ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
310.65
bux:
133787.99
2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tyumen, Russia - January 21, 2020: TikTok and Facebook, YouTube application on screen Apple iPhone XR
Nyitókép: 5./15 WEST/Getty Images

A világ egyik erős országa kész megadóztatni a nagy techcégeket

Infostart / MTI

Az ausztrál kormány közölte, hogy tetemes adót vet ki a Meta, az Alphabet tulajdonában lévő Google és a TikTok techvállalatra, ha nem kötnek megállapodást a helyi médiavállalkozásokkal a platformjaikon megjelenő hírekért fizetendő díjakról.

A kormány keddi kezdeményezése értelmében a három nagy technológiai vállalat helyi bevételeire 2,25 százalékos adót vetnének ki, amennyiben nem szerződnek a helyi hírszolgáltatókkal. Ezeket az adóbevételeket pedig az ausztrál újságírás támogatására fordítanák.

Anika Wells ausztrál tájékoztatási miniszter a keddi sajtókonferencián azzal érvelt a döntés mellett, hogy miközben az emberek egyre inkább közvetlenül a Facebookon, a TikTokon és a Google-on olvassák a híreket, „úgy igazságos, ha a nagy digitális platformok anyagilag támogassák az újságírók munkáját, ami tovább gazdagíthatja a hírkínálatot és növelheti megbecsülésüket”.

Wells arra is felhívta a platformok figyelmét, hogy nem kötelező megállapodást kötni a hírszolgáltatókkal, de „ha úgy döntenek, hogy nem akarják ezt, akkor végül többet fognak fizetni”.

Donald Trump amerikai elnök ellenzi az amerikai technológiai óriásokra kivetett digitális szolgáltatási adókat,

és vámokat helyezett kilátásba azokkal az országokkal szemben, amelyek bevezetnek ilyeneket.

Szuverén nemzet vagyunk. Kormányom az ausztrál nemzeti érdekek alapján fog döntéseket hozni – szögezte le Anthony Albanese miniszterelnök a sajtótájékoztatón.

A törvénytervezet szerint az adót először a tavaly július 1-jén indult 2025-2026-os pénzügyi évre vonatkozóan vetnék ki.

Wells közlése szerint, ha egy platform nem köt megállapodást egy hírszolgáltatóval, akkor a rá kivetett adó bevétele a kormányhoz kerül, amely aszerint osztja el az összeget a hírközlő szervezetek között, hogy hány újságírót foglalkoztatnak.

Az új szabályozással a kormány a 2021-es előírásokat akarja leváltani, amelyek arra kötelezték a techcégeket, hogy fizessenek a hírekért, de ez nem volt hatékony.

A Meta a törvény bevezetése után egy időre gátolta a felhasználókat a hírek megosztásában, később azonban mégis megállapodott több ausztrál médiavállalattal, ezek a szerződések viszont 2024-ben lejártak.

Kezdőlap    Külföld    A világ egyik erős országa kész megadóztatni a nagy techcégeket

ausztrália

média

állam

adóztatás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyar Péter, leendő miniszterelnök tegnap Ursula von der Leyennel tárgyalt az uniós pénzek hazahozataláról Brüsszelben. A találkozó nagyon konstruktív volt, már a küszöbön lehet a politikai alku. Eközben a Richter nem fizetne osztalékot az alapítványoknak, éa újabb érdekes információk kerültek elő a vagyonok külföldre menekítését illetően.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyetlen város lóg ki a sorból: Szegeden emelkedést mértek, máshol stagnál a koronavírus örökítőanyag.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
The Joint Terrorism Analysis Centre raises the threat from "substantial" - meaning an attack is likely - to "severe", meaning an attack is highly likely in the next six months.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×