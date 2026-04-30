ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.39
usd:
311.37
bux:
134198.74
2026. április 30. csütörtök
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Moszkva, 2018. július 11.Az angol Ashley Young az oroszországi labdarúgó-világbajnokság elõdöntõjében játszott Horvátország - Anglia mérkõzést követõ hosszabbítás után a moszkvai Luzsnyiki Stadionban 2018. július 11-én. Horvátország hosszabbítás után 2-1-re gyõzött. (MTI/EPA/Jurij Kocsetkov)
Nyitókép: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov

Huszonhárom év után búcsúzik a pályától az angol futballegenda

Infostart / MTI

Szombaton lezárja pályafutását Ashley Young 39-szeres angol válogatott futballista, aki a 23. idényét tapossa.

A negyvenéves szélső jelenleg a másodosztályban szereplő Ipswich Town kötelékébe tartozik, azonban legutóbb januárban lépett pályára, azóta csípősérülés miatt harcképtelen.

Csapata jelenleg a második helyen áll a Championshipben, amelynek a szombati zárófordulójában a Queens Parks Rangerst fogadja, és ha otthon tartja a három pontot, biztosan visszakerül a Premier League-be, ahonnan tavaly esett ki.

Young a Watfordnál kezdte pályafutását, az Aston Villánál vált ismert játékossá, azt követően kilenc évig erősítette a Manchester Unitedet, amellyel a 2012/13-as idényben bajnoki címet nyert. Később olasz bajnok lett az Internazionaléval is, majd visszaért az Aston Villához, karrierje utolsó állomáshelye pedig az Ipsiwch Town.

labdarúgás

premier league

anglia

válogatott

visszavonulás

ashley young

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tudósítónktól

Uniós pénzek, jogállamiság – Most Szlovákiát veszi célba az Európai Parlament
„Lesz egy fontos alapelv” – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.30. csütörtök, 18:00
Nagy Zoltán Zsolt
a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A cseh jegybank nem siet kamatot emelni az iráni háború dacára

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon durva, mivel kell még Ukrajnának szembenéznie a háború miatt: százezrek halhatnak még meg

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Mother of Jewish stabbing victim tells BBC she's 'horrified these things could happen on London's streets'

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 30. 08:55
Komoly pillanat kapujában a Veszprém – sport a tévében
2026. április 30. 08:19
Ingyenes bejutással vigasztalják a szurkolókat
×
×