Lecsaptak az ukrán drónvarázslók, meglepő távolságról mértek csapást az oroszokra – videó

Április 29-én ukrán dróntalálat ért két orosz harci helikoptert több mint 150 kilométer mélyen, Oroszország területén, Voroznyezs mellett – írja az euromaidanpress.com.

Az összevont támadásban a drónhadosztály, a tüzérség és az ukrán különleges erők is részt vettek, és a földön érték utol a helikoptereket, újratöltés és műszaki ellenőrzés közben. Mint írják, a távvezérelt eszközökkel kifejezetten a légi járművek motorjára mentek, direkt kikerülve a lapátokat.

A „Magyar” fedőnéven is ismert Robert Brovdi parancsnok vezette a támadást, amit az Achilles nevű elit dróncsapat hajtott végre, és amiben egy Mi-28-as támadóhelikoptert és egy Mi-17-es csapatszállító helikoptert találtak el. A kamerával felszerelt drónok felvételein jól látható, milyen precíz találatokat sikerült mérni a járművekre:

A csapásban legalább egy orosz karbantartó technikus meghalt, aki éppen az egyik helikopter motorját szerelte.

Nem ez volt azonban az első súlyos orosz helikopter veszteség: 2025 augusztusában egy ukrán partizán robbantott fel egy Mi-28N gépet egy elit kiképzőbázison, 550 kilométerre északra Ukrajnától, a Krím-félszigeten található Simferopol légi támaszponton pedig szintén két harci helikoptert veszített az orosz légierő dróntámadás következtében.

Sőt, 2025 szeptemberében egy FPV drón repülés közben szedett le egy Mi-8-as helikoptert, ami nagyon ritka találatnak számít – jegyzi meg a portál.