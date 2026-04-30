2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
Scribe writing in Koine Greek on papyrus with a reed stylus by candlelight
Nyitókép: aaronnystrom/Getty Images

Elveszettnek hitt, bibliai időkből származó szövegeket sikerült rekonstruálnia egy kutatócsoportnak

A nemzetközi csapatnak innen-onnan kellett összegyűjtenie a szétszórt töredékeket, a helyreállításban a csúcstechnológia volt segítségükre.

Egy nemzetközi kutatócsoport a Glasgow-i Egyetem professzora, Garrick Allen vezetésével sikeresen rekonstruált 42 elveszett oldalt a Codex H nevű kéziratból, amely a bibliai Újszövetség keletkezési korának legjelentősebb, 6. századi lelete – írja a phys.org cikke nyomán a Qubit.

Szent Pál leveleinek ezt a létfontosságú másolatát a 13. században a görögországi Athosz-hegyen található Nagy Lavra-kolostorban tették szinte használhatatlanná: a kéziratot szétszedték, lapjait újraírták, és más könyvek kötéséhez vagy borítójához használták fel alapanyagként. (Ezt az „újrahasznosítási” gyakorlatot a korai újkorig folytatták egyébként, sokszor középkori könyveket, iratokat felhasználva, a könyvkötészeti alapanyagok magas ára miatt.)

A kézirat fennmaradt töredékei olasz, görög, orosz, ukrán és francia könyvtárakban találhatók, szétszórtan. A kutatók a fennmaradt oldalak csúcstechnológiás vizsgálatával nyerték vissza az elveszett lapok szövegét.

A nagy áttörést a korszerű kémiai és digitális eljárások ötvözése hozta el. Az Early Manuscripts Electronic Library (EMEL) szervezettel együttműködve a kutatók multispektrális képalkotást alkalmaztak az úgynevezett „szellemszövegek” kimutatására. Ezeket a halvány vegyi lenyomatokat az eredeti tinta hagyta hátra, amikor a lapokat évszázadokkal ezelőtt újraírták és egymáshoz préselték. A leletek valódiságát, tehát 6. századi keletkezésüket radiokarbonos kormeghatározással is igazolták.

A felfedezésnek hatalmas jelentősége lehet a korai keresztény írások megértésében, hiszen olyan szövegeket tár a kutatók elé, amelyeket több mint 700 éve nem láthatott senki. A visszanyert szövegrészletek nem csupán a már ismert bibliai szövegeket tartalmazzák, hanem egyedülálló betekintést nyújtanak abba is, hogyan változott a Biblia értelmezése az évszázadok során.

A lapok között megtalálták például a Szent Pál leveleihez rendelt legkorábbi ismert fejezetlistákat, amik teljesen eltérnek a ma ismert felosztástól. Ezen kívül a levelek a 6. századi írnokok munkamódszereibe is betekintést engednek. A Glasgow-i Egyetem digitálisan már elérhetővé is tette a felfedezett szövegeket, és hamarosan egy tudományos igényű nyomtatott változatot is kiadnak.

ősi

skócia

kutatócsoport

görög

glasgow

ókor

rekonstrukció

biblia

újszövetség

szöveg

töredék

Ez is az új kormány miatt van: 14 éve nem történt ilyen a forinttal

Ukrán tiszt vallott arról, hogyan zajlik a katonák toborzása a színfalak mögött: elképesztő módszerhez folyamodnak

UK terrorism threat level raised to 'severe' following Golders Green stabbing attacks

