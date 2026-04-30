Elemző: a tavalyi robbanás után is tarthat a drágulás a lakáspiacon

Az ingatlanközvetítő hálózat elemzésében a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai alapján rámutatott, hogy országos átlagban 23,5 százalékkal emelkedtek a lakásárak 2025 negyedik negyedévében egy év alatt, ami azt jelzi, folytatódott az elmúlt években látott árrobbanás. Budapesten a negyedik negyedévben már csökkent az áremelkedés üteme. Az MNB mérései szerint éves szinten a 2025. harmadik negyedévében mért 28,2 százalékot követően tavaly a negyedik negyedévben már 26 százalékot tett ki a fővárosi ingatlanok áremelkedése.

A közlemény idézte Valkó Dávidot, az OTP Ingatlanpont vezető elemzőjét, aki elmondta, az adatok azt támasztják alá, hogy 2025-ben az Otthon Start hitelprogram elindulása rég nem látott lendületet adott a lakáspiacnak, ami azonban a fővárosban az év végére már kicsit alábbhagyott. A szakember szerint a fővárosban nagyon gyorsan, bő két hónap alatt lezajlott a robbanás a piacon, amit a kedvezményes hitellehetőség generált.

Az MNB adatai alapján a vidéki városokban egy év alatt 24,8 százalékkal, a községekben pedig 18,3 százalékkal emelkedtek az árak. Országon belül a dél-dunántúli városokban 31,1 százalékos volt egy év alatt az áremelkedés, amelynek mértéke Pest vármegyében volt a legkisebb, de ott is 16 százalékot tett ki.

Az Otthon Start program az egész ország lakáspiacát megmozgatta, a vidéki piac azonban valamivel lassabban reagált, a fővárosban már lecsengett a roham, mire igazán belendült az emelkedés – mondta Valkó Dávid a közlemény szerint.

Az OTP Ingatlanpont vezető elemzője hangsúlyozta, hogy az idei év is erősen indult a piacon, várhatóan az áremelkedés 2026-ban folytatódik, de nem lesznek akkora kilengések, mint tavaly. A kereslet vidéken élénkült jobban, míg a kínálat bővülése szempontjából Budapest jár az élen.