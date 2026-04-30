Huszonhárom év után búcsúzik a pályától az angol futballegenda

A negyvenéves szélső jelenleg a másodosztályban szereplő Ipswich Town kötelékébe tartozik, azonban legutóbb januárban lépett pályára, azóta csípősérülés miatt harcképtelen.

Csapata jelenleg a második helyen áll a Championshipben, amelynek a szombati zárófordulójában a Queens Parks Rangerst fogadja, és ha otthon tartja a három pontot, biztosan visszakerül a Premier League-be, ahonnan tavaly esett ki.

Young a Watfordnál kezdte pályafutását, az Aston Villánál vált ismert játékossá, azt követően kilenc évig erősítette a Manchester Unitedet, amellyel a 2012/13-as idényben bajnoki címet nyert. Később olasz bajnok lett az Internazionaléval is, majd visszaért az Aston Villához, karrierje utolsó állomáshelye pedig az Ipsiwch Town.