Egy 500 eurós bankjegy egy olvadozó jégtömbben.
Nyitókép: Matthias Kulka/Getty Images

Lendületet kapott a magyar gazdaság

Infostart / InfoRádió

Az ipar teljesítménye is hosszú idő óta először pozitívan befolyásolta a GDP alakulását.

A várakozásokat meghaladó ütemben növekedett a magyar gazdaság negyedéves alapon. Az 0,8 százalékos növekedéssel szemben 0,5 százalékos emelkedésre számítottak az elemzők – mondta el Beke Károly, a Portfolio elemzője az InfoRádióban.

Ismertette, hogy a KSH adatai szerint elsősorban a szolgáltatások járultak hozzá a növekedéshez, illetve hosszú idő után először az ipar teljesítménye is pozitívan befolyásolta a GDP alakulását. Hozzátette, 2-3 éve volt látható utoljára ilyenre példa. Negyedéves alapon utoljára 2023-ban volt a mostaninál erősebb növekedés, az éves alapú 1,7 százalékos bővülés pedig 2022 óta a legmagasabb.

Az idei első negyedév ugyanakkor speciális volt, mivel a választások miatt igen jelentős pénzügyi transzfer érkezett a lakossághoz. Ha most ennek egy részét el is költötték, akkor sem jelent organikus, hosszútávú gazdasági növekedést. A következő negyedévek ugyanúgy bizonytalansággal telhetnek majd a közel-keleti háború miatt – tette hozzá az elemző.

Mint elmondta, még egy viszonylag jelentős költségvetési kiigazításra lehet szükség a második félévben a magyar gazdaságban, így korai volna kijelenteni, hogy komolyabb trendforduló lenne. Az elemzők jelenleg idénre 1,5-2 százalékos GDP-növekedéssel számolnak, szemben a tavaly nyári-őszi 3 százalékos előrejelzéssel.

Az uniós források hazahozása „nem fogja megmenteni” a 2026-os gazdasági növekedést. Egyelőre más lábakra kell támaszkodnia a magyar gazdaságnak, és ha sikerül megegyezni a források felszabadításáról, akkor 2027-ben jelenthet ez egy lökést a gazdaságnak – fogalmazott Beke Károly.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.

Meglépte a kormány: új módszerrel nyúlnak bele az üzemanyagárakba Magyarország szomszédjában

A horvát parlament csütörtökön sürgősségi eljárásban jóváhagyta az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását, amely szükséghelyzet esetén lehetővé teszi az úgynevezett lebegő áfa bevezetését az olajszármazékokra.

Betelt a pohár, kitiltották az elektromos rollereket a belvárosból: hamarosan indul a büntetésosztás

Egy hét türelmi idő után már bírság jár a szabályszegőknek a kaposvári sétálóövezetben.

Golders Green stabbing victim tells BBC 'I feel like God's given me my life back'

Keir Starmer says Wednesday's attack has left British Jews "scared, intimidated, wondering if they belong", and calls on people "to open their eyes to Jewish pain".

2026. április 30. 15:45
Kiderült, hogy mire költi Mészáros Lőrinc az Opus osztalékát
2026. április 30. 14:09
Mennyit ér Európában egy jó GDP-eredmény?
