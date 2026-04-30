Bombariadó Budapesten

Egy feltételezett második világháborús robbanótestet találtak építési munkák során a budapesti, XI. kerületi Infopark területén, a tűzszerészművelet idejére csütörtök este lezárják a területet – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete.

A tűzszerészművelet idejére a rendőrség csütörtökön este 8 órától mintegy 200 méter sugarú körben lezárja és kiüríti az érintett területet.

A lezárás érinti a Magyar Tudósok körútjának mintegy 250 méteres szakaszát, illetve az Infopark sétány mintegy 100 méteres szakaszát, valamint kiürítik az ELTE Lágymányosi Campus - Déli tömb nyugati részét; a BME I épületét, továbbá az MBH Bank épületét és a Lufthansa Systems Hungária épületét.

