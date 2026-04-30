A világ egyik erős országa kész megadóztatni a nagy techcégeket

A kormány keddi kezdeményezése értelmében a három nagy technológiai vállalat helyi bevételeire 2,25 százalékos adót vetnének ki, amennyiben nem szerződnek a helyi hírszolgáltatókkal. Ezeket az adóbevételeket pedig az ausztrál újságírás támogatására fordítanák.

Anika Wells ausztrál tájékoztatási miniszter a keddi sajtókonferencián azzal érvelt a döntés mellett, hogy miközben az emberek egyre inkább közvetlenül a Facebookon, a TikTokon és a Google-on olvassák a híreket, „úgy igazságos, ha a nagy digitális platformok anyagilag támogassák az újságírók munkáját, ami tovább gazdagíthatja a hírkínálatot és növelheti megbecsülésüket”.

Wells arra is felhívta a platformok figyelmét, hogy nem kötelező megállapodást kötni a hírszolgáltatókkal, de „ha úgy döntenek, hogy nem akarják ezt, akkor végül többet fognak fizetni”.

Donald Trump amerikai elnök ellenzi az amerikai technológiai óriásokra kivetett digitális szolgáltatási adókat,

és vámokat helyezett kilátásba azokkal az országokkal szemben, amelyek bevezetnek ilyeneket.

Szuverén nemzet vagyunk. Kormányom az ausztrál nemzeti érdekek alapján fog döntéseket hozni – szögezte le Anthony Albanese miniszterelnök a sajtótájékoztatón.

A törvénytervezet szerint az adót először a tavaly július 1-jén indult 2025-2026-os pénzügyi évre vonatkozóan vetnék ki.

Wells közlése szerint, ha egy platform nem köt megállapodást egy hírszolgáltatóval, akkor a rá kivetett adó bevétele a kormányhoz kerül, amely aszerint osztja el az összeget a hírközlő szervezetek között, hogy hány újságírót foglalkoztatnak.

Az új szabályozással a kormány a 2021-es előírásokat akarja leváltani, amelyek arra kötelezték a techcégeket, hogy fizessenek a hírekért, de ez nem volt hatékony.

A Meta a törvény bevezetése után egy időre gátolta a felhasználókat a hírek megosztásában, később azonban mégis megállapodott több ausztrál médiavállalattal, ezek a szerződések viszont 2024-ben lejártak.