2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
Nyitókép: Pixabay

Átvizsgálás jöhet az egészségügyben a kormányváltás után

ELŐZMÉNYEK

Az átadás-átvételt követően a létrejövő egészségügyi minisztérium szakmai, korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, a vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat – közölte a leendő egészségügyi miniszter a Facebookon.

Hegedűs Zsolt azt is hangsúlyozta, hogy a kormányváltással járó átmeneti időszakban kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működésének, valamint a betegellátás biztonságának és folyamatosságának megőrzését.

A politikus szerint az ágazati irányításban dolgozó szakemberekre, vezetőkre és munkatársakra a továbbiakban is számítanak. Ezért azt kérik, hogy ebben az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést, és tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely az intézmények működését, a betegellátás folyamatosságát veszélyeztetheti.

Különösen fontosnak tartják, hogy az intézményirányítási vagy államigazgatási szerepkörben dolgozó vezetők esetleges személyi döntései, valamint az átmeneti időszakban kötött szerződések és kötelezettségvállalások rendezett, átlátható, szakmailag indokolt és egyeztetett keretek között történjenek meg. Elvárják, hogy ezek a döntések minden esetben az egészségügyi ellátórendszer működőképességét, a betegellátás biztonságát és a közérdeket szolgálják, ne pedig egyedi vagy lobbiszempontok érvényesítését – tette hozzá.

„Az egészségügyi rendszer stabilitása közös érdekünk, amely ebben az időszakban fokozott körültekintést és felelősségteljes együttműködést kíván. Köszönjük mindazok munkáját és felelősségteljes hozzáállását, akik ebben az átmeneti helyzetben is a betegek biztonságát, az intézmények működőképességét és az ágazat stabilitását tartják szem előtt” – zárta bejegyzését a tiszás politikus.

"Lesz egy fontos alapelv" – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

Cseh Gergő Bendegúz az InfoRádióban elmondta, mi volt az egyik fő kikötés, amely elhangzott a Magyar Péterrel való egyeztetésen. A történész-levéltáros egyebek mellett beszélt arról, hogy kik jogosultak az akták megtekintésére, még hányan élhetnek az egykori ügynökök közül, továbbá arra is kitért, milyen feladataik lesznek még az októberre tervezett nyilvánosságra hozatalig.
 

Durvul a helyzet Iránban, megbicsaklott a forint

Újra eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten, miközben ma számos fontos konjunktúraadat érkezik az euróövezetből és az USA-ból. A forint árfolyama 367 közelébe gyengült az euróval és 314 fölé a dollárral szemben. A mai nap a piacok elsősorban az iráni hírekre figyelnek majd, a forintot is ez mozgathatja leginkább.

Hatalmas változás jön a hazai boltokban: nagyon pórul jár, aki az utolsó pillanatra hagyja a bevásárlást

Május 1-jén, a munka ünnepén a nagy áruházláncok döntő többsége zárva tart. Ez az ökölszabály.

Mother of Jewish stabbing victim tells BBC she's 'horrified these things could happen on London's streets'

The mother of Shloime Rand, 34, says she hopes her son will be home from hospital for Shabbat on Friday. The other victim has been named as Moshe Shine, 76.

