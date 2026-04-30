Felvillanyozó változás a győri Audi-gyárban

A német vállalat jövőbiztossá teszi magyarországi gyárát, továbbá felkészül az elektromos járművek sorozatgyártására is. Megkezdődött az Audi Hungaria dolgozóinak átképzése is emellett – írta meg a VG.

Mint a cikkben olvasható, a mérnökök egy forradalminak számító elektromos hajtásrendszert terveztek. Az Audi győri üzemében már évtizedek óta folynak motor- valamint hajtásláncfejlesztések, most azonban egy új korszak kezdődik. Az átállás egyik legfontosabb mozzanata a dolgozók átképzése. Hozzáteszik, hogy az Audi Hungaria Magyarország vezető autóipari vállalata. 32 éves motor- valamint járműhajtásgyártási és 27 éves járműgyártási tapasztalattal rendelkezik. Az iparág mindazonáltal néhány év alatt hatalmas változásokon ment keresztül. Magyarországon pedig egyedülállónak számít, hogy a Volkswagen-konszern nem csupán összeszerelési tevékenységet folytat, de kutatás-fejlesztési tevékenységet is.

Peter Will, az Audi Hungaria hajtásgyártásért felelős igazgatósági tagja úgy fogalmazott, hogy a MEBeco hajtás gyártásának felfutása fontos mérföldkő vállalatuk számára, és tovább erősíti pozíciójukat az elektromobilitás értékláncában. Kiemelte, büszke munkatársaik elkötelezettségére és professzionalizmusára – olvasható a VG cikkében.

Habár az Audi Hungária már nyolc éve gyárt elektromotorokat, de a MEBeco egy új generációs, nagy volumenű sorozatgyártásra tervezett elektromos hajtásrendszert jelent. Mint írják, komponenseinek gyártásánál kulcsfontosságú a gyártástechnológia, az automatizálás, a teljesítményelektronika és a lemezcsomaggyártás szakterülete. Ezen kompetenciák fejlesztését az Audi Hungaria saját képzési központja, az Audi Hungaria Akadémia segítségével valósítja meg.

A cikkben az is olvasható, hogy az Audi Hungaria Magyarország egyik legnagyobb gyára, megközelítőleg 12 ezer embert foglalkoztat. Az elmúlt években bár a Volkswagen-konszern nemzetközi szinten szorult helyzetbe került, de a magyarországi üzem nem kezdett leépítésekbe, inkább a hatékonyságnövelésre fókuszált. 2025-ben 340 millió eurót fordított beruházásokra, ez tette lehetővé a MEBeco-képzéseket is.