A Volkswagen nem számol az iráni háború eszkalálódásával

Minden téren csalódást keltő első negyedévet produkált Európa legnagyobb autógyártó csoportja – fogalmaz a VG cikke. A Volkswagen üzemi nyeresége ugyanis 14 százalékkal, 2,46 milliárd euróra esett. A Visible Alpha elemzői konszenzusa közben stagnálásra számított.

A vállalat bevétele is csökkent, bár kisebb mértékben. 2,5 százalékkal, 75,65 milliárd euróra esett vissza, ez kétmilliárd eurós elmaradást jelent a piaci várakozásokhoz képest. Habár az autógyártás haszonkulcsa a tavalyi 2,8 százalékról 3,3 százalékra javult, de messze van az idei üzleti évre előirányzott 4-5,5 százalékos sávtól – olvasható a cikkben.

Az első negyedévben kiszállításaik 4 százalékkal, 2,049 millió autóra csökkentek. Az értékesített autók darabszáma 6,9 százalékkal zsugorodott, 1,954 millió darabra. A gyártás jóval kisebb, 1,7 százalékos mértékben csökkent. A konszern gyáraiban egyébként 2,157 millió autó készült, a keresletet 200 ezerrel múlta felül a raktárkészlet mérete.

A VW nem számol az iráni háború eszkalálódásával. Mint a cikkben fogalmaznak, lehet, nem kívánták sokkolni a piacot egy újabb profitfigyelmeztetéssel. A konszern ugyanis története legnagyobb válságán van túl, gyárbezárásokkal, 50 ezer fős leépítésekkel igyekszik azon túllépni.

Számos okra vezetik vissza a Volkswagen, az Audi, a Porsche, a Škoda, a SEAT, a Cupra, a Bentley és a Lamborghini márkákat magába foglaló konszern gyengélkedését. Első helyen említik a vámköltségek megugrását, amelyet Donald Trumpnak „köszönhetnek”. Megcsappantak a Porsche eladásai, illetve bővebb értelemben Kínában is vesztettek a térből. Ugyanakkor új kínai Audi-modelljük kasszasikernek tűnik – írja a VG.