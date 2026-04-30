Közzétette 2025-ös pénzügyi eredményeit az MVM

A MVM csoport közzétette a 2025. évi konszolidált pénzügyi beszámolóját, amely szerint a változó energiapiaci környezetben is stabil, a 2024. évihez közeli, 772 milliárd forintos EBITDA szintű eredményt realizáltak, ez 237 milliárd forintos adózott eredményt jelent. A társaságcsoport a fenntartható fejlődéshez is jelentősen hozzájárult a lignit alapú villamosenergia-termelési kapacitások csökkentésével. Karbonsemleges villamosenergia-termelése a 880 megawattra (MW) növelt megújuló kapacitások működtetésével immár 92 százalékos arányt ért el – hangsúlyozták.

A társaságcsoport eredményét jelentős mértékben támogatta az infrastruktúra és a nemzetközi szegmensbe tartozó eszközök teljesítménye, így például a 2024 nyarán megvásárolt, a BP által üzemeltetett azerbajdzsáni Shah Deniz földgáz- és kondenzátummező 5 százalékos részesedéséből származó nyereség – írták a közleményben.

A diverzifikáció növelésének jegyében az MVM 2025-ben újabb hosszú távú földgázvásárlási szerződéseket írt alá többek között a Shellel, az Engie-vel, a SOCAR-ral és a Chevronnal, a nukleáris fűtőelem beszerzés területén pedig a Framatome után a Westinghouse-szal is. A kis moduláris reaktorok területén több együttműködési megállapodást kötött potenciális technológiai beszállítókkal.

Hangsúlyozták, hogy a teljes hazai egyetemes szolgáltatás stabil működtetése változatlanul az MVM csoport kiemelt feladata, a lakosság energiaellátásából ugyanakkor továbbra sem származik profitja a cégcsoportnak.

A közlemény szerint az MVM csoport tovább haladt 2035-ig szóló stratégiájának megvalósításával. A zöld átállás fontos mérföldköve, hogy a társaságcsoport által megtermelt villamos energia immár 92 százaléka tiszta, karbonsemleges energiaforrásból származott az év egészében. Ezzel párhuzamosan 39 százalékkal, 432 milliárd forintra nőtt a beruházások volumene, amelyek segítik a már meglévő és tovább növekvő megújuló energiatermelési kapacitások hálózati integrációjának folyamatát.

Felidézték, hogy megkezdődött a két új kombinált ciklusú gázturbinás erőmű építése Visontán és Tiszaújvárosban, amelyek küldetése egyrészt a szénalapú villamosenergia termelés teljes kiváltása, és ezzel az ország szén-dioxid kibocsátásának további csökkentése, másrészt a rugalmas energiatermelő kapacitások növelése a hálózati stabilitás hosszú távú biztosításának érdekében. Folytatódott a paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbításának előkészítése, ahogy a hálózati fejlesztések és a megtermelt villamosenergia tárolását célzó projektek megvalósítása is.

A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a vállalatcsoport stabil és konzervatív pénzügyi gazdálkodását a nemzetközi hitelminősítő intézmények is elismerték. 2025 elején a Moody’s Ratings is befektetésre ajánlott kategóriájú besorolást adott a társaságnak, majd az év során az S&P Global Ratings és a Fitch Ratings is megerősítette a saját befektetésre ajánlott besorolását – írták a közleményben.

Kitértek arra, a nemzetközi és hazai kötvénybefektetők elismert és megbízható szereplőként kezelik az MVM csoportot, a 2025. áprilisában indított 100 milliárd forintos kötvényprogram öt eddigi kibocsátását sokszorosan túljegyezték a hazai intézményi befektetők. A sikerre alapozva a társaságcsoport a kötvényprogram kiterjesztéséről döntött, immár 250 milliárd forint kibocsátási kerettel, forintban és euróban tervezett kibocsátásokkal.

Az MVM Zrt. egyedüli részvényese a 2025. évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból 207,5 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntött, amelyből 131,5 milliárd forintot osztalékelőlegként már tavaly novemberben kifizettek – emlékeztettek.