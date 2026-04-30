Mégis láthatjuk még Mohamed Szalahot Liverpool-mezben

Szalahot a Liverpool szombati, a Crystal Palace ellen 3–1-es győzelmet hozó mérkőzés 59. percében kellett lecserélni, izomsérülés miatt.

A 33 éves játékos akkori reakciója – az Anfield mind a négy oldala felé tapsolva köszöntötte a közönséget mielőtt az öltözőbe indult volna – sokakban a búcsú érzetét keltette.

Tartani lehetett attól, hogy hosszú kihagyásra számíthat.

A Liverpool azonban eloszlatta ezeket a félelmeket egy közleményben, amely megerősítette: „Mohamed Szalah várhatóan még a szezon vége előtt újra pályára léphet.”

Arne Slot csapatának már csak négy mérkőzése van hátra ebben a szezonban, a Manchester United, a Chelsea, az Aston Villa és a Brentford ellen.

Úgy tűnik, hogy az egyiptomi csatár biztosan kihagyja a vasárnapi manchesteri mérkőzést az Old Traffordon és a Chelsea elleni, május 9-i mérkőzést az Anfield Roadon.

Ezek után marad még két találkozó, a Villa ellen Birminghamben, majd egy hazai, a Brentford ellen, a szezon utolsó napján. Nagy valószínűséggel a Liverpool szurkolói ott köszönhetnek el a klub eddigi leggólerősebb XXI. századi csatárától.