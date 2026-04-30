2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
Légi felvétel London belvárosáról a kanyargó Temzével és a Tower híddal.
Nyitókép: Unsplash

Áll a bál Londonban az újabb antiszemita támadás miatt

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Határozottabban kell elítélni a brit zsidó közösség elleni támadásokat. Erről beszélt a londoni rendőrkapitány, azután, hogy Londonban egy férfi megkéselt két zsidó férfit az utcán. A korábbi incidensekkel szemben ezt az esetet már gyorsan terrortámadássá nyilvánították.

A drámai pillanatok, amikor a rendőrök letartóztatják az utcai késelőt London, egyik, nagyszámú zsidó lakosáról ismert negyedében. A férfi ekkorra már két láthatóan zsidó származású járókelőt szurkált meg az utcán és a rendőrök hangos kiabálása ellenére sem volt hajlandó eldobni a fegyvert.

A rendőrök és egy közösségi biztonsági szervezet embere ezek után leteperték és elektromos sokkolóval tették ártalmatlanná. A dulakodás közben a fejét is megrugdosták. A London északi részén fekvő Golders Green negyedben nem ez az első incidens: a napokban felgyújtották azt az emlékfalat, amely a brutálisan levert iráni tüntetések halottai előtt tisztelgett – merthogy a kerületben nagy lélekszámú iráni emigráns közösség is él.

Korábban ugyanitt, a Hatzola zsidó mentőszervezet kocsijait gyújtották fel támadók.

A mostani késelések után a helyszínre érkezett londoni rendőrkapitány is. Sir Mark Rowley arról beszélt: jobban és határozottabban el kéne ítélni a zsidó közösséget érő támadásokat – súlyosabb esetekből az utóbbi időben már hetet tartanak számon.

Úgy fogalmazott: ideje „kellemetlen kérdéseket” feltenni, például azt, hogy hol vannak azok a hangok, amelyek kiállnak a gyűlölet ellen, és szolidaritást vállalnak azokkal, akiket pusztán származásuk miatt ér támadás. A rendőrfőnök ezt azután mondta, hogy a helyi lakosok dühösen fogadták az érkezését és azt állították, hogy a rendőrök nem sokat tesznek a védelmükben. „Szégyelld magad!” – kiabálták neki.

Sir Keir Starmer brit miniszterelnök antiszemita támadásnak nevezte az esetet, hangsúlyozva: a zsidó közösség elleni erőszak egész Nagy-Britannia elleni támadásnak számít. Shabana Mahmood belügyminiszter pedig – aki egyébként muszlim – gyomorforgatónak nevezte az antiszemitzmust, a zsidó lakosokat fivéreinknek és nővéreinknek nevezte és azt ígérte:

nem hagyja, hogy a közösség tagjai kénytelenek legyenek bezárkózott életet élni másokhoz képest.

Korábban kiderült, hogy a feltételezett elkövető egy brit állampolgárságú, 45 éves, szomáliai származású férfi, akinek mentális problémái is voltak, viszont korábbi erőszakos cselekményeket is a számlájára írnak. A hatóságok szerint a gyanúsított összefüggésbe hozható egy másik, még aznap reggeli incidenssel is Délkelet-Londonban.

A támadást gyorsan magára vállalta egy, az interneten aktív, újonnan felbukkant csoport, az Ashab al-Yamin. A szervezet az elmúlt hetekben több európai, jobbára zsidó célpont elleni akció után is vállalta a felelősséget.

Az ügyben megszólalt a brit főrabbi, aki szerint az ilyen esetek puszta elítélése már nem elegendő. Sir Ephraim Mirvis úgy fogalmazott: valódi, kézzelfogható lépésekre van szükség minden intézmény és vezető részéről a gyűlölet visszaszorítására.

Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Közel 390 millió forint osztalékot fizet az Amixa Holding a részvényeseinek a 2025-ös üzleti év után. A társaság szerint a kifizetés mögött elsősorban a Foodnet-akvizíció gyors eredménytermelő képessége áll, amely már rövid idő alatt érdemben hozzájárult a holding profitjához és cash flow-jához.

A cél a fogyasztás növelése, valamint a hazai beszállítók helyzetének erősítése.

Meanwhile, the prime minister is heckled as he arrives at the scene of the attack in north-west London.

2026. április 30. 11:23
Uniós pénzek, jogállamiság – Most Szlovákiát veszi célba az Európai Parlament
2026. április 29. 20:49
„A két király” – a teázásnál jóval többről szólt III. Károly washingtoni útja
