Lendületet kapott a magyar gazdaság

A várakozásokat meghaladó ütemben növekedett a magyar gazdaság negyedéves alapon. Az 0,8 százalékos növekedéssel szemben 0,5 százalékos emelkedésre számítottak az elemzők – mondta el Beke Károly, a Portfolio elemzője az InfoRádióban.

Ismertette, hogy a KSH adatai szerint elsősorban a szolgáltatások járultak hozzá a növekedéshez, illetve hosszú idő után először az ipar teljesítménye is pozitívan befolyásolta a GDP alakulását. Hozzátette, 2-3 éve volt látható utoljára ilyenre példa. Negyedéves alapon utoljára 2023-ban volt a mostaninál erősebb növekedés, az éves alapú 1,7 százalékos bővülés pedig 2022 óta a legmagasabb.

Az idei első negyedév ugyanakkor speciális volt, mivel a választások miatt igen jelentős pénzügyi transzfer érkezett a lakossághoz. Ha most ennek egy részét el is költötték, akkor sem jelent organikus, hosszútávú gazdasági növekedést. A következő negyedévek ugyanúgy bizonytalansággal telhetnek majd a közel-keleti háború miatt – tette hozzá az elemző.

Mint elmondta, még egy viszonylag jelentős költségvetési kiigazításra lehet szükség a második félévben a magyar gazdaságban, így korai volna kijelenteni, hogy komolyabb trendforduló lenne. Az elemzők jelenleg idénre 1,5-2 százalékos GDP-növekedéssel számolnak, szemben a tavaly nyári-őszi 3 százalékos előrejelzéssel.

Az uniós források hazahozása „nem fogja megmenteni” a 2026-os gazdasági növekedést. Egyelőre más lábakra kell támaszkodnia a magyar gazdaságnak, és ha sikerül megegyezni a források felszabadításáról, akkor 2027-ben jelenthet ez egy lökést a gazdaságnak – fogalmazott Beke Károly.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.