2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
Mohamed Salah, a Liverpool kétszeres gólszerzője a második gólját ünnepli az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott FC Liverpool-Everton mérkőzésen Liverpoolban 2023. október 21-én. A Liverpool 2-0-ra győzött.
Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell

Mégis láthatjuk még Mohamed Szalahot Liverpool-mezben

Infostart

Valószínűleg láthatjuk még Mohamed Szalahot Liverpool-mezben. Pedig amikor megsérült a Crystal Palace elleni bajnokin, a Vörösök híveinek nagy része attól tartott, nem játszik többet a csapat színeiben az idény végén távozó egyiptomi csatár.

Szalahot a Liverpool szombati, a Crystal Palace ellen 3–1-es győzelmet hozó mérkőzés 59. percében kellett lecserélni, izomsérülés miatt.

A 33 éves játékos akkori reakciója – az Anfield mind a négy oldala felé tapsolva köszöntötte a közönséget mielőtt az öltözőbe indult volna – sokakban a búcsú érzetét keltette.

Tartani lehetett attól, hogy hosszú kihagyásra számíthat.

A Liverpool azonban eloszlatta ezeket a félelmeket egy közleményben, amely megerősítette: „Mohamed Szalah várhatóan még a szezon vége előtt újra pályára léphet.”

Arne Slot csapatának már csak négy mérkőzése van hátra ebben a szezonban, a Manchester United, a Chelsea, az Aston Villa és a Brentford ellen.

Úgy tűnik, hogy az egyiptomi csatár biztosan kihagyja a vasárnapi manchesteri mérkőzést az Old Traffordon és a Chelsea elleni, május 9-i mérkőzést az Anfield Roadon.

Ezek után marad még két találkozó, a Villa ellen Birminghamben, majd egy hazai, a Brentford ellen, a szezon utolsó napján. Nagy valószínűséggel a Liverpool szurkolói ott köszönhetnek el a klub eddigi leggólerősebb XXI. századi csatárától.

premier league

liverpool fc

mohamed szalah

„Lesz egy fontos alapelv" – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

„Lesz egy fontos alapelv” – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

Cseh Gergő Bendegúz az InfoRádióban elmondta, mi volt az egyik fő kikötés, amely elhangzott a Magyar Péterrel való egyeztetésen. A történész-levéltáros egyebek mellett beszélt arról, hogy kik jogosultak az akták megtekintésére, még hányan élhetnek az egykori ügynökök közül, továbbá arra is kitért, milyen feladataik lesznek még az októberre tervezett nyilvánosságra hozatalig.
 

Itt az EKB kamatdöntése!

Itt az EKB kamatdöntése!

Közzétette idei harmadik kamatdöntését az Európai Központi Bank (EKB), amelyet az iráni háború nyomán kibontakozó energiaválság miatt egy kifejezetten bizonytalan környezetben kellett hoznia. A bejelentés értelmében nem változott a betéti ráta, maradt továbbra is 2 százalék. Bár a döntés maga nem okozott meglepetést, a bejelentést követő sajtótájékoztatón a befektetők kiemelt figyelemmel követik majd, hogy milyen hangnemben értékeli Christine Lagarde jegybankelnök az energiaválság gazdasági hatásait és a ma megjelent makroadatokat. Mivel az energiasokk növekedési és inflációs számszerű hatásai várhatóan csak a nyári hónapokban jelentkeznek majd, a mai sajtótájékoztató tétje a jegybanki narratíva és a 2022-es párhuzamok megalapozottsága lesz. Az eseményről szokás szerint ebben a cikkben élőben tudósítunk.

Itt az újabb PL-es edzőmenesztés: a kieső csapat köszönt el edzőjétől

Itt az újabb PL-es edzőmenesztés: a kieső csapat köszönt el edzőjétől

Parkert tavaly még rekordot jelentő teljesítmény miatt istenítették a szurkolók, a mostani kieséssel viszont elfogyott a vezetőség türelme.

Golders Green stabbing suspect had been referred to government's counter-extremism programme

Golders Green stabbing suspect had been referred to government's counter-extremism programme

The 45-year-old suspect, who was arrested on suspicion of attempted murder, was born in Somalia and came to the UK as a child in the early 1990s.

