2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
Nyitókép: Unsplash

Felvillanyozó változás a győri Audi-gyárban

Új generációs, nagy volumenű sorozatgyártásra tervezett elektromos hajtásrendszer gyártására rendezkednek be.

A német vállalat jövőbiztossá teszi magyarországi gyárát, továbbá felkészül az elektromos járművek sorozatgyártására is. Megkezdődött az Audi Hungaria dolgozóinak átképzése is emellett – írta meg a VG.

Mint a cikkben olvasható, a mérnökök egy forradalminak számító elektromos hajtásrendszert terveztek. Az Audi győri üzemében már évtizedek óta folynak motor- valamint hajtásláncfejlesztések, most azonban egy új korszak kezdődik. Az átállás egyik legfontosabb mozzanata a dolgozók átképzése. Hozzáteszik, hogy az Audi Hungaria Magyarország vezető autóipari vállalata. 32 éves motor- valamint járműhajtásgyártási és 27 éves járműgyártási tapasztalattal rendelkezik. Az iparág mindazonáltal néhány év alatt hatalmas változásokon ment keresztül. Magyarországon pedig egyedülállónak számít, hogy a Volkswagen-konszern nem csupán összeszerelési tevékenységet folytat, de kutatás-fejlesztési tevékenységet is.

Peter Will, az Audi Hungaria hajtásgyártásért felelős igazgatósági tagja úgy fogalmazott, hogy a MEBeco hajtás gyártásának felfutása fontos mérföldkő vállalatuk számára, és tovább erősíti pozíciójukat az elektromobilitás értékláncában. Kiemelte, büszke munkatársaik elkötelezettségére és professzionalizmusára – olvasható a VG cikkében.

Habár az Audi Hungária már nyolc éve gyárt elektromotorokat, de a MEBeco egy új generációs, nagy volumenű sorozatgyártásra tervezett elektromos hajtásrendszert jelent. Mint írják, komponenseinek gyártásánál kulcsfontosságú a gyártástechnológia, az automatizálás, a teljesítményelektronika és a lemezcsomaggyártás szakterülete. Ezen kompetenciák fejlesztését az Audi Hungaria saját képzési központja, az Audi Hungaria Akadémia segítségével valósítja meg.

A cikkben az is olvasható, hogy az Audi Hungaria Magyarország egyik legnagyobb gyára, megközelítőleg 12 ezer embert foglalkoztat. Az elmúlt években bár a Volkswagen-konszern nemzetközi szinten szorult helyzetbe került, de a magyarországi üzem nem kezdett leépítésekbe, inkább a hatékonyságnövelésre fókuszált. 2025-ben 340 millió eurót fordított beruházásokra, ez tette lehetővé a MEBeco-képzéseket is.

Nagy átrendeződés a használatautó-piacon
Megjelent a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, márciusi közös statisztikája, amely szerint a kínálati átlagár 5,61 millió forintra nőtt, miközben az olcsó, 2,5 millió forint alatti autók aránya egy év alatt 5,3 százalékponttal csökkent. Ezzel párhuzamosan a 2,5–10 millió forintos kategória erősödött, az elektromos és hibrid autók kínálata közel 25 százalékkal bővült, miközben az átlagáruk 9 százalék körüli mértékben mérséklődött.
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt?
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi?
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron?
 
Készülnek a legrosszabbra? Példátlan fegyverkezési programot indítanak a nyugati szövetségesek

Kanada ad majd otthont egy tervezett multilaterális védelmi banknak, amelynek célja, hogy a fokozott geopolitikai kockázatokkal szembesülő országok védelmi beszerzéseit finanszírozza – jelentette be Mark Carney kanadai miniszterelnök.

Ukrán tiszt vallott arról, hogyan zajlik a katonák toborzása a színfalak mögött: elképesztő módszerhez folyamodnak

Az erőszakos mozgósítástól való félelem az utóbbi hetekben pánikszerűvé vált.

UK terrorism threat level raised to 'severe' following Golders Green stabbing attacks

The Joint Terrorism Analysis Centre raises the threat from "substantial" - meaning an attack is likely - to "severe", meaning an attack is highly likely in the next six months.

