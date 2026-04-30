Lemondásra szólítják fel a polgármestert

Nagyrécse polgármestere Facebook-oldalán jelentette be, hogy a település képviselő-testülete lemondásra szólította fel. Várfalvi Tibor elmondta, nem hagyja cserben választóit – írta meg a zaol.hu.

Mint a cikkben olvasható, a függetlenként megválasztott polgármester

a 2026-os országgyűlési választási kampányban kiállt a Fidesz-KDNP mellett.

A lakosságot arra buzdította, hogy Cseresnyés Péterre és Orbán Viktorra szavazzanak. A képviselő-testület április 28-án, kedden szólította fel lemondásra – írják.

A polgármester elmondta: 2024 júniusában a választók közel 60 százalékának támogatásával nyerte el megbízatását, mandátuma 2029 októberéig szól. Meggyőződése, hogy a kialakult helyzet nem a település érdekeit szolgálja, és nyitott minden törvényes keretek között zajló egyeztetésre.