ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.94
usd:
312.17
bux:
134625.77
2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
traffic jams in the city, road, rush hour
Nyitókép: Kichigin/Getty Images

Több változás is jön a hosszú hétvégén – itt a lista

Infostart

Boltzár az ünnepnapon, közlekedési változások és rakpartzár a fővárosban, menetrendi változás a Volánnál és a MÁV-nál, valamint a Balatonon.

Május 1-je munkaszüneti nap – az üzletek zöme ezen a napon nem nyithat ki. Zárva lesznek a nagy boltláncok és más üzletek is, de nyitva lehetnek például éttermek, kávézók, mozik, virágboltok, dohányboltok, újságosok, édességboltok is. Élelmiszert és egyéb bolti cikkeket például a benzinkutakon található shopokban lehet venni, illetve egyes éjjel-nappal nyitva tartó üzletekben, amelyek kinyithatnak, ha a tulajdonos áll be a pult mögé.

Az ügyeleti gyógyszertárak listája itt található.

A munkaszüneti napi menetrendek érvényesek pénteken, szombaton és vasárnap pedig a szokásos hétvégi. Ám lesz néhány más jellegű változás.

Például idén is megnyílik a Pesti alsó rakpart a mozogni és kikapcsolódni vágyók előtt hétvégenként és ünnepnapokon. Először a május 1-i hosszú hétvégén használhatják az arra járók a már jól bevált gyakorlatnak megfelelően autómentes környezetben a Margit híd és az Erzsébet híd közelében lévő Irányi utcai lehajtó közötti rakpartszakaszt. A BKK azt kéri a kerékpárral vagy rollerrel közlekedőktől, hogy fokozottan figyeljenek a gyalogos felnőttekre és gyermekekre.

Az érintett rakpartszakaszra a

csütörtöktől péntekre virradó éjszakától hétfő hajnali 5 óráig nem hajthatnak be a gépjárművel és taxival közlekedők.

A déli irányú közúti forgalom az Irányi utcai lehajtón térhet a rakpartra; a Közraktár utcától északi irányba közlekedők a Havas utcánál hagyhatják el azt. A mozogni és kikapcsolódni vágyóknak érdemes tudniuk, hogy:

  • az Erzsébet híd (Irányi utca) és a Közraktár utca között nem szabad az útpályán gyalogolni. A megnyitott rakpartszakaszt déli irányból az alsó rakpart járdáján, vagy a felső rakparton közlekedő villamosokkal lehet megközelíteni;
  • az Erzsébet híd pesti hídfőjétől érkezők a Március 15. tér villamosmegállóból déli irányba sétálva érik el a megnyitott rakpartot.

A rakpartzár idén a nyári időszakban hétköznap délutánokra is kiterjed majd, erről itt írtunk.

A Volánbuszok menetrendje az alábbiak szerint alakul:

  • Május 1. (péntek) munkaszüneti nap
  • Május 2. (szombat) szabadnap (szombati nap)
  • Május 3. (vasárnap) a hét első munkapaját és tanítási napját megelőző munkaszüneti nap
  • Május 4. (hétfő) a hét első munkanapja és tanítási napja
  • Május 5. (kedd) munkanap, tanítási nap

A MÁV-nál péntektől, május 1-jétől már az előszezoni mentrend érvényes, ezért arra kérik utasaikat, hogy ne megszokásból közlekedjenek. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások és több kerékpárhely – a többi között ez jellemzi majd az előszezont. Változik a Balaton vonatközlekedése is.

A Balatonnál a menetrendi hajók is sűrűbben közlekednek Fonyód és Badacsony között: a Bahart május 1-jén félóránként hajókat mindkét partról 8 és 20 óra között. A fedélzeten zene is színesíti majd az utazást. A hosszú hétvége további napjain, május 2-3-án óránként közlekednek a járatok 9 és 20 óra között. A hétvége mindhárom napján sétahajók is indulnak Badacsonyból. Részletek a Bahart oldalán.

Május 1-jén a legtöbb helyen ingyenes a parkolás, de ilyenkor is fizetni kell a parkolóházakban és a mélygarázsokban.

Legvégül érdemes tudni, hogy a hosszú hétvégén, vasárnap lesz május első vasárnapja, anyák napja is.

Kezdőlap    Belföld    Több változás is jön a hosszú hétvégén – itt a lista

közlekedés

nyitva tartás

május 1

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Áll a bál Londonban az újabb antiszemita támadás miatt
Határozottabban kell elítélni a brit zsidó közösség elleni támadásokat. Erről beszélt a londoni rendőrkapitány, azután, hogy Londonban egy férfi megkéselt két zsidó férfit az utcán. A korábbi incidensekkel szemben ezt az esetet már gyorsan terrortámadássá nyilvánították.
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.30. csütörtök, 18:00
Nagy Zoltán Zsolt
a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Közel 10 százalék osztalékhozamot nyújt ez a magyar részvény

Közel 390 millió forint osztalékot fizet az Amixa Holding a részvényeseinek a 2025-ös üzleti év után. A társaság szerint a kifizetés mögött elsősorban a Foodnet-akvizíció gyors eredménytermelő képessége áll, amely már rövid idő alatt érdemben hozzájárult a holding profitjához és cash flow-jához.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási változás jöhet a magyar boltokban: fontos tárgyalásba kezdett a felálló új kormány

A cél a fogyasztás növelése, valamint a hazai beszállítók helyzetének erősítése.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Golders Green stabbing suspect had been referred to government's counter-extremism programme

Meanwhile, the prime minister is heckled as he arrives at the scene of the attack in north-west London.

EZT OLVASTA MÁR?
×
Ingyenes lesz a parkolás, de nem mindenhol
Így néz majd ki a Bajcsy villamossal, a Nyugati felüljáró nélkül – a bringások hibajegyzéket írnak
×
×