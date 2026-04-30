Nosztalgiavillamos Budapesten, a Duna partján.
Indulnak a nosztalgiajáratok Budapesten

A Móricz Zsigmond körtér és a Kamaraerdei Ifjúsági Park között közlekedő N41-es villamos nyitja pénteken a nosztalgiajáratok szezonját Budapesten, szombattól pedig minden hétvégén jár az N2-es nosztalgiavillamos a pesti Duna-parton – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Zrt. és a BKV Zrt.

Különleges egyirányú és pótkocsis villamosokkal közlekedik majd az N18-as nosztalgiajárat a Csóka utca és a Szent János kórház között május 10-től havonta egyszer.

Júniusban indul az N109-es belvárosi körjárat kabrió Ikarusszal, május végétől szeptember végéig pedig vasárnaponként közlekedik az N4-es autóbuszjárat klasszikus Ikarus járművekkel.

Idén nemcsak az Ikarus 60-as autóbusszal, hanem annak trolibuszos változatával, az Ikarus 60T járművel is lehet utazni.

Nosztalgia-trolibuszok is járnak majd a fővárosi utakon, a Városligethez kapcsolódó gyermeknapi programok részeként május végén három ilyen járat indul, az N70-es, az N74-es és az N75-ös vonalakon.

A tervek szerint a nyáron a fogaskerekű vonalán is elindulhatnak a rendszeres nosztalgiamenetek.

A BKK és a BKV Zrt. célja, hogy a nosztalgiajáratok kapcsolódjanak a közlekedési nyílt napokhoz, városi rendezvényekhez és az ünnepi hétvégékhez is. A szezon nem ér véget a nyárral, a nosztalgiajáratok egészen október végéig közlekednek a budapesti utcákon.

A nosztalgiajáratokra érvényes jegyek megvásárolhatók a BudapestGO alkalmazásban, továbbá bármelyik BKK ügyfélközpontban, pénztárban, valamint a nosztalgiajáratok személyzeténél, akiknél már bankkártyával is lehet fizetni.

Pluszban az amerikai tőzsdék, nagyot emelkedett az Opus és a 4iG

A nap eleji kis mínuszok után egyre feljebb kapaszkodnak a világ tőzsdéi, az európai és az amerikai vezető részvényindexek is pluszban vannak. Összességében azonban mérsékelt az emelkedés, amit többek között amerikai makroadatok és vállalati gyorsjelentések táplálnak. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 18. héten, csütörtökön

Ötvenmillió forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottón, miután vasárnap megint volt két telitalálat. Lássuk, elvitte-e valaki a nyereményt a csütörtöki sorsoláson?

UK terrorism threat level raised to 'severe' following Golders Green stabbing attacks

The Joint Terrorism Analysis Centre raises the threat from "substantial" - meaning an attack is likely - to "severe", meaning an attack is highly likely in the next six months.

