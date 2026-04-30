Indulnak a nosztalgiajáratok Budapesten

Különleges egyirányú és pótkocsis villamosokkal közlekedik majd az N18-as nosztalgiajárat a Csóka utca és a Szent János kórház között május 10-től havonta egyszer.

Júniusban indul az N109-es belvárosi körjárat kabrió Ikarusszal, május végétől szeptember végéig pedig vasárnaponként közlekedik az N4-es autóbuszjárat klasszikus Ikarus járművekkel.

Idén nemcsak az Ikarus 60-as autóbusszal, hanem annak trolibuszos változatával, az Ikarus 60T járművel is lehet utazni.

Nosztalgia-trolibuszok is járnak majd a fővárosi utakon, a Városligethez kapcsolódó gyermeknapi programok részeként május végén három ilyen járat indul, az N70-es, az N74-es és az N75-ös vonalakon.

A tervek szerint a nyáron a fogaskerekű vonalán is elindulhatnak a rendszeres nosztalgiamenetek.

A BKK és a BKV Zrt. célja, hogy a nosztalgiajáratok kapcsolódjanak a közlekedési nyílt napokhoz, városi rendezvényekhez és az ünnepi hétvégékhez is. A szezon nem ér véget a nyárral, a nosztalgiajáratok egészen október végéig közlekednek a budapesti utcákon.

A nosztalgiajáratokra érvényes jegyek megvásárolhatók a BudapestGO alkalmazásban, továbbá bármelyik BKK ügyfélközpontban, pénztárban, valamint a nosztalgiajáratok személyzeténél, akiknél már bankkártyával is lehet fizetni.