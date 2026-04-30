ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.48
usd:
312.33
bux:
134602.35
2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Nyugodj békében Áron – Nyolcadikos diák halt meg

Infostart

Életének tizennegyedik évében, hosszan tartó betegség után elhunyt a fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda nyolcadik osztályos tanulója. Az intézmény közössége megrendülten búcsúzik diákjától.

A Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda szerdai tájékoztatása szerint az intézmény 8. a osztályos tanulója, Kun Áron méltósággal viselt, súlyos betegség következtében távozott az élők sorából - írja a szon.hu.

Az iskola közleménye kiemelte, hogy a fiatal fiú hittel és türelemmel küzdött állapotával, környezete pedig szerény mosolyára és csendes jelenlétére emlékezik.

A tragikus hír mély megrendülést váltott ki a városban, hiszen a diák éppen általános iskolai tanulmányai befejezése és a továbbtanulás küszöbén állt. Az oktatási intézmény vezetése, a tanári kar és a diáktársak osztoznak a család fájdalmában, és kegyelettel adóznak az elhunyt emlékének.

gyász

diák

fehérgyarmat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Áll a bál Londonban az újabb antiszemita támadás miatt

Határozottabban kell elítélni a brit zsidó közösség elleni támadásokat. Erről beszélt a londoni rendőrkapitány, azután, hogy Londonban egy férfi megkéselt két zsidó férfit az utcán. A korábbi incidensekkel szemben ezt az esetet már gyorsan terrortámadássá nyilvánították.
Kaiser Ferenc: a globális védelmiköltség-becslés jócskán „alálőhet”, de a nyertes így is az Egyesült Államok

Rekordszintre, 2890 milliárd dollárra emelkedtek a globális fegyverkezési kiadások 2025-ben, immár 11. egymást követő évben növekedve – közölte a Stockholmi Nemzetközi Béke Kutatóintézet. Ez azonban valószínűleg meg sem közelíti a valódi összegeket.
 

Készen kell állniuk a harcra – közölte a német kancellár a NATO-ról beszélve

Itt az ukrán reakció Putyin javaslatára

VIDEÓ
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.30. csütörtök, 18:00
Nagy Zoltán Zsolt
a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy emelkedésben az Opus és a 4iG

A nap eleji kis mínuszok után egyre feljebb kapaszkodnak a világ tőzsdéi, az európai és az amerikai vezető részvényindexek is pluszban vannak. Összességében azonban mérsékelt az emelkedés, amit többek között amerikai makroadatok és vállalati gyorsjelentések táplálnak. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megúszhatja a portugál focihacker? Felmentette a bíróság a focivilágot felforgató portugált

A Football Leaks kiszivárogtatásairól ismert Rui Pintót egy portugál bíróság felmentette a második ellene indított perben.

BBC
Business Sport Travel Science
Golders Green stabbing suspect had been referred to government's counter-terrorism programme

Meanwhile, the prime minister is heckled as he arrives at the scene of the attack in north-west London.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 30. 15:32
Megjelent egy monstrum a Paksi atomerőműnél – videó
2026. április 30. 15:07
Gázolt a vonat Győrnél
×
×