Nyugodj békében Áron – Nyolcadikos diák halt meg

A Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda szerdai tájékoztatása szerint az intézmény 8. a osztályos tanulója, Kun Áron méltósággal viselt, súlyos betegség következtében távozott az élők sorából - írja a szon.hu.

Az iskola közleménye kiemelte, hogy a fiatal fiú hittel és türelemmel küzdött állapotával, környezete pedig szerény mosolyára és csendes jelenlétére emlékezik.

A tragikus hír mély megrendülést váltott ki a városban, hiszen a diák éppen általános iskolai tanulmányai befejezése és a továbbtanulás küszöbén állt. Az oktatási intézmény vezetése, a tanári kar és a diáktársak osztoznak a család fájdalmában, és kegyelettel adóznak az elhunyt emlékének.