Több változás is jön a hosszú hétvégén – itt a lista

Május 1-je munkaszüneti nap – az üzletek zöme ezen a napon nem nyithat ki. Zárva lesznek a nagy boltláncok és más üzletek is, de nyitva lehetnek például éttermek, kávézók, mozik, virágboltok, dohányboltok, újságosok, édességboltok is. Élelmiszert és egyéb bolti cikkeket például a benzinkutakon található shopokban lehet venni, illetve egyes éjjel-nappal nyitva tartó üzletekben, amelyek kinyithatnak, ha a tulajdonos áll be a pult mögé.

Az ügyeleti gyógyszertárak listája itt található.

A munkaszüneti napi menetrendek érvényesek pénteken, szombaton és vasárnap pedig a szokásos hétvégi. Ám lesz néhány más jellegű változás.

Például idén is megnyílik a Pesti alsó rakpart a mozogni és kikapcsolódni vágyók előtt hétvégenként és ünnepnapokon. Először a május 1-i hosszú hétvégén használhatják az arra járók a már jól bevált gyakorlatnak megfelelően autómentes környezetben a Margit híd és az Erzsébet híd közelében lévő Irányi utcai lehajtó közötti rakpartszakaszt. A BKK azt kéri a kerékpárral vagy rollerrel közlekedőktől, hogy fokozottan figyeljenek a gyalogos felnőttekre és gyermekekre.

Az érintett rakpartszakaszra a

csütörtöktől péntekre virradó éjszakától hétfő hajnali 5 óráig nem hajthatnak be a gépjárművel és taxival közlekedők.

A déli irányú közúti forgalom az Irányi utcai lehajtón térhet a rakpartra; a Közraktár utcától északi irányba közlekedők a Havas utcánál hagyhatják el azt. A mozogni és kikapcsolódni vágyóknak érdemes tudniuk, hogy:

az Erzsébet híd (Irányi utca) és a Közraktár utca között nem szabad az útpályán gyalogolni. A megnyitott rakpartszakaszt déli irányból az alsó rakpart járdáján, vagy a felső rakparton közlekedő villamosokkal lehet megközelíteni;

az Erzsébet híd pesti hídfőjétől érkezők a Március 15. tér villamosmegállóból déli irányba sétálva érik el a megnyitott rakpartot.

A rakpartzár idén a nyári időszakban hétköznap délutánokra is kiterjed majd, erről itt írtunk.

Kamionstop A korlátozást a csütörtök éjszakai időszakban 22 óra és másnap reggel 6 óra között, 8 órás időtartamban felfüggesztik , így az május 1-jén 6 órától 22 óráig lesz érvényben. A vasárnapi korlátozás 2026. május 2-án, szombaton 22 órától május 3-a, vasárnap 22 óráig változatlan marad.

A Volánbuszok menetrendje az alábbiak szerint alakul:

Május 1. (péntek) munkaszüneti nap

Május 2. (szombat) szabadnap (szombati nap)

Május 3. (vasárnap) a hét első munkapaját és tanítási napját megelőző munkaszüneti nap

Május 4. (hétfő) a hét első munkanapja és tanítási napja

Május 5. (kedd) munkanap, tanítási nap

A MÁV-nál péntektől, május 1-jétől már az előszezoni mentrend érvényes, ezért arra kérik utasaikat, hogy ne megszokásból közlekedjenek. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások és több kerékpárhely – a többi között ez jellemzi majd az előszezont. Változik a Balaton vonatközlekedése is.

A Balatonnál a menetrendi hajók is sűrűbben közlekednek Fonyód és Badacsony között: a Bahart május 1-jén félóránként hajókat mindkét partról 8 és 20 óra között. A fedélzeten zene is színesíti majd az utazást. A hosszú hétvége további napjain, május 2-3-án óránként közlekednek a járatok 9 és 20 óra között. A hétvége mindhárom napján sétahajók is indulnak Badacsonyból. Részletek a Bahart oldalán.

Május 1-jén a legtöbb helyen ingyenes a parkolás, de ilyenkor is fizetni kell a parkolóházakban és a mélygarázsokban.

Legvégül érdemes tudni, hogy a hosszú hétvégén, vasárnap lesz május első vasárnapja, anyák napja is.