mutatja meg, hogyan változik meg egy gazdasági nagyhatalom.
Készülnek a legrosszabbra? Példátlan fegyverkezési programot indítanak a nyugati szövetségesek

Készülnek a legrosszabbra? Példátlan fegyverkezési programot indítanak a nyugati szövetségesek

Kanada ad majd otthont egy tervezett multilaterális védelmi banknak, amelynek célja, hogy a fokozott geopolitikai kockázatokkal szembesülő országok védelmi beszerzéseit finanszírozza – jelentette be Mark Carney kanadai miniszterelnök.

Ukrán tiszt vallott arról, hogyan zajlik a katonák toborzása a színfalak mögött: elképesztő módszerhez folyamodnak

Ukrán tiszt vallott arról, hogyan zajlik a katonák toborzása a színfalak mögött: elképesztő módszerhez folyamodnak

Az erőszakos mozgósítástól való félelem az utóbbi hetekben pánikszerűvé vált.

UK terrorism threat level raised to 'severe' following Golders Green stabbing attacks

UK terrorism threat level raised to 'severe' following Golders Green stabbing attacks

The Joint Terrorism Analysis Centre raises the threat from "substantial" - meaning an attack is likely - to "severe", meaning an attack is highly likely in the next six months.

